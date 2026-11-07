7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Грубое нарушение правил дорожного движения госавтоинспекторы пресекли в агрогородке Хатежино. Инцидент произошел вчера, 6 ноября, около 21.30.
Местный житель, мужчина 35 лет, управлял автомобилем Mazda в сильном алкогольном опьянении. Медицинское освидетельствование показало 2,2 промилле.
Дополнительным отягчающим обстоятельством стал тот факт, что мужчина не имел права управления транспортным средством. Его ранее лишили прав.
В отношении водителя составлен протокол за административное правонарушение.
Автомобиль был помещен на штрафную стоянку, на него наложен арест. Сам задержанный водворен в ИВС для дальнейшего разбирательства.-0-
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07 ноября 2026, 17:58
Бесправника с сильным опьянением задержали в Минском районе
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