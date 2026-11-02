Акция "Первые каникулы. Стань заметней в темноте!" стартовала в Гомельской области

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и снижения тяжести их последствий в период осенних каникул ГАИ в Гомельской области с 2 ноября проводит профилактическую акцию "Первые каникулы. Стань заметней в темноте!". Об этом БЕЛТА сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.





Особое внимание сотрудники уделят безопасности детей на дорогах в темное время суток. Инспекторы напомнят несовершеннолетним и их родителям о важности соблюдения правил дорожного движения, объяснят, как правильно переходить проезжую часть, и проверят, используют ли дети световозвращающие элементы.





В ведомстве подчеркнули, что родителям рекомендуют повторить с детьми безопасный маршрут от дома до школы и обратно, объяснить правила перехода дороги и напомнить, что перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности. В условиях недостаточной видимости пешеходам важно быть заметными для водителей: носить фликеры и размещать их так, чтобы они были видны с разных сторон. Водителям следует быть особенно внимательными вблизи школ, дворов и пешеходных переходов, заранее снижать скорость и быть готовыми остановиться, если на дороге появится ребенок.-0-