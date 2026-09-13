Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Воскресенье, 13 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +17°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:48 Кратковременные дожди и до +22°С. Какой будет погода 14 сентября в Беларуси  Общество
10:42 Беби-бум в День города. 11 девочек и 10 мальчиков родились в Минске 12 сентября  Регионы
10:30 Пассажирский паром потерпел крушение к северу от Вануату, без вести пропали более 30 человек  В мире
10:19 Быть нужным, развиваться, достойно зарабатывать. Почему белорусы любят свою работу и что для них важно?  Регионы
10:07 Более 65 тыс. рублей изъяли правоохранители у курьеров телефонных мошенников за сутки  Общество
09:55 В правительстве Японии 17 сентября пройдут перестановки - Kyodo  В мире
09:45 Обстановка спокойная и контролируемая. Милиция обеспечила безопасность на праздновании 959-летия Минска  Общество
09:38 Доверие государств Глобального Юга к БРИКС возросло, заявил премьер-министр Индии  В мире
09:22 "По открытому полю уже никто не ездит". Как развиваются бронетанковые войска в Беларуси  Общество
09:15 Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали хозяйства Беларуси  Экономика
09:09 Народному артисту России Александру Розенбауму исполняется 75 лет  В мире
09:05 Какой будет погода в воскресенье, рассказали в Белгидромете  Общество
09:02 В Нью-Дели проходит второй день саммита БРИКС  В мире
07:00 Лукашенко: воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством Президент
01:41 Соболенко уступила Рыбакиной в финале US Open Спорт
01:03 Глава OpenAI считает возможным создание неподконтрольного человеку ИИ В мире
00:50 В Германии выросли цены на топливо из-за ситуации в Баб-эль-Мандебском проливе В мире
00:39 В Швеции пройдут парламентские выборы В мире
00:23 В Нью-Йорке на детской площадке застрелили двух человек В мире
12.09.26
12.09.26 23:59 15-летний мальчик выжил после трех суток в Беринговом море В мире
12.09.26 23:34 Илон Маск поддержал идею главы Anthropic Дарио Амодеи по замедлению разработки ИИ В мире
12.09.26 23:10 "Здесь чистый воздух и много зелени". Китайские блогеры поделились впечатлениями от Минска Регионы
12.09.26 22:56 Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом Регионы
12.09.26 22:34 При пожаре на пароме у берегов Филиппин погибли 76 человек В мире
12.09.26 22:19 Рыженков в Нью-Дели обсудил с рядом иностранных коллег снятие визовых ограничений  Политика
12.09.26 22:05 Савицкий принес победу "Неману" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
12.09.26 21:59 Беларусь и Таиланд намерены расширять сотрудничество в сферах туризма, торговли и политики Политика
12.09.26 21:48 Чайная церемония, иероглиф на память и сладости востока. Чем запомнился фест национальных культур в Гомеле Регионы
12.09.26 21:32 "Неман" и "Витебск" одержали волевые победы в матчах хоккейной экстралиги Спорт
12.09.26 21:25 В Чили при пожаре в доме престарелых погибли 16 человек В мире
Все новости
Все новости

Беби-бум в День города. 11 девочек и 10 мальчиков родились в Минске 12 сентября 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Регионы
13 сентября 2026, 10:42

Беби-бум в День города. 11 девочек и 10 мальчиков родились в Минске 12 сентября 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12 сентября родился 21 ребенок, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление по здравоохранению Мингорисполкома.

Пока Минск отмечал свой 959-й День рождения, жительницы столицы сделали любимому городу свой подарок. За сутки 12 сентября в роддомах Минска на свет появился 21 малыш: 11 прекрасных девочек и 10 замечательных мальчиков.

"Каждое медицинское учреждение столицы внесло свой вклад в этот праздничный беби-бум. Так, в 1-м роддоме появились на свет три малыша (2 мальчика и девочка), во 2-м - семь чудесных младенцев (3 мальчика и 4 девочки), в 5-м - первые вдохи сделали три малыша (2 мальчика и 1 девочка), а 6-м - семеро малышей (2 мальчика и 5 девочек). Еще один малыш-минчанин родился в эти сутки в РНПЦ "Мать и дитя", - рассказали в управлении по здравоохранению. 

Символичный старт новому дню дали в 6-м роддоме, где через пару часов после полуночи, в 2.09, раздался первый детский плач. Для молодой мамы это были первые роды. На свет появилась здоровая, крепкая девочка весом 3230 граммов. Именно она стала главным и самым ранним подарком для праздничного Минска.

В управлении по здравоохранению Мингорисполкома пожелали здоровья малышам и их родителям, чтобы этот день стал для новорожденных началом большой, счастливой и мирной жизни.-0- 
Теги
дети Минск
Новости рубрики Регионы
Фото из архива Быть нужным, развиваться, достойно зарабатывать. Почему белорусы любят свою работу и что для них важно? 
"Здесь чистый воздух и много зелени". Китайские блогеры поделились впечатлениями от Минска
Символ мира, труда и любви. Минчане о своей связи с городом
Чайная церемония, иероглиф на память и сладости востока. Чем запомнился фест национальных культур в Гомеле
"Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру
Фото районной газеты "Герой працы" Народная зарядка и семейная эстафета. Как в Шумилино прошел марафон "17 граней единства"
  • Главная
  • Беби-бум в День города. 11 девочек и 10 мальчиков родились в Минске 12 сентября 
    • Главное
    "Отставание смерти подобно". Лукашенко о важности модернизации системы связи в войсках
    Лукашенко: воины-танкисты всегда отличались доблестью, отвагой и мужеством
    Беларусь и Таиланд намерены расширять сотрудничество в сферах туризма, торговли и политики
    Первый миллион тонн сахарной свеклы накопали хозяйства Беларуси 
    Топ-новости
    Рыженков в Нью-Дели обсудил с рядом иностранных коллег снятие визовых ограничений 
    VIDEOBEL приглашает в Музей наивного искусства на свой день рождения
    Испания в "эпоху сжатия": коллектор у ворот. Как страна с потенциалом лидера становится должником
    Эксперт: страны с полным циклом производства стрелкового оружия способны обеспечить свою безопасность
    "По открытому полю уже никто не ездит". Как развиваются бронетанковые войска в Беларуси 
    Беби-бум в День города. 11 девочек и 10 мальчиков родились в Минске 12 сентября 
    Минск отпраздновал День города
    "Это город моей судьбы, ни на какой другой его не поменяю". Гомельчане признались в любви областному центру
    Быть нужным, развиваться, достойно зарабатывать. Почему белорусы любят свою работу и что для них важно? 
    Гран-при XII "Сожскага карагода" завоевал ансамбль народного танца "Крокі" из Минска
    Делегации городов-побратимов и городов-партнеров поздравили Гомель с 884-летием
    От выпечки хлеба до цифрового детокса: в туротрасли назвали тренды регионального отдыха
    Историк: западнобелорусские политические силы горячо приветствовали объединение с БССР
    "Своеобразный социальный контракт". Экономический аналитик о диалоге бизнеса и государства
    Волейболистки "Минчанки" с победы стартовали в розыгрыше Кубка России
    Реклама
    С нами интереснее
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "В теме"  Проект "Страна говорит"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.