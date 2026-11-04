4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учредитель и директор фирмы нелегально добывали песок на арендованном участке в Пружанском районе. Оперативники БЭП Брестской области пресекли преступную схему. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.
Правоохранители выяснили, что подельники, 40 и 57 лет, в Пружанском районе взяли в аренду участок. Предлогом стал демонтаж находившихся там сооружений, которые остались от предприятия. На самом же деле фигуранты незаконно добывали песок. Для его реализации заключали договоры поставки с юридическими и физическими лицами.
"За несколько лет преступной деятельности фигуранты вывезли более 55 тыс. т сырья. Ущерб природе превысил 4,5 млн рублей", - обратили внимание в МВД.
Следователи возбудили уголовное дело.-0-
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Бизнес на нелегальной добыче песка вскрыли правоохранители в Пружанском районе
04 ноября 2026, 13:24
Бизнес на нелегальной добыче песка вскрыли правоохранители в Пружанском районе
Скриншот видео МВД
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