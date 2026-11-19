19 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Продовольственная безопасность страны, рекордные показатели экспорта аграрной продукции и историческая роль Всебелорусского народного собрания как гаранта стабильности стали ключевыми темами единого дня информирования. Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Наталия Павлюченко встретилась с коллективом ОАО "Зенит" холдинга "Могилевлифтмаш", передает корреспондент БЕЛТА.Одним из центральных вопросов встречи стал ''Белорусский каравай - 2026''. Наталия Павлюченко подчеркнула, что сельское хозяйство является фундаментом национальной безопасности. Белорусская модель, основанная на принципе ''своя земля - свой хлеб'', позволила стране войти в топ-5 мировых экспортеров молочной продукции и топ-15 по поставкам мяса птицы.''Цифры говорят сами за себя: только реальные доходы населения за 30 лет увеличились в 5 раз, а реальная заработная плата - в 7 раз'', - отметила Наталия Павлюченко. Она акцентировала внимание на том, что такие результаты стали возможны благодаря четкому вектору развития, который определялся на каждом Всебелорусском народном собрании. От антикризисных мер 90-х до стратегических программ современного этапа - ВНС всегда выступало площадкой для выработки консолидированных решений.Значительное внимание было уделено итогам уборочной кампании 2026 года. Несмотря на сложные погодные условия, белорусские аграрии намолотили более 11 млн т зерновых с учетом рапса и кукурузы, что с избытком покрывает внутренние потребности страны (7 млн т). В Могилевской области валовой сбор зерна составил 1,4 млн т, при этом производство рапса достигло рекордных 184 тыс. т.''Сельское хозяйство - это тяжелый труд, сочетающий человеческие усилия и высокие технологии", - сказала Наталия Павлюченко. Она также отметила важность социальной ориентированности экономики, где во главе угла стоит человек. Параллельно с развитием промышленности и АПК в стране совершенствуются системы здравоохранения, образования и культуры, создаются комфортные условия для жизни в агрогородках.Председатель затронула и вопросы демографической безопасности, отметив, что сохранение населения, укрепление здоровья нации и поддержка семьи являются основой устойчивого развития страны. "Демографическая безопасность - приоритет номер один. Без нее никак. Сегодня важно понимать, насколько конкурентоспособным должно быть наше образование и насколько сильной - наша армия", - подчеркнула Наталия Павлюченко. Также она обратила внимание на новое направление программы социального развития - туризм, который призван показать миру красоту и гостеприимство Беларуси.Для молодых сотрудников предприятия такой диалог стал возможностью осмыслить путь, пройденный страной. ''Кто-то вспоминает, как это было в 90-е годы, с какими трудностями мы сталкивались. А молодое поколение, слушая это, понимает, каким трудом достались сегодняшние достижения. Им важно сохранить то, через что прошли все поколения суверенной Беларуси'', - резюмировала Наталия Павлюченко.Ведущий специалист по идеологической и работе с молодежью ОАО ''Зенит'' Сергей Ровский поддержал важность подобных встреч в рамках единого дня информирования. По его мнению, темы продовольственной безопасности и стратегического планирования касаются каждого гражданина. ''Ни одно государство не может существовать без продовольственного запаса и стратегических расчетов на перспективу. Не зря глава государства каждый раз акцентирует внимание на ходе уборочной кампании. Самое главное - понимать, что наша страна будет накормлена и обеспечена всем необходимым'', - отметил Сергей Ровский.Он добавил, что освещение таких тем помогает людям интегрировать государственные приоритеты в свои семейные и трудовые заботы, чувствуя причастность к общему успеху.-0-