Бизнес на нелегальной добыче песка вскрыли правоохранители в Пружанском районе

4 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Учредитель и директор фирмы нелегально добывали песок на арендованном участке в Пружанском районе. Оперативники БЭП Брестской области пресекли преступную схему. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МВД.



Правоохранители выяснили, что подельники, 40 и 57 лет, в Пружанском районе взяли в аренду участок. Предлогом стал демонтаж находившихся там сооружений, которые остались от предприятия. На самом же деле фигуранты незаконно добывали песок. Для его реализации заключали договоры поставки с юридическими и физическими лицами.



"За несколько лет преступной деятельности фигуранты вывезли более 55 тыс. т сырья. Ущерб природе превысил 4,5 млн рублей", - обратили внимание в МВД.



Следователи возбудили уголовное дело.-0-