Аграрии Брестской области намерены оцифровать все свои поля к концу 2028 года

В семинаре приняли участие около 90 человек. Среди них - специалисты в области сельского хозяйства, ученые, разработчики. Они обсудили внедрение элементов цифровизации в растениеводство и животноводство. Это способствует повышению продуктивности и эффективности, облегчению труда работников аграрного комплекса.-0-

Фото Брестского облисполкома Фото Брестского облисполкома

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области завершить оцифровку сельскохозяйственных угодий намерены до конца 2028 года. Такая информация озвучена 10 ноября в Бресте во время семинара-совещания о ходе внедрения элементов цифровизации в сельскохозяйственное производство, передает корреспондент БЕЛТА."На текущий момент 596 тыс. га, или 51%, земель оцифрованы. За семь месяцев в регионе оцифровали 190 тыс. га, или 16%, полей. В каждом из 16 районов области определены по одному базовому хозяйству. Для них поставлена задача по оцифровке сельхозугодий до конца текущего года. Из них 14 уже закончили данную работу", - рассказали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. Всего в юго-западном регионе работают около 180 сельхозорганизаций. Из них 82 уже выполнили оцифровку своих полей.В базовых хозяйствах первично будут внедрены элементы цифровизации. Они станут примерами применения передовых технологий, а также площадками для обучения специалистов для других сельхозорганизаций."В Брестской области за семь месяцев 121 единицу техники оборудовали системами автопилотирования, установили шесть метеостанций, 11 систем контроля вегетации. На 20 посевных агрегатах обеспечили контроль перекрестного сева", - отметили в облсельхозпроде. Также аграрии Брестчины оснащают технику агрегатами для дифференцированного внесения минеральных удобрений и средств защиты растений.