АПК, наука, энергетика. Гомельская область и китайская провинция Цзилинь развивают партнерство

21 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко во время визита делегации юго-восточного региона в Китай встретился с губернатором провинции Цзилинь Ху Юйтином. Главной темой переговоров стало сотрудничество между двумя регионами, сообщили БЕЛТА в облисполкоме.



Как отметил Иван Крупко, за последние пять лет товарооборот Гомельской области с Китаем вырос более чем в 2,5 раза. По словам руководителя области, сегодня есть все условия, чтобы перейти от общего стратегического партнерства к конкретным взаимовыгодным проектам. "Для нас провинция Цзилинь - перспективный партнер, особенно в тех сферах, где наши экономики наиболее взаимодополняемы", - обратил внимание председатель облисполкома.



Ключевыми направлениями дальнейшего сотрудничества Иван Крупко назвал совместное производство сельскохозяйственной техники, поставку из Беларуси продуктов питания и продукции деревообработки, закупку из Китая высокотехнологичного оборудования. Перспективным является создание совместных инвестпроектов в агропромышленном комплексе, взаимодействие в сфере образования и науки, развитие туристического потенциала.



Губернатор провинции Цзилинь считает, что также важно укреплять связи в области энергетики, торговли, фармацевтики, гуманитарной сфере. "Уверен, что у вас многолетние планы на эффективное сотрудничество с нашим регионом, и мы готовы их поддержать. Схожий климат и общие интересы по отдельным направлениям позволят углублять сотрудничество во многих отраслях", - убежден Ху Юйтин.



Китайские партнеры заинтересованы в совместном развитии зеленой энергетики, топливной промышленности с акцентом на экологию.



Итогом встречи стало подписание соглашения о сотрудничестве между Гомельской областью и провинцией Цзилинь. Документ завизировали главы регионов Иван Крупко и Ху Юйтин.



Иван Крупко пригласил деловые круги провинции Цзилинь на Гомельский экономический форум в мае 2027 года. Также достигнута договоренность о презентации экономического и культурного потенциала Гомельской области на Китайско-Североазиатской выставке в следующем году при содействии провинции Цзилинь.-0-