Банковский работник из Гродно оштрафован за хранение экстремистской информации в открытом доступе





Факт правонарушения был установлен в начале октября. 42-летний гродненец, работник одного из банков областного центра, на личной странице в соцсети хранил в свободном доступе информационную продукцию, признанную экстремистской. "Этим совершил действия, квалифицируемые по ч.2 ст.19.11 КоАП. Вину во вменяемом правонарушении гражданин признал. Решением суда он подвергнут административному взысканию в виде штрафа в размере 30 базовых величин (1,3 тыс. рублей) с конфискацией мобильного телефона, на котором установлено приложение. Он признан вещдоком", - рассказали в УВД.





В поле зрения правоохранителей попал и 50-летний гродненец, который через свой мобильный в мессенджере пересылал в чаты посты, распространяя продукцию Telegram-каналов, которые включены в список экстремистских. Мужчина пояснил, что "посчитал информацию интересной". В ходе судебного заседания гражданин чистосердечно раскаялся. В суде применили к нему взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток. Конфискация орудий и средств совершения правонарушения не применялась.





Как пояснил старший участковый инспектор милиции Октябрьского РУВД Гродно Петр Друть, с развитием цифровых технологий возросло число угроз экстремистской направленности. "Некоторые пользователи ошибочно воспринимают соцсети как территорию анонимности, где якобы можно выражать радикальные взгляды. Однако такая активность оставляет цифровой след, который позволяет оперативно выявлять факты содействия деструктивным силам", - указал он.





В милиции обратили внимание: беспечность при пролистывании новостной ленты может обернуться серьезными правовыми последствиями и пятном на репутации, а информация в Сети может представлять опасность.





Распространение информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность, а равно изготовление, хранение либо перевозка с целью распространения (ч.1 ст.19.11 КоАП) влекут штраф до 20 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения.





"Распространение такой продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов, а равно изготовление, издание, хранение либо перевозка с целью распространения (ч.2 ст.19.11 КоАП) влекут наложение штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин с конфискацией либо без конфискации предмета административного правонарушения, а также орудий и средств его совершения, или общественные работы (с конфискацией либо без), или административный арест (с конфискацией либо без)", - напомнили в УВД. Для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предусмотрено более строгое наказание.





Правоохранители продолжают выявлять и пресекать факты распространения информационной продукции, включенной в республиканский список экстремистских материалов.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банковский работник из Гродно привлечен к ответственности за хранение экстремистской информации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гродненского облисполкома.