"Без помощи никто не останется". Как волонтеры БРСМ помогают старшему поколению в Гомельской области





В Калинковичах волонтеры движения "Доброе сердце" помогли одиноко проживающей женщине навести порядок на придомовой территории. Волонтеры из Полесского государственного аграрного колледжа им. В.Ф.Мицкевича быстро справились с объемом работ, который был непосильным для пенсионерки.





Жительница райцентра обратилась за помощью на горячую линию, волонтеры выбыли в кратчайшие сроки. Слаженная команда из четырех студентов помогла убрать мусор, сухостой во дворе, сложить заготовленные на зиму дрова, перекопать огород. "Все, о чем попросила женщина, было выполнено. Она очень благодарила ребят, была рада такой молодежной поддержке", - рассказала главный специалист Калинковичского райкома БРСМ Кристина Змушко, заверив, что "никто не остается без помощи".





На днях в райком обратился и 91-летний житель Калинковичей, ему тоже была оказана необходимая помощь.





"Мы оперативно работаем по первому звонку. В районе всегда на связи наши первичные организации БРСМ в школах. Ребята также готовы выйти и помочь представителям старшего поколения в сельской местности", - уточнила Кристина Змушко.





Аналогичные акции проходят повсеместно в Гомельской области. Одним из адресов помощи в Речице сегодня стало подворье Зинаиды Михайловны. Пять волонтеров движения "Доброе сердце" приехали ей на подмогу: помогли с благоустройством участка, складированием дров и по бытовым заботам.





Октябрьский этап республиканского молодежного марафона "ДОБРО.БЕЛ" под девизом "Добро старшим" стал для Гомельской области временем особенно искренней заботы и душевного тепла, отметил первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Назарчук. "Наши волонтеры на деле доказали, что помогать - это просто, важно и жизненно необходимо. К слову, только в этом месяце к доброму марафону подключились более 300 активистов БРСМ Гомельской области. Это молодые, неравнодушные ребята, которые по зову сердца отправились туда, где их помощь ждали сильнее всего. Благодаря их энергии, заботе и вниманию реальную поддержку уже получили более 100 одиноко проживающих граждан золотого возраста в нашем регионе", - сказал он.





"Для пожилых людей такая помощь - не просто решенные бытовые вопросы, колка дров или уборка придомовой территории перед зимой, а в первую очередь внимание и понимание того, что они не одни. Живой диалог поколений налажен, и он укрепляется. Молодежь перенимает мудрость, а старшее поколение заряжается оптимизмом. Марафон продолжается, и мы рады, что наше добро еще больше объединяет молодежь Гомельщины", - резюмировал Игорь Назарчук.-0-

24 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области волонтеры БРСМ подключились к республиканскому молодежному марафону "ДОБРО.БЕЛ", выполняя задание на октябрь под лозунгом "Добро старшим", сообщили БЕЛТА в обкоме БРСМ.