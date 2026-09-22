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Арбуз с белорусским характером. Как фермер выращивает южную ягоду в Минской области

Опубликовано:

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Регионы
22 сентября 2026, 13:50

Арбуз с белорусским характером. Как фермер выращивает южную ягоду в Минской области

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Еще несколько десятилетий назад выращивание арбузов в Беларуси казалось скорее экспериментом, чем полноценным направлением фермерского хозяйства. Сегодня белорусские бахчеводы получают урожаи в десятки тонн, испытывают десятки сортов и продают свою продукцию покупателям на местных точках. Один из фермеров, который занимается арбузами уже 19 лет, - Владимир Крапивка. Корреспонденты БЕЛТА побывали на его бахче и узнали, как южная культура прижилась на белорусской земле.

"Тогда меня угостили арбузом"

Интерес к арбузам у Владимира Крапивки появился задолго до того, как он стал фермером. "Еще когда был очень молодой и работал в "Парижской коммуне". Это было одно из самых сильных хозяйств Беларуси. Там выращивали скот, потенциал был очень высокий. И был там один из умнейших зоотехников Александр Иванович. Вот он меня тогда угостил арбузом, было это лет 35 назад", - вспомнил он.

Тогда идея выращивать арбузы в хозяйстве не получила поддержки. Прошло время. Владимир Крапивка занялся овощеводством, затем открыл собственное фермерское хозяйство. По его словам, важную роль в профессиональном становлении сыграл опытный специалист Мечислав Степуро. "Он был сильнейшим специалистом в республике, консультировал руководителей хозяйств, и меня тоже учил уму-разуму", - рассказал фермер.
А потом арбуз в его хозяйство пришел почти случайно. "Привезли как-то 10 или 12 маленьких кассет с рассадой арбуза, а отсадить негде - земли нет. Жалко было выбрасывать, и посадил кусочек земли напротив базы. Посадил и забыл, а в начале сентября он увидел результат. Иду - а там арбузы по 15-16 кг. Большие, хорошие. Вот после этого я уже стал выращивать арбузы. Это было 19 лет назад", - поделился Владимир Крапивка.

"Основная проблема - тепло"

Сегодня под арбузами у фермера около 4 га. В нынешнем сезоне урожай он оценивает примерно в 35-45 т, но уборка еще продолжается. "В позапрошлом году было чуть лучше - было тонн 60-70. В этом году, думаю, будет 35-45 т. Еще не все убрано. Видите, сколько лежит. Хотя по этому участку уже не раз проходили", - отметил Владимир Крапивка.

Результат напрямую зависит от погодных условий. Главный ограничивающий фактор для арбуза в белорусских условиях - не столько влага, сколько тепло. "Для нашей территории влаги ему первое время весной хватает. В конце мая - начале июня высаживается, а потом, если плеть уже чуть пошла, бахче хватает влаги. Лишь бы только укоренилась корневая система", - объяснил фермер.
Именно поэтому подбираются сорта, которые способны успеть сформировать урожай за сравнительно короткий теплый период. За годы работы Владимир Крапивка испытал более 50 сортов. "В конце концов пришел к выводу, что самый лучший для меня - "Раманза". Лучше у меня ничего не получалось, у меня именно этот сорт показывает себя лучше всего", - отметил он.

Кроме того, в хозяйстве выращивают более ранние сорта - "Мурат" и "Малыш". Они не такие крупные, зато более сладкие и быстрее набирают плети, а потом с плети набирают массу. Им нужно меньше тепла.

"Выращиваем, чтобы есть белорусский арбуз"

Одна из особенностей белорусского арбуза - сравнительно небольшой срок хранения. Владимир Крапивка объяснил это климатическими условиями, в которых формируется плод. "Если южный арбуз, я еще помню в молодости, в сарай положим и на Новый год еще едим, потому что они толстостенные. Тут (в Беларуси) тонкостенные. Даже если берешь южные семена и высаживаешь здесь, такая кожура не формируется, потому что нет времени, нет столько тепла", - отметил фермер.

Белорусский арбуз рассчитан прежде всего на свежее потребление. "Месяц может полежать в нормальных условиях, но не больше. Поэтому выращиваем, чтобы есть белорусский арбуз", - добавил мужчина.
При этом вкус местной продукции фермер считает одним из главных преимуществ: "Белорусские, по моему опыту, в разы лучше, вкуснее, ароматнее. Не скажу, что они обязательно слаще, но сам аромат почувствуете сразу".

Уборка арбуза - работа, которую полностью механизировать на бахче невозможно. Когда наступает время сбора, на поле выходит несколько человек. "Пять-шесть человек пришли, набрали, сколько надо контейнеров, и на точки выставили. Опять надо - набрали, выставили. Ручной сбор. А как техникой возьмешь? Это теоретически невозможно", - объяснил Владимир Крапивка.

Как выбрать спелый арбуз

На бахче Владимир Крапивка заодно развенчал несколько распространенных представлений о том, как определить спелость арбуза. По его словам, ориентироваться только на один признак, например на сухой хвостик, неправильно. "Вот смотрите: хвостики могут быть влажными. И по всем рассказам получается, что арбуз неспелый, потому что хвостик не засох. А вы его возьмите и разрежьте", - предлагает он.

Выбранный арбуз действительно оказывается спелым. Для оценки зрелости фермер предлагает смотреть сразу на несколько признаков. "Самое главное - желтое пятно. Еще должно быть видно, что пчелы чуть-чуть покусали и звон. Такой звон - хороший арбуз", - сказал он, постукивая по плоду.

А лучший способ проверки, по его мнению, остается самым простым - разрезать плод и попробовать. И действительно, разрезанный арбуз оказался сочным и ароматным.

От вредителей не обрабатывают

В хозяйстве Владимира Крапивки арбузы специально от вредителей и болезней не обрабатывают. При этом заболевания у культуры встречаются. "Есть, конечно, и бактериозы, есть антракнозы. Попадается, не без этого", - уточнил фермер.

Свою позицию он объясняет через привычную сельскому человеку аналогию. "Вы же простой вопрос знаете: какое яблоко хорошее - чуть-чуть червивое, чуть-чуть покрытое паршой или идеально чистое? Какое лучше? То, которое червяк чуть-чуть попробовал, чуть-чуть парша. Понимаете? Если говорят, что продукт идеальный, люди понимают, что это не очень хорошо", - рассуждает мужчина.
Особенная культура

За 19 лет Владимир Крапивка попробовал десятки сортов и научился подбирать технологию под белорусское лето. Но сам признается: выращивать арбузы в Беларуси непросто. Нужно поймать время посадки, дождаться подходящей температуры, выбрать сорт, который успеет сформировать урожай, а затем вручную убрать плоды с поля. И при этом результат невозможно гарантировать одним только опытом - слишком многое решает конкретный сезон.

Тем не менее каждый год бахча снова появляется на его земле. "Арбуз - ароматный, вкусный, полезный и, самое главное, здоровый", - отметил Владимир Крапивка.

Для фермера это уже не эксперимент и не экзотика. Это культура, которую он выращивает почти два десятилетия. Ведь у белорусского арбуза есть главное предназначение - не просто вырасти на белорусской земле, а попасть к белорусскому покупателю свежим, спелым и ароматным. "Выращиваем, чтобы есть наш белорусский арбуз", - повторяет фермер.

А пока сентябрьское поле продолжает отдавать урожай. Под зеленой ботвой один за другим находятся полосатые плоды, и в каждом - несколько месяцев белорусского лета, солнца и работы людей, которые однажды решили доказать, что южную ягоду можно вырастить и на родной земле.

Фото Ярослава ЗАРЕЦКОГО,
БЕЛТА.-0-
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