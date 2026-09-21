Более 1 кг наркотиков обнаружили правоохранители в квартире минчанина





В квартире мужчины оперативники обнаружили и изъяли около 1,1 кг готовой к употреблению марихуаны, четыре горшка с коноплей, 30 г псилоцибиновых грибов, 20 марок LSD и приспособления для курения. Минчанин признался, что психотропные грибы и коноплю выращивал для себя. Марки LSD мужчина купил в наркошопе.





Житель столицы официально не трудоустроен и жил за счет разовых подработок, ранее в поле зрения милиции не попадал.





Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность минчанина к распространению наркотических средств.-0-

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Фрунзенского РУВД за незаконный оборот наркотиков задержали 46-летнего минчанина. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.