Аграрии Минской области намолотили более 100 тыс. тонн зерна кукурузы

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По состоянию на 7 октября в Минской области намолочено 2,45 млн т зерна с учетом рапса и кукурузы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского облисполкома.



Темпы уборки кукурузы на зерно в Минской области в этом году превышают прошлогодний объем в два раза.



"Намолочено более 107 тыс. т зерна кукурузы при средней урожайности 78,6 ц/га. В работах задействовано более 530 зерноуборочных комбайнов", - сообщили в пресс-службе.



Опережающие темпы обеспечивают опытные экипажи и качественная подготовка техники.-0-