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Актуальность только возрастает. Участники патриотического форума в Витебске про День народного единства

Опубликовано:

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Регионы
18 сентября 2026, 08:10

Актуальность только возрастает. Участники патриотического форума в Витебске про День народного единства

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
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18 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В День народного единства в Витебске прошел патриотический форум "Время выбрало нас. Сила в единстве", на который собрались жители из районов северного региона. С корреспондентом БЕЛТА они поделились мнением о том, что для них означает самой молодой праздник в стране. 

"Несмотря на то, что День народного единства - один из самых молодых праздников, он прочно вошел в сознание белорусов как символ оформления единой белорусской нации. Его актуальность в современных условиях развития государства, нарастающего внешнего давления со стороны недружественных стран только возрастает. Ведь именно сплоченность белорусов позволяет нам проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, сохранять мир на нашей земле, поступательно двигаться по пути построения сильной и процветающей Беларуси", - отметил председатель Поставского районного Совета депутатов Юрий Киселев. Он добавил, что трагическая история оккупации западной части Беларуси Польшей показывает, какими тяжелыми последствиями может обернуться потеря суверенитета. 

"Наши земляки, проживавшие в начале ХХ века на этой исконно белорусской земле, испили эту горькую чашу сполна. После Рижского мирного договора польские власти в отношении белорусов развернули жесткую политику полонизации, дискриминации в социальном, культурном, экономическом, религиозном плане. Одним из ключевых направлений была языковая и школьная политика. В 1919 году на территории Западной Беларуси было создано около 400 белорусских школ. К 1937 году все они были закрыты. Польский режим ликвидировал земли общего пользования. Крестьяне также лишились права собирать грибы и ягоды в лесах. Медицинская помощь для населения оказалась практически недоступной. Один доктор приходился на 6 тыс. человек, а стоимость лекарств была неподъемной. Вся эта откровенно антибелорусская политика по своим целям и методам являлась этноцидом белорусского народа. И только упорная многолетняя борьба и освобождение, пришедшее с войсками Красной армии в сентябре 1939 года, избавили наш народ от гнета и исчезновения как единой нации", - рассказал Юрий Киселев. Он подчеркнул, что с объединением страны открылась новая страница в истории Беларуси, которую мы пишем и сегодня, в суверенном государстве, опираясь на нашу многовековую национальную культуру, сохраняя славные традиции наших предков и память об их подвиге во имя будущего нашего Отечества. 

Учитель белорусского языка и литературы средней школы №2 Глубокого имени П.Н.Свирко Александра Асташонок также приняла участие в патриотическом форуме. "Этот праздник символизирует обновление исторической целостности нашей Родины. Это день, когда в 1939 году начался поход, который положил конец разделению белорусских земель. И для меня особенно важно то, что в нашем городе есть площадь, которая названа в честь этого праздника. Она сформировалась в ХVII веке около монастыря кармелитов. Долгое время являлась духовным и административным центром Глубокого. Свое современное название площадь получила в 1940 году после объединения Западной Беларуси с БССР. Поэтому название этой площади - это не просто дата, а символ обновления исторической целостности нашей Беларусь", - сказала Александра Асташонок. Она добавила, что сегодня важно заботится о сохранении исторической правды и передавать ее нашим детям, чтобы в будущем они не допускали ошибок минувших времен.-0-
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