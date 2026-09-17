На горе Дзержинская для участников праздничной акции подготовили реконструкцию из жизни станции Койданово

17 сентября, Дзержинский район /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в Минской области прошел патриотический автопробег, объединивший представителей общественных объединений, политических партий и молодежного движения. Финишировали его участники на самой высокой точке Беларуси - горе Дзержинской, передает корреспондент БЕЛТА.

Участие в автопробеге приняло около 500 представителей всех районов Минской области и г.Жодино.

Открывая торжественный митинг у архитектурного знака "Сцяг Радзiмы", помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Минской области Александр Кохан подчеркнул, что областной автопробег является ярким символом того, что для настоящего единства нет преград и расстояний. Открывая торжественный митинг у архитектурного знака "Сцяг Радзiмы", помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Минской области Александр Кохан подчеркнул, что областной автопробег является ярким символом того, что для настоящего единства нет преград и расстояний.

"День народного единства - молодой праздник, но наполнен глубочайшим смыслом. Разделенное население на себе испытало, что значат слова "Польша для поляков" - этноцид, жесткий запрет всего национального и самобытного. Кто не желал мириться с подобным, пытался отстаивать права белорусов, подвергались беспощадным репрессиям. И 17 сентября 1939 года произошло событие, которого так ждали наши люди, - отметил он. - Смысл этого праздника заключается в том, что мы - нация с правом на самостоятельное, суверенное существование. И у нас есть все для этого необходимое. За прошедшие с того дня десятилетия, пережив тяжелейшие испытания, наш народ создал современную экономику, сохранил мир и стабильность. И сама Беларусь в регионе стала донором безопасности и стабильности, последовательно продвигая инициативу по разрядке международной напряженности и предлагая площадки для всеобщего диалога". "День народного единства - молодой праздник, но наполнен глубочайшим смыслом. Разделенное население на себе испытало, что значат слова "Польша для поляков" - этноцид, жесткий запрет всего национального и самобытного. Кто не желал мириться с подобным, пытался отстаивать права белорусов, подвергались беспощадным репрессиям. И 17 сентября 1939 года произошло событие, которого так ждали наши люди, - отметил он. - Смысл этого праздника заключается в том, что мы - нация с правом на самостоятельное, суверенное существование. И у нас есть все для этого необходимое. За прошедшие с того дня десятилетия, пережив тяжелейшие испытания, наш народ создал современную экономику, сохранил мир и стабильность. И сама Беларусь в регионе стала донором безопасности и стабильности, последовательно продвигая инициативу по разрядке международной напряженности и предлагая площадки для всеобщего диалога".





"Современная Беларусь - одно из немногих государств, сумевшее обеспечить полную продовольственную безопасность. Многие страны могут позавидовать нашему интеллектуальному потенциалу, которые в том числе формируют флагманы Минской области. Беларусь сохраняет и поступательно развивает лучшие традиции социального государства, доступность качественной медицины, бесплатного образования высокого уровня, масштабные программы по строительству жилья. Все это является лучшим доказательством того, что мы извлекли уроки истории и свято помним о том, как важно беречь свой дом, свою культуру, свои традиции и право самим определять собственную судьбу. Нас всех объединяет гордость за свою страну и желание видеть ее сильной и процветающей", - сказал Александр Кохан, дополнив, что Беларусь не строит свою политику на принижении других народов, на воспитании к ним ненависти или неуважения.

Молодежь, принимающая эстафету от старшего поколения, также бережно хранит историю своей страны. Это подтвердила представитель Совета работающей молодежи при Минском облисполкоме Татьяна Жиевская. "Беларусь - это не просто красивые города и ухоженные поля, а прежде всего люди несгибаемой воли, невероятного трудолюбия и доброго сердца. Подвиг старших поколений заложил фундамент нашего благополучия и спокойной жизни, позволяющей учиться, работать и творить. День народного единства для молодежи - это праздник глубокой гордости за свой народ. И мы понимаем, что именно на нас лежит груз ответственности за будущее страны", - отметила она. Молодежь, принимающая эстафету от старшего поколения, также бережно хранит историю своей страны. Это подтвердила представитель Совета работающей молодежи при Минском облисполкоме Татьяна Жиевская. "Беларусь - это не просто красивые города и ухоженные поля, а прежде всего люди несгибаемой воли, невероятного трудолюбия и доброго сердца. Подвиг старших поколений заложил фундамент нашего благополучия и спокойной жизни, позволяющей учиться, работать и творить. День народного единства для молодежи - это праздник глубокой гордости за свой народ. И мы понимаем, что именно на нас лежит груз ответственности за будущее страны", - отметила она.





Специально к мероприятию Дзержинским районным историко-краеведческим музеем и районной библиотекой была подготовлена реконструкция одного из дней жизни железнодорожной станции "Койданово".





"В нашем музее есть экспозиция, рассказывающая о старой белорусско-польской границе. Она посвящена деятельности 16-го Койдановского отряда, который осуществлял охрану этой границы, его командирам и советским гражданам, которые помогали в поимке преступников - шпионов, контрабандистов", - рассказала директор музея Дарья Лембович.

Библиотекари ко Дню народного единства подобрали коллекцию книг, изданных до 1939 года, а также цитаты известных писателей, которые проезжали через станцию "Койданово" и оставили воспоминания о ней в своих произведениях.

Библиотекари ко Дню народного единства подобрали коллекцию книг, изданных до 1939 года, а также цитаты известных писателей, которые проезжали через станцию "Койданово" и оставили воспоминания о ней в своих произведениях.





"Сегодняшнее мероприятие очень важное для нашей партии. Мы демонстрируем свое единство, а вместе с ним и добрососедство, намерение жить в мире и дружбе. А также хотим напомнить, что никто не сможет нас разобщить, если мы сами этого не позволим", - подчеркнула председатель областного отделения Белорусской партии "Белая Русь" Татьяна Ишкова.-0-





Фото Рамиля Насибулина