Боеприпасы и костные останки не менее четырех человек обнаружил на своем участке житель Светлогорска





Мужчина сообщил о случившемся в милицию. Прибывшая следственно-оперативная группа с привлечением специалиста Светлогорского межрайонного отдела ГКСЭ осмотрела место происшествия.





"Из земли извлекли костные останки (предположительно, времен Великой Отечественной войны) не менее четырех человек, фрагменты изделий из кожи, металлические ложки, котелки, пистолет-пулемет Шпагина, почти сотню патронов, несколько гранат. Гранаты обезвредила прибывшая из Бобруйска сводная саперная группа. По остальным объектам назначили экспертизу", - сообщили в комитете.-0-

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычную находку в конце августа обнаружил на своем участке житель Светлогорска. Во время выполнения работ по подводу коммуникаций к построенному дому он поднял на поверхность земли боеприпасы и костные останки. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ).