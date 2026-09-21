Более 1 тыс. семей медиков Гродненской области получили от профсоюза матпомощь к началу учебного года

21 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Первичные профсоюзные организации в учреждениях здравоохранения Гродненской области оказали материальную помощь к новому учебному году 1149 семьям медицинских работников. Выплаты произведены на более чем 1,7 тыс. детей, а их суммарный размер превысил Br100 тыс. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения.



Выплаты производились в соответствии с положениями об оказании материальной помощи членам профсоюза, действующими в каждой конкретной первичке. Локальными документами определен свой перечень категорий работников, имеющих право на такую поддержку. Приоритет отдается многодетным, неполным и опекунским семьям, а также семьям, воспитывающим детей с инвалидностью. Кроме того, во многих коллективах традиционно поддержали родителей первоклассников.



"Подготовка детей к новому учебному году - это всегда радостное, но в то же время ответственное и финансово затратное событие для каждой семьи. Наша главная цель - подставить плечо коллегам, работающим в системе здравоохранения, разделить с ними эту родительскую нагрузку и создать праздничное настроение для ребят. Особенно важно проявить максимум внимания тем семьям, которым сегодня нужна дополнительная поддержка", - отметили в областной профсоюзной организации.



При этом в медицинских коллективах позаботились не только о детях своих сотрудников. В преддверии 1 сентября представители сферы здравоохранения традиционно подключились к благотворительным инициативам. В Гродненской университетской клинике, городской клинической больнице скорой медицинской помощи Гродно, 3-й городской поликлинике, Ивьевской ЦРБ и многих других учреждениях региона прошли сборы канцелярских принадлежностей для детей, нуждающихся в дополнительной опеке. Все собранные школьные наборы и подарки были переданы воспитанникам детских домов семейного типа, социальных приютов, а также направлены в благотворительные фонды.-0-