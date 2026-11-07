Бесправника с сильным опьянением задержали в Минском районе

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.



Грубое нарушение правил дорожного движения госавтоинспекторы пресекли в агрогородке Хатежино. Инцидент произошел вчера, 6 ноября, около 21.30.



Местный житель, мужчина 35 лет, управлял автомобилем Mazda в сильном алкогольном опьянении. Медицинское освидетельствование показало 2,2 промилле.



Дополнительным отягчающим обстоятельством стал тот факт, что мужчина не имел права управления транспортным средством. Его ранее лишили прав.



В отношении водителя составлен протокол за административное правонарушение.



Автомобиль был помещен на штрафную стоянку, на него наложен арест. Сам задержанный водворен в ИВС для дальнейшего разбирательства.-0-