Аграрии Брестской области намерены оцифровать все свои поля к концу 2028 года

В базовых хозяйствах первично будут внедрены элементы цифровизации. Они станут примерами применения передовых технологий, а также площадками для обучения специалистов для других сельхозорганизаций.
"В Брестской области за семь месяцев 121 единицу техники оборудовали системами автопилотирования, установили шесть метеостанций, 11 систем контроля вегетации. На 20 посевных агрегатах обеспечили контроль перекрестного сева", - отметили в облсельхозпроде. Также аграрии Брестчины оснащают технику агрегатами для дифференцированного внесения минеральных удобрений и средств защиты растений.
В семинаре приняли участие около 90 человек. Среди них - специалисты в области сельского хозяйства, ученые, разработчики. Они обсудили внедрение элементов цифровизации в растениеводство и животноводство. Это способствует повышению продуктивности и эффективности, облегчению труда работников аграрного комплекса.-0-
Фото Брестского облисполкома