Белорусская медицинская школа демонстрирует высокий уровень развития. В Минске проходит конференция к 105-летию БГМУ

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская медицинская школа демонстрирует высокий уровень развития, а ее признанный флагман - Белорусский государственный медицинский университет - продолжает готовить высококлассных специалистов, на которых держится здоровье нации. Об этом шла речь на республиканской конференции с международным участием "Актуальные вопросы медицины", приуроченной к 105-летию вуза, передает корреспондент БЕЛТА.





Масштабный научный форум объединил ведущих ученых, врачей-практиков и молодых специалистов. Особое внимание в работе секций было уделено вопросам охраны психического здоровья, профилактике зависимостей и кризисных состояний.





Как отметил председатель секции №10 "Проблемы психического здоровья" доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии с курсом повышения квалификации и переподготовки БГМУ Андрей Копытов, сегодня ведущий медицинский вуз страны переживает знаковые дни. "Наш университет является ведущим вузом Беларуси, и 105-летие его основания - большой праздничный рубеж. Государство оказывает колоссальную поддержку. Президент, правительство и Министерство здравоохранения обеспечивают условия и финансирование для масштабных научных изысканий. Сегодня из десяти ведущих факторов риска для здоровья, выделяемых ВОЗ, семь находятся в поле зрения психиатров, наркологов и ученых нашей кафедры: это алкоголь, курение, запрещенные вещества, сексуальные и пищевые расстройства, а также артериальная гипертензия и холестерин, напрямую связанные со стрессом. Наша кафедра взяла активный курс на омоложение: мы привлекаем мотивированную молодежь, которая пишет кандидатские диссертации по самым актуальным для страны направлениям", - рассказал он.

Андрей Копытов также подчеркнул, как кардинально изменилась отечественная психиатрия: "Сегодня человек с психическим расстройством - такой же равноценный член общества, как и все. Изменились технологии, фармацевтическая индустрия, подходы к лечению. И научные разработки кафедры - в том числе в области генетики алкогольной зависимости и пищевого поведения - внедряются в практику и становятся ориентиром для зарубежных коллег". Андрей Копытов также подчеркнул, как кардинально изменилась отечественная психиатрия: "Сегодня человек с психическим расстройством - такой же равноценный член общества, как и все. Изменились технологии, фармацевтическая индустрия, подходы к лечению. И научные разработки кафедры - в том числе в области генетики алкогольной зависимости и пищевого поведения - внедряются в практику и становятся ориентиром для зарубежных коллег".





Особую роль практико-ориентированного обучения обозначила главный врач Минского городского клинического наркологического центра Жанна Истомина. Медучреждение выступает крупной образовательной базой для студентов и интернов БГМУ. "В этом году к нам пришли восемь интернов. Вузы дают мощное общее медицинское образование, а узкая специализация и мастерство формируются уже в интернатуре под руководством опытных врачей. Сегодня наш центр сконцентрирован по одному адресу, что позволило создать замкнутый цикл помощи - от реабилитации до сложнейших физиопроцедур, не загружая койки в соматических стационарах", - рассказала главный врач.





Приоритетным вектором работы белорусской медицины остается охрана здоровья подрастающего поколения. Как отметила доцент кафедры психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии с курсом повышения квалификации и переподготовки Инесса Хрущ, каждый третий врач в Беларуси - выпускник Белорусского государственного медицинского университета.





"Помощь детям и подросткам у нас в приоритете, акцент делается на профилактике. Мы тесно сотрудничаем с педиатрической службой, школами, правоохранительными органами. Дети, находясь в кризисном состоянии, знают, куда обратиться: контакты служб доверия размещаются в школах и дневниках. Для молодежи созданы удобные анонимные чат-боты, чтобы никто не остался один на один с проблемой. Мы готовим детских психиатров и психотерапевтов, выезжаем в самые отдаленные уголки Беларуси, обеспечивая доступность высококвалифицированной помощи на местах", - подчеркнула Инесса Хрущ.





Кандидат медицинских наук, один из инициаторов создания Белорусской ассоциации психотерапевтов Анатолий Головач обратился к молодым коллегам и студентам с напутствием о высокой ответственности врача: "Здоровье нации - это прежде всего стрессоустойчивость. В наше время крайне важно сохранять оптимизм, не нагнетать тревогу и быть сильнее любых внешних вызовов. У оптимистов быстрее заживают не только телесные, но и душевные раны. Я вижу молодых студентов и убежден: знамя отечественной медицины в надежных руках. В нашей Беларуси обеспечивается главное - мир, стабильность и условия для созидательного труда на благо людей".-0-