"Безупречная работа и профессионализм". Гродненская милиция отмечает 82-летие 

7 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сегодня гродненская милиция отмечает 82-летие со дня образования, во время торжественных мероприятий правоохранителям были вручены заслуженные награды, передает корреспондент БЕЛТА.



"Министерство внутренних дел выражает благодарность за безупречную работу, профессионализм и выполнение своих задач гродненской милиции. Сегодня это прекрасная составляющая безопасности не только Гродно, но и в целом всей нашей страны", - сказал заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк.



Он заявил, что для всех правоохранителей, в том числе и гродненского региона, главной задачей остается обеспечение безопасности и спокойствия людей. "И на сегодняшний день эта задача выполняется. Очень многое меняется в мире, вокруг наших границ. Но милиция оперативно, своевременно реагирует на любые вызовы и угрозы, - сказал Дмитрий Корзюк. - Спокойствие, порядок и закон на территории Республики Беларусь будут обеспечены".



Во время праздничных мероприятий состоялось чествование лучших сотрудников и ветеранов ОВД за добросовестную службу и преданность профессии. Один из тех, кто сегодня получил заслуженную награду - старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска Островецкого РОВД Александр Бородынко, которому была вручена медаль "За безупречную службу".



"В органах внутренних дел я работаю с 2017 года, до этого закончил Академию МВД. Полученная сегодня награда для меня - честь и стимул в дальнейшем повышать свой профессиональный уровень, - поделился он. - Служба в милиции - это в первую очередь честь, у нас важная миссия - защита людей".



Александр Бородынко отметил, что любит свою работу, которая не так проста, как может показаться: "Моя работа одновременно и сложная, и интересная. Каждый день что-то новое, общение с новыми людьми и у каждого свои проблемы в жизни. Когда человек говорит тебе "спасибо", это самая высокая награда для сотрудника милиции".



По словам председателя Гродненской областной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Беларуси Вячеслава Строчинского, который отдал службе в милиции более 30 лет, задачи правоохранителей во все времена были одинаковыми. "Это защита законных прав и интересов граждан. Конечно, каждый период времени вносит определенные тенденции в преступность и соответственно в работу правоохранителей. Органы внутренних дел - это монолитный коллектив, который своевременно влияет на те угрозы, которые возникают", - сказал он, подчеркнув, что старшее поколение правоохранителей передает свой опыт молодежи, активно участвует в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.



Подарком не только для гродненских милиционеров, но и жителей города над Неманом стал масштабный марафон "110 лет в едином строю!" - проект, посвященный 110-летию белорусской милиции. Город над Неманом - 10-й по счету город, где развернулись праздничные локации. Так, у областной филармонии жители и гости Гродно смогли познакомиться с работой стражей порядка, увидеть современную и ретротехнику, образцы вооружения спецподразделений, примерить элементы экипировки и сделать памятные фотографии. Сотрудники милиции рассказали о службе, ответили на вопросы посетителей, познакомили молодежь с возможностями поступления в ведомственные учреждения образования.-0-