Акцент на устройство защитных покрытий. Какие планы по ремонту дорог в Минской области

Ежегодно формируется план ремонта, учитывается много факторов, в том числе эксплуатационное состояние, которое оценивает компетентная комиссия. "Смотрим и на перспективу развития населенных пунктов, региона в целом", - сказал Виктор Рагусский.
За прошлый год отремонтировано около 980 км местных автодорог. "На этот год протяженность немного уменьшается за счет того, что основные акценты делаем на устройство защитных покрытий на гравийных дорогах. Это то, в чем на сегодняшний день у нас максимальная востребованность у населения, на что будем обращать большее внимание. Укрепление и покрытие гравийной дороги асфальтом требует больше финансовых затрат на один километр", - отметил Виктор Рагусский.-0-