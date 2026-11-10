Акция по оказанию помощи животным стартовала в Минской области

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский областной комитет БРСМ начал благотворительную акцию по оказанию помощи животным "Их сердца тоже нуждаются в вашей любви". Об этом БЕЛТА сообщили в комитете.





Акция стала продолжением зимней инициативы "Коробка тепла", которая проходила зимой 2025-2026 годов. Ее целью стала поддержка животных в период зимних холодов. Теперь организаторы намерены продолжить эту работу, а в дальнейшем рассматривают возможность сделать акцию круглогодичной.





"К участию приглашаются первичные организации, студенческая молодежь, школьники, волонтеры и все неравнодушные жители Минской области. Районным комитетам предложено организовать на местах собственные сборы и передать собранную помощь в приюты для животных. Кроме того, каждый районный комитет сформирует набор помощи для животных и передаст его в областной комитет для дальнейшей передачи приютам-партнерам", - сообщили в комитете.





Приютам необходимы корма для кошек и собак, лакомства, наполнители, средства гигиены и ухода, пеленки, миски, лежанки, пледы, игрушки, поводки и другие полезные вещи. В случае возможности оказания помощи ветпрепаратами рекомендуется предварительно согласовать их перечень с приютом.





"Даже небольшой вклад может сделать жизнь животных с трудной судьбой комфортнее. Объединив усилия, мы подарим животным тепло и внимание, которых им так не хватает", - отметили в комитете.





Уточнить места сбора и другие подробности можно по телефону 8 (017) 356-33-31. Информация об акции и перечень необходимых вещей размещены на сайте Минского областного комитета БРСМ.-0-