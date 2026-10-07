7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 7 октября в Минской области намолочено 2,45 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.
Темпы уборки кукурузы на зерно в Минской области в этом году превышают прошлогодний объем в два раза.
"Намолочено более 107 тыс. т зерна кукурузы при средней урожайности 78,6 ц/га. В работах задействовано более 530 зерноуборочных комбайнов", - сообщили в пресс-службе.
Опережающие темпы обеспечивают опытные экипажи и качественная подготовка техники.-0-
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07 октября 2026, 11:24
Аграрии Минской области намолотили более 100 тыс. тонн зерна кукурузы
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