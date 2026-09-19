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Безопасность как норма. Почему белорусы перестали бояться темных переулков и лифтов

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
19 сентября 2026, 15:33

Безопасность как норма. Почему белорусы перестали бояться темных переулков и лифтов

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
Чувствуете ли вы себя в безопасности? Для 91,1% жителей Беларуси ответ однозначный - "да". Лишь 3,3% опрошенных ответили отрицательно. Таковы данные летнего социологического исследования Института социологии НАН Беларуси. Страх перед вечерними прогулками или поездкой в лифте с незнакомцем стал для абсолютного большинства людей делом прошлого. Корреспондент БЕЛТА пообщалась с жителями Могилевской области, чтобы понять, из чего складывается это чувство защищенности и почему спокойствие воспринимается как естественная норма.

Чтобы понять масштаб перемен, достаточно послушать старшее поколение. Для них сравнение "тогда" и "сейчас" - личный опыт.

Могилевчанка Инесса Шадурина вспоминает свою юность без прикрас: "Моя юность проходила в таких условиях, где мы, молодежь того времени, можно сказать, боялись выйти на улицу. У нас были постоянные драки, постоянные какие-то угрозы со стороны старших ребят. Наша местность выглядела совсем по-другому, она имела какой-то сероватый, угнетающий цвет".

Контраст с сегодняшним днем, по словам Инессы, колоссальный. "Сейчас, если сравнивать, можно с уверенностью сказать, что мы живем в очень спокойной, процветающей стране, имеющей будущее, - отметила она. - Я не боюсь, когда мои дети выходят на улицу или поздно возвращаются. Я знаю, что на улице всегда спокойно, что наши правоохранительные органы работают хорошо. Я сама возвращаюсь с работы в 23.00. Я спокойно иду по улице, не испытывая никакого страха".

Эту мысль поддержал и Сергей. Он считает, что бытовые жалобы часто звучат от тех, кто просто не хочет оглядываться назад. "Знаете, что меня иногда удивляет? Есть ведь люди, которые и сейчас умудряются ворчать, делать вид, что им все не так. Они просто не ценят они то, что имеют, - отметил Сергей. - А я вот прекрасно помню нашу молодость. Это же были 1990-е - совсем другая реальность. Тогда выйти вечером на улицу было иногда по-настоящему страшно: идешь мимо какой-нибудь драки и внутренне сжимаешься, потому что историй о том, как доставалось совершенно случайным прохожим, хватало. Бывало, идешь с работы и оглядываешься. А дети? Их одних во двор не отпустишь - страшно было".

Сергей подчеркивает: ситуация менялась год за годом благодаря системной работе государства. "Наш Президент делает все, чтобы создать условия для хорошей и, главное, безопасной жизни. И мы это реально чувствуем на бытовом уровне. Сейчас совершенно не страшно отпустить гулять даже маленьких детей. Все вокруг освещено, видеокамеры, сотрудники милиции на виду. А дома я даже в мыслях не допускаю, что может что-то произойти. Бывает, вообще забываю закрыть дверь на ключ, и спокоен", - добавил он.

Социологи подтверждают, что на улицах своего населенного пункта в безопасности себя чувствуют 95,1% респондентов, а в собственном доме или квартире - 96,8%. Лишь 2,6% испытывают беспокойство, выходя на улицу.

Безопасность - это еще и комфорт городской среды. То, что сегодня кажется само собой разумеющимся, пару десятилетий назад было роскошью. Инесса Шадурина приводит простой бытовой пример: "Можно даже сравнить в мелочах. Я, например, в юности помню свою остановку: я жила на Моторном, и там остановка была разбита, серая, выглядела очень неприлично. А сейчас, если посмотреть на наши остановки, они достаточно красивые, яркие, познавательные, иногда имеют даже интерактивные формы. Это наглядный пример того, как изменилось отношение к человеку и его комфорту".

О похожих деталях говорит и студентка Яна Максимова. Для нее показательно отношение к лифту - месту, которое раньше многих пугало. "По рассказам взрослых, раньше в лифт боялись заходить. Казалось бы, мелочь, но многих именно в лифте охватывала тревога: замкнутое пространство, незнакомый человек рядом. У меня такого страха нет. Я спокойно захожу в лифт, не напрягаюсь, не жду подвоха. Это тоже показатель того, что я чувствую себя в безопасности в своем окружении", - пояснила девушка.

Важную роль играет и видимое присутствие правоохранительных органов. "Я часто замечаю, как милиционеры патрулируют улицы. Их присутствие придает уверенности. Когда видишь, что порядок кто-то поддерживает, становится спокойнее на душе. Я знаю, что если что-то случится, рядом есть люди, которые могут помочь", - отметила Яна.

Студентка Екатерина Гомонова из Климовичей признается: рассказы отца о прошлом кажутся ей почти нереальными. "Папа мне раньше рассказывал про 1990-е, про бандитов и преступные группировки. Многие боялись даже пройти мимо. Теперь же я вообще не переживаю за это. У нас в области и в стране в целом очень спокойно. Я чувствую себя в безопасности, и все это потому, что люди у нас добрые. На улицах всегда горят фонари, и даже поздним вечером гулять одной не страшно", - говорит Екатерина.

"Если раньше мои родители рассказывали, что им было страшно выйти на улицу, то сейчас они не переживают за меня, потому что понимают: у нас в Беларуси спокойно. Это проявляется в мелочах: в освещенных переходах, слаженной работе служб, заботе о порядке. Именно поэтому я могу сказать: здесь я чувствую себя не просто в безопасности - я чувствую себя дома", - добавила она.

При этом молодые люди подчеркивают, что их спокойствие не граничит с беспечностью. Они соблюдают базовые правила. "В общественном транспорте я тоже ощущаю себя нормально. Конечно, я соблюдаю обычные меры предосторожности - слежу за своими вещами, веду себя внимательно, но это скорее привычка, а не страх", - резюмирует Яна.

Опрос более 2 тыс. человек из всех регионов страны показал, что в Беларуси сформировалась устойчивая культура правопослушания и взаимного уважения. И именно это позволяет большинству граждан чувствовать себя как дома - где бы они ни находились.-0-
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