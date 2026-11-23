"Но самое главное, что меня поддерживала семья. Даже родителям понравилось место, несмотря на то, что здесь изначально не было ни дороги, ни воды, ни других благ цивилизации. И было понятно, что нужно затевать большую стройку", - отметил Анатолий. "Но самое главное, что меня поддерживала семья. Даже родителям понравилось место, несмотря на то, что здесь изначально не было ни дороги, ни воды, ни других благ цивилизации. И было понятно, что нужно затевать большую стройку", - отметил Анатолий.





"Прошло 20 лет с тех пор, как мы начинали. Рискнуть в те времена было очень тяжело. Но в меня поверила моя семья. А сегодня мы вместе творим, трудимся, радуемся тому, как растут наши деревья, - живем и занимаемся любимым делом. Это дает нам силы, помогает создавать то, чем с радостью делимся со своими гостями", - подчеркнул владелец "Ганки".-0-

Фото предоставлены владельцами усадьбы "Ганка" Фото предоставлены владельцами усадьбы "Ганка"

Анатолий Ганец - горожанин, а его профессия даже отдаленно не была связана с сельским хозяйством. Он много лет прожил за границей, где работал дирижером военного оркестра."В 1991 году я купил домик в Воложинском районе, это был хутор в лесу, заросший кустарником и травой. Тогда друзья говорили: зачем тебе это надо, найди участок рядом с городом и построй на нем себе нормальный дом. Но энергетика места, его живописность оказались сильнее рациональности. Так поначалу хутор стал местом спасения от городской суеты, шума и людей", - рассказал Анатолий.Наводя порядок на территории, пристальнее присматриваясь к региону и его возможностям, хозяин стал углубляться в историю края. Уникальные события, интересные исторические персоналии и местный колорит - все это еще раз убедило в правильности выбора.Во время путешествия по Венгрии, куда владелец хутора отправился с женой, супруги попали на сельскую усадьбу, которая размещала туристов."Там мы впервые увидели, как в деревне, сохраняя ее особый колорит и местные традиции, можно встречать гостей, в том числе угощая своими сырами и вином. А еще убедились в том, что на такой продукт есть большой спрос, в том числе со стороны иностранцев. Взяв пример, загорелись идеей реализовать что-то подобное у нас", - поделился Анатолий.Когда усадьба, получившая название "Ганка", была готова к приему гостей, здесь изначально предлагались лишь услуги размещения."Но было ощущение, что этого мало, нужно было насытить загородный отдых программой, не сбиваясь на проживание, парение в бане и шашлыки. Хотелось какой-то оригинальности. Так, благодаря зятю Алексею, чемпиону Беларуси по прыжкам в высоту, участнику Олимпийских игр в Сиднее, появились спортивные мероприятия, веревочный городок. Затем мы основали семейную батлейку, изготовив собственноручно для нее куклы и подготовив репертуар из четырех спектаклей. Выступали сами, приглашали артистов. В программу начали включать выступления нашего семейного музыкального коллектива. Все это стало привлекать большое количество туристов", - отметил хозяин усадьбы.В "Ганку" ехали не только белорусы и россияне, познакомиться с колоритом необычного белорусского хутора стремились многочисленные гости из дальнего зарубежья."Мы старались показать все, чем богата Беларусь: живописную природу, щедрых, гостеприимных людей, богатые культурные традиции, вкусную кухню. Чтобы это реализовать в полной мере, приходилось трудиться всей семьей. Моя супруга Лариса родилась в Кисловодске, по национальности она балкарка и традиционно их женщины очень хорошо готовят. Поэтому быстро изучила белорусскую кухню, добавив в меню блюда со своим национальным колоритом. Ей помогают дочь Полина и внучка София", - рассказал Анатолий.Но белорусская кухня не могла раскрыться в полной мере без собственного хлебопечения. Это направление в семье освоила дочь владельцев."Полина всегда интересовалась выпечкой. Видя ее увлеченность, мы с супругой подарили ей курсы по хлебопечению. Но дело пошло не сразу: процесс трудоемкий, требует немалых физических сил и терпения. А сегодня ассортимент изделий насчитывает 13 видов хлеба. Но самое главное, что хлеб из "Ганки" не просто высокого качества, а уникальный продукт. Более того, мы выросли до того, что сами стали проводить мастер-классы, основав студию хлебного ремесла. Многие сорта хлеба Полина разработала сама", - поделился хозяин.Гости обязательно погружаются в хлебное ремесло, опуская руки в тесто. Это возможность прикоснуться к великому таинству. Для тех, кто празднует в "Ганке" свадьбу, предлагают провести обряды, связанные с хлебопечением."Это всегда очень трогательные, эмоциональные моменты, объединяющие как самих молодоженов, так и их близких", - заметил Анатолий.Кстати, зерновые культуры для хлебного ремесла в усадьбе выращивают на собственных угодьях, взяв в аренду 35 га земли. Для получения муки здесь даже возвели мельницу, которая удачно дополнила местную инфраструктуру.Как отмечает Анатолий Ганец, среднестатистический гость агроусадьбы за последние годы сильно изменился. Приезжая отдохнуть в деревню, где можно вволю насладиться природой, побродить в тишине лесными тропами и получить уровень комфорта при размещении, значительная часть туристов все же хочет стать участником определенной программы."Мы первые в Беларуси создали в районе кластерную систему, активно сотрудничая с владельцами других агроусадеб. Это позволяет насытить отдых гостей разнообразными мероприятиями - от спектаклей и музыкальных вечеров до сплавов на байдарках и верховой езды. Это делает отдых в деревне насыщенным и незабываемым", - отметил Анатолий.В планах у создателей "Ганки" - получение урожаев с собственного сада фундука, заложенного пару лет назад на площади 15 га. Первые орехи здесь уже успели попробовать, отметив их высочайшее качество. Так что не исключено, что в деятельности бизнесменов из сферы агротуризма появится совершенно новое направление с экскурсиями по саду, дегустацией продукции с использованием выращенного в Воложинском районе фундука.