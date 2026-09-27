Авария на теплосетях произошла по ул.Жуковского в Минске

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске произошла авария на теплосетях по улице Жуковского, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Как рассказали в РУП "Минскэнерго", зафиксирован порыв трубопровода, сопровождавшийся сильным выбросом воды. К месту происшествия незамедлительно были направлены 4 аварийные бригады Минских тепловых сетей. Повреждение локализовано. Сейчас персонал откачивает воду и проводит обследование для точного определения места повреждения.
На период аварийно-восстановительных работ временно ограничено горячее водоснабжение по следующим адресам - ул. Жуковского: 2, 4, 6 (к. 1-4), 8 (к. 1); ул. Могилевская: 4 (к. 1-4), 6 (к. 1-4), 8 (к. 1-4), 12, 12а, 16, 18, 20, 24; ул. Воронянского, 11 (к. 2).
Предпринимаются все необходимые меры для скорейшего устранения последствий.-0-