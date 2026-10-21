"Бацькава кашуля" и тепло родительского дома. В Минске прошел вечер ко Дню отца 

В зале "Националь" "Президент-отеля" собрались родители с детьми, представители государственных органов, общественных организаций и СМИ. Вечер состоялся в рамках проекта "Трэці - Бацькаў", реализуемого Белорусской партией "Белая Русь". Здесь говорили о семейных ценностях, вспоминали родителей, делились личными историями и размышляли о том, как сохранить связь между поколениями в стремительном современном мире. Атмосфера встречи получилась почти домашней. Одни рассказывали о радости многодетного отцовства, другие - о том, как важно возвращаться туда, где тебя всегда ждут. И постепенно разговор о традициях превратился в разговор о самом главном - о людях, благодаря которым у каждого из нас есть свой дом.Особую эмоциональную ноту вечеру задало обращение председателя Белорусской партии "Белая Русь" Ольги Чемодановой. Она призналась, что, оказавшись среди семей, почувствовала себя так, будто вернулась домой. "У меня сейчас такое чувство, что я пришла домой. И семья вся в сборе. Все собрались, сейчас ужинать будем, все хорошо", - поделилась она.Эти слова точно передали настроение встречи. Ведь родительский дом - это не только место, где прошло детство. Это еще и чувство защищенности, возможность быть собой, знать, что тебя выслушают, поймут и поддержат. Ольга Чемоданова обратила внимание и на Неделю родительской любви, которая напоминает о значении семьи и благодарности старшим. По ее мнению, такое отношение не должно зависеть от календаря. "Как хорошо, что у нас есть Неделя родительской любви. Эту неделю хочется продлить и дальше, она не должна завершаться - такое состояние должно быть всю жизнь. Сколько живет человек, столько он думает о своих близких, родителях, о детях", - отметила она.Говоря о проекте "Трэці - Бацькаў", Ольга Чемоданова подчеркнула, что за ним стоит глубокий смысл - поддержать семьи и напомнить о ценности рождения и воспитания детей. "Мы немножко расставили акценты, что такое семья. Это мама, папа и, безусловно, дети. Это то, что наполняет семью счастьем, то, чему радуются родители", - сказала она и пожелала участникам благополучия, здоровья и радости от общения друг с другом. Но главное - чтобы детей в белорусских семьях становилось больше, а родительская любовь оставалась надежной опорой для каждого ребенка. "Самое главное, чтобы были здоровые дети и счастливые родители. И все у нас будет хорошо, потому что вы - достояние нашей страны", - подчеркнула Ольга Чемоданова.В этот вечер отцы говорили о своих детях без громких слов и красивых формулировок - с той искренностью, которая появляется, когда речь идет о самом дорогом. Многодетный отец Дмитрий Громыко пришел на встречу с женой и детьми. Старшая дочь не смогла присоединиться к семье: она участвовала в соревнованиях по борьбе. Но и этот небольшой семейный эпизод стал напоминанием о том, как много событий, забот и переживаний в повседневной жизни родителей. Отвечая на вопрос, что значит быть многодетным отцом, Дмитрий Сергеевич признался: "Ответственность колоссальная".За этой короткой фразой - ежедневные решения, забота о близких, участие в воспитании и желание дать детям уверенность в завтрашнем дне. Быть отцом - значит не только обеспечивать семью, но и находить время для разговоров, замечать настроение ребенка, поддерживать его интересы и оставаться рядом, когда что-то не получается.Во время встречи прозвучала мысль, что настоящий отец не обязательно часто говорит о любви. Гораздо важнее, что он делает каждый день. Учит держать слово, не сдаваться перед трудностями, уважать других и отвечать за тех, кто рядом. Именно из таких на первый взгляд простых вещей складывается семейная история, которую дети однажды передадут уже своим детям.Символом этой преемственности стала "Бацькава кашуля" - рубашка-оберег, которую вручают семьям, где рождается третий ребенок. Акция стартовала 1 июня 2026 года, в Международный день защиты детей. На сегодняшний день по всей стране передано около 1,6 тыс. таких рубашек. В основе инициативы - легенда, созданная доктором филологических наук, профессором Белорусского государственного университета Ириной Казаковой с опорой на белорусский фольклор. Рубашка здесь не просто предмет одежды - это символ родительской заботы, любви и надежды на счастливую судьбу ребенка.Организаторы подчеркивают, что важно не только вручить семье оберег, но и сохранить заложенный в нем смысл, передать его следующим поколениям. Ведь у каждой семьи есть свои традиции - большие и маленькие, известные только близким или объединяющие целый род. Иногда это старинная вещь, которую хранят десятилетиями, иногда - рецепт бабушкиного блюда, привычка собираться за общим столом или история, которую отец рассказывает детям перед сном. Все это помогает человеку чувствовать связь со своими корнями.Во время вечера состоялась презентация проморолика "Бацькава кашуля". Режиссер признался, что работа над проектом стала для него особенно личной: вскоре он сам должен стать отцом. "Сейчас мы еще больше понимаем, насколько важны семья, корни и то, что мы передаем своим детям. Хочется, чтобы видеоролик "Бацькава кашуля" стал символом, который каждая семья сможет наполнить собственным смыслом, своей историей и своими традициями", - сказал он.В этих словах - еще одна важная особенность родительства: многое начинаешь понимать по-настоящему только когда сам готовишься стать мамой или папой, когда задумываешься, каким будет твой ребенок, чему ты его научишь, какие семейные истории он услышит и что однажды сможет рассказать уже своим детям.Вечер "Спадчына бацькоў: ад кашулі да натхнення" был посвящен не только отцам и не только многодетным семьям. Он напомнил о том, что у каждого человека есть история, начавшаяся задолго до его рождения, - в родительском доме, в привычках старших, в словах, которые запоминаются на всю жизнь. Наши предки оставили потомкам не только имена и семейные предания. Вместе с ними передавались трудолюбие, уважение к старшим, верность слову и любовь к родной земле. Но ни одна традиция не сохранится сама собой, если ее не поддерживать в повседневной жизни. Поэтому так важно не откладывать теплые слова на праздник, чаще звонить родителям, находить время для детей, собираться за одним столом и создавать собственные семейные воспоминания. Ведь именно из них со временем складывается наследие, которое невозможно измерить материальными ценностями.В завершение встречи участники поздравили отцов с праздником и пожелали всем семьям здоровья, взаимопонимания и благополучия. А главным пожеланием, пожалуй, стало то, чтобы в каждом доме было кому сказать: "Я вернулся" - и услышать в ответ: "Мы тебя ждали". Потому что семейное наследие - это не только то, что мы получили от прошлого. Это любовь, которую мы сохраняем сегодня, и тепло, которое однажды передадим своим детям.БЕЛТА.-0-