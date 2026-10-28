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Безопасность в сети и профилактику буллинга обсудили со студентами колледжей Бреста

Опубликовано:

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Регионы
28 октября 2026, 16:15

Безопасность в сети и профилактику буллинга обсудили со студентами колледжей Бреста

28 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В филиале Брестского государственного технического университета - политехническом колледже - провели информационно-просветительскую встречу "Зачетный разговор", передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками встречи стали учащиеся политехнического колледжа, Брестского государственного торгово-технологического колледжа, колледжа бизнеса и права, а также Брестского государственного музыкального колледжа имени Г. Ширмы. Обсуждались вопросы личной и общественной безопасности, профилактика буллинга и экстремизма, киберугрозы, а также ответственность за поведение в интернете. Эксперты поделились практическими рекомендациями и ответили на вопросы. Отдельное внимание уделили деятельности БРСМ, его проектам и возможностям для самореализации молодых людей.

"В современном обществе как никогда важна тема кибербуллинга и буллинга. Ребята переходят из школы в учреждения среднего специального и высшего образования, им необходимо социализироваться, выстраивать общение со сверстниками. БРСМ уделяет этому направлению особое внимание не только в рамках гражданско-патриотического воспитания, но и в целом в работе с молодежью, которая ведется в социальных сетях, через штабы первокурсников в колледжах и университетах. Ребята могут обратиться туда с любым вопросом - начиная от проблемы буллинга и заканчивая самой обычной бытовой ситуацией. Кроме того, работают чат-боты, наши социальные сети всегда открыты для общения. Мы готовы помочь молодым людям, если у них возникают сложности", - отметил второй секретарь Брестского областного комитета БРСМ Максим Родионов.
Старший оперуполномоченный по особо важным делам отделения по противодействию киберпреступности УВД администрации Московского района Бреста Екатерина Родь обратила внимание на растущую роль цифровой безопасности. "Молодежь сегодня - самая активная, но в то же время уязвимая аудитория в интернете. По статистике, именно учащиеся чаще всего становятся фигурантами дел о цифровых преступлениях. Кто-то теряет деньги на фишинговых сайтах, кто-то попадается на уловки телефонных аферистов. Однако особую обеспокоенность вызывают случаи, когда подростки, сами того не осознавая, вовлекаются в противоправную деятельность в качестве соучастников. Сотрудники правоохранительных органов регулярно проводят профилактические встречи со школьниками и студентами. В формате живого диалога они разбирают реальные мошеннические схемы и учат распознавать обман с первых секунд", - рассказала она.
Учащаяся политехнического колледжа Кира Жур отметила, что такие мероприятия помогают лучше понимать существующие риски и учат правильно реагировать на сложные ситуации. "Тема действительно важна, и такие встречи полезно проводить. С буллингом лично не сталкивалась, но видела в школе конфликтные ситуации. Старалась поддержать человека, поговорить с ним. На примерах педагогов училась, как лучше помочь в таких случаях", - поделилась девушка.-0-
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