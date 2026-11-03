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Алгоритмы помощи учащимся в кризисных ситуациях обсудили в Брестской области 

Опубликовано:

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Регионы
03 ноября 2026, 13:59

Алгоритмы помощи учащимся в кризисных ситуациях обсудили в Брестской области 

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3 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном институте развития образования прошел вебинар для педагогических работников, посвященный вопросам помощи несовершеннолетним, оказавшимся в кризисных ситуациях. Участники обсудили механизмы межведомственного взаимодействия, признаки опасного поведения подростков и алгоритмы действий педагогов в этом случае, передает корреспондент БЕЛТА.

Спикерами мероприятия выступили представители главного управления по образованию, главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома, а также Брестского областного социально-педагогического центра. К вебинару подключились классные руководители, кураторы учебных групп и заместители руководителей по воспитательной работе из учреждений образования области.
"Мы должны быть максимально внимательны к каждому ребенку, особенно те люди, которые работают в учреждениях образования, потому что мы видим детей практически каждый день. Чтобы не пропустить какие-то изменения в поведении ребенка, в его внешности, отношении к учебе, нужно вовремя донести эту информацию до родителей, объяснить, как нужно вести себя с детьми в подобных ситуациях, и не бояться обратиться за помощью в учреждение здравоохранения. Все это для того, чтобы у ребенка формировалось устойчивое ценностное отношение к жизни, своему здоровью и сохранялось позитивное восприятие окружающего мира", - отметила начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская.
В школах проводят обучающие мероприятия для педагогов, родительские собрания и другие формы работы, которые помогают говорить на сложные и острые темы открыто. "Все мы заинтересованы в том, чтобы детям было комфортно учиться, жить в семье, строить отношения со сверстниками. Этот вебинар мы организовали именно в таком формате, чтобы охватить максимальное количество классных руководителей, кураторов групп, которые ежедневно работают с детьми и могут заметить маркеры опасного поведения. Мы пригласили также заместителей директоров по воспитательной работе школ и колледжей, поскольку именно они занимаются этой работой. Сделали это специально в период каникул, чтобы наши педагоги смогли максимально подключиться", - подчеркнула начальник главного управления.

Заместитель главного врача Брестского центра психиатрии и наркологии Юрий Мазурич обратил внимание, что подростковый возраст связан с рядом эмоциональных и психологических вызовов. "Целевая группа - учащиеся 5-10-х классов. Это возраст, когда дети могут столкнуться с первой любовью, сложностями во взаимоотношениях со сверстниками, разводом родителей, потерей близких людей, переживаниями из-за учебы и экзаменов. Мы хотим еще раз обучить классных руководителей вовремя замечать тревожные сигналы: снижение успеваемости, замкнутость, уход в себя, высказывания об опасных вещах", - отметил заместитель главврача.
Он подчеркнул, что ключевое значение имеет своевременное обращение за поддержкой. "Важно своевременно направить ребенка с его законным представителем к специалисту, чтобы разобраться в конкретной ситуации и оказать помощь. Для этого также есть телефон экстренной психологической помощи 133, о котором мы постоянно напоминаем. Важно, чтобы дети не боялись и не стеснялись говорить о своих переживаниях. Часто именно друзья первыми замечают изменения в поведении подростка и рассказывают об этом взрослым. Поэтому наша основная цель - еще раз научить, еще раз рассказать и показать, как действовать в подобных ситуациях", - сказал Юрий Мазурич.-0- 
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Брестская область молодежь
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