Более 1 кг наркотиков обнаружили правоохранители в квартире минчанина

В квартире мужчины оперативники обнаружили и изъяли около 1,1 кг готовой к употреблению марихуаны, четыре горшка с коноплей, 30 г псилоцибиновых грибов, 20 марок LSD и приспособления для курения. Минчанин признался, что психотропные грибы и коноплю выращивал для себя. Марки LSD мужчина купил в наркошопе.
Житель столицы официально не трудоустроен и жил за счет разовых подработок, ранее в поле зрения милиции не попадал.
Возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность минчанина к распространению наркотических средств.-0-