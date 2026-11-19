Одним из центральных вопросов встречи стал ''Белорусский каравай - 2026''. Наталия Павлюченко подчеркнула, что сельское хозяйство является фундаментом национальной безопасности. Белорусская модель, основанная на принципе ''своя земля - свой хлеб'', позволила стране войти в топ-5 мировых экспортеров молочной продукции и топ-15 по поставкам мяса птицы.
''Цифры говорят сами за себя: только реальные доходы населения за 30 лет увеличились в 5 раз, а реальная заработная плата - в 7 раз'', - отметила Наталия Павлюченко. Она акцентировала внимание на том, что такие результаты стали возможны благодаря четкому вектору развития, который определялся на каждом Всебелорусском народном собрании. От антикризисных мер 90-х до стратегических программ современного этапа - ВНС всегда выступало площадкой для выработки консолидированных решений.
''Сельское хозяйство - это тяжелый труд, сочетающий человеческие усилия и высокие технологии", - сказала Наталия Павлюченко. Она также отметила важность социальной ориентированности экономики, где во главе угла стоит человек. Параллельно с развитием промышленности и АПК в стране совершенствуются системы здравоохранения, образования и культуры, создаются комфортные условия для жизни в агрогородках.
Для молодых сотрудников предприятия такой диалог стал возможностью осмыслить путь, пройденный страной. ''Кто-то вспоминает, как это было в 90-е годы, с какими трудностями мы сталкивались. А молодое поколение, слушая это, понимает, каким трудом достались сегодняшние достижения. Им важно сохранить то, через что прошли все поколения суверенной Беларуси'', - резюмировала Наталия Павлюченко.
Ведущий специалист по идеологической и работе с молодежью ОАО ''Зенит'' Сергей Ровский поддержал важность подобных встреч в рамках единого дня информирования. По его мнению, темы продовольственной безопасности и стратегического планирования касаются каждого гражданина. ''Ни одно государство не может существовать без продовольственного запаса и стратегических расчетов на перспективу. Не зря глава государства каждый раз акцентирует внимание на ходе уборочной кампании. Самое главное - понимать, что наша страна будет накормлена и обеспечена всем необходимым'', - отметил Сергей Ровский.
Он добавил, что освещение таких тем помогает людям интегрировать государственные приоритеты в свои семейные и трудовые заботы, чувствуя причастность к общему успеху.-0-