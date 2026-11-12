Бюджет столицы увеличили. На что потратят средства?

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доходная часть бюджета Минска увеличена решением Минского городского Совета депутатов, принятым на 22-й внеочередной сессии, передает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказала председатель постоянной комиссии Мингорсовета по экономическому развитию, финансам, бюджету и предпринимательству Светлана Кожекина, корректировки в бюджет столицы вносятся уже в шестой раз. "Данные средства сформированы за счет увеличения поступлений налогов на доходы, налоговых платежей и неналоговых доходов", - рассказала она.
Светлана Кожекина отметила, что эти финансы будут распределены. "В первую очередь - на увеличение ассигнований инвестиционной программы. Около 18,8 млн рублей будет направлено на данные цели. Из них основная часть пойдет на приобретение транспорта, в том числе закупку вагонов в метро", - пояснила председатель постоянной комиссии.
По ее словам, следующая часть ассигнований пойдет на сферу жилищно-коммунального хозяйства. "Это около 5,8 млн рублей. Основной удельный вес в этой части займет финансирование текущего ремонта жилищного фонда и придомовой территории", - отметила Светлана Кожекина.
Помимо этого, не забыли в Минске и про социальную сферу. По словам председателя комиссии, в ней дополнительно распределят около 7,1 млн рублей.
Председатель постоянной комиссии также сообщила, что частью средств, сформированных дополнительно по доходной части, будет восстановлен резервный фонд Мингорисполкома.-0-