Ближе к санаторным условиям. Как обновляют социальный пансионат в Буда-Кошелевском районе

Так, возведен новый пищеблок. Для комфорта постояльцев он соединил галереями два жилых корпуса. Это пространство отапливается, поэтому в любой сезон здесь будет тепло и уютно. Создан соответствующий интерьер в зале столовой.





Проведен и текущий ремонт многих объектов инфраструктуры. Территория социального пансионата сейчас утопает в цветах. Помогают поддерживать порядок на территории и сами постояльцы. К примеру, своими силами обустроили небольшой пруд с фонтаном в окружении зеленой зоны. Проведен и текущий ремонт многих объектов инфраструктуры. Территория социального пансионата сейчас утопает в цветах. Помогают поддерживать порядок на территории и сами постояльцы. К примеру, своими силами обустроили небольшой пруд с фонтаном в окружении зеленой зоны.

В Гомельской области работают 15 социальных пансионатов, в которых проживают более 3,5 тыс. человек.-0- В Гомельской области работают 15 социальных пансионатов, в которых проживают более 3,5 тыс. человек.-0-





Фото Марины Васильевой

6 октября, Буда-Кошелевский район /Корр. БЕЛТА/. Социальный пансионат "Луговой" в агрогородке Уваровичи Буда-Кошелевского района поэтапно модернизируют, передает корреспондент БЕЛТА.Сегодня ввели в эксплуатацию несколько объектов Уваровичского социального пансионата "Луговой" после реконструкции. С созданными условиями ознакомился председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.Иван Крупко отметил, что проведен значительный объем работ. "При этом неизменным осталось главное: забота о людях, которым особенно нужны внимание и поддержка. Сегодня здесь живут 129 человек. Средний возраст - 60 лет. У каждого из них своя судьба, своя история. И наша задача сделать так, чтобы дальнейшая жизнь этих людей была достойной. Новый пищеблок - важная часть этой работы", - сказал он.Здесь продуманы необходимые помещения, современная организация технологического процесса, соблюдены санитарные требования.Помещение наполнено ароматом свежей выпечки. Шеф-повар Елена Курилюк рассказала о первом меню в новом обеденном зале, который больше напоминает уютное кафе. "Сегодня у нас на обед - салат из свежих овощей, рассольник "Ленинградский" со сметанкой, картофельное пюре с мясной котлетой и компот из сухофруктов. А на полдник - булочки с корицей и какао с молоком", - проинформировала она, отметив, что и для коллектива пищеблока, и для постояльцев созданы комфортные условия.Глава региона отдельно акцентировал: все было сделано без отселения людей. Пансионат продолжал обычную жизнь, пока шла реконструкция.Более пяти лет в пансионате проживает Виталий Семенчук. Он также отметил, как преображается территория, более того - вместе с другими помогает делать еще уютнее. "Мы хорошо здесь живем. Все красиво у нас. И кормят вкусно, а в новой столовой стало еще вкуснее", - поделился он.Также идет реконструкция котельной.На встрече говорили и о перспективах развития пансионата. Обновление объектов и благоустройство территории продолжится. "Мы последовательно меняем подход к социальным учреждениям. Для нас недостаточно обеспечить человеку только уход. Мы должны создать такую атмосферу, в которой ему будет максимально комфортно жить. Поэтому стремимся к тому, чтобы наши социальные пансионаты по условиям проживания, питанию, медицинскому сопровождению, реабилитации и организации досуга все больше приближались к хорошим санаторным условиям", - подчеркнул Иван Крупко.В следующем году часть жилого корпуса, где ранее размещался пищеблок, изменит функционал. Эти площади задействуют под помещения для социальной реабилитации и абилитации. Также здесь обустроят трудовые мастерские, помещения для кружковой работы. "Это очень важное направление. Ведь забота - это не только вовремя помочь человеку, но и дать ему возможность быть активным, общаться, заниматься делом, чувствовать свою востребованность. Именно из таких решений складывается современная социальная политика", - сделал акцент председатель облисполкома.