Беби-бум в День города. 11 девочек и 10 мальчиков родились в Минске 12 сентября 

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12 сентября родился 21 ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление по здравоохранению Мингорисполкома.



Пока Минск отмечал свой 959-й День рождения, жительницы столицы сделали любимому городу свой подарок. За сутки 12 сентября в роддомах Минска на свет появился 21 малыш: 11 прекрасных девочек и 10 замечательных мальчиков.



"Каждое медицинское учреждение столицы внесло свой вклад в этот праздничный беби-бум. Так, в 1-м роддоме появились на свет три малыша (2 мальчика и девочка), во 2-м - семь чудесных младенцев (3 мальчика и 4 девочки), в 5-м - первые вдохи сделали три малыша (2 мальчика и 1 девочка), а 6-м - семеро малышей (2 мальчика и 5 девочек). Еще один малыш-минчанин родился в эти сутки в РНПЦ "Мать и дитя", - рассказали в управлении по здравоохранению.



Символичный старт новому дню дали в 6-м роддоме, где через пару часов после полуночи, в 2.09, раздался первый детский плач. Для молодой мамы это были первые роды. На свет появилась здоровая, крепкая девочка весом 3230 граммов. Именно она стала главным и самым ранним подарком для праздничного Минска.



В управлении по здравоохранению Мингорисполкома пожелали здоровья малышам и их родителям, чтобы этот день стал для новорожденных началом большой, счастливой и мирной жизни.-0-