Аферист убедил 11-летнего школьника в Могилеве вскрыть сейф родителей и похитил $7,5 тыс.





12 сентября в мессенджере 11-летнему мальчику позвонил псевдосотрудник Следственного комитета. Во время разговора он поинтересовался, хранятся ли у родителей дома деньги, и заявил, что их необходимо предоставить на проверку. Ребенок отказался, и аферист начал ему угрожать: родителей якобы посадят в тюрьму, а его отдадут в детский дом. Испугавшись, мальчик рассказал, что дома есть два сейфа, но паролей от них он не знает.





После этого злоумышленник перезвонил уже по видеосвязи и в режиме реального времени стал инструктировать мальчика, как вскрыть замки без знания кода. Первый сейф удалось открыть быстро, однако его содержимое звонившего не заинтересовало. Второй сейф ребенок пытался открыть несколько часов - в нем хранилось $7,5 тыс. Позже выяснилось, что эти деньги отец мальчика копил на покупку автомобиля.





"Мошенник сообщил, что за деньгами приедет курьер, и школьник передал пакет с валютой 20-летней девушке. Та в свою очередь отвезла деньги в Минский район и оставила их в тайнике", - рассказала Татьяна Старосотникова.





О случившемся мальчик не рассказал родителям. Пропажу обнаружил отец лишь спустя два дня, когда собрался ехать за автомобилем.





Во время проверки выяснилось, что девушка-курьер также стала жертвой обмана. Ее завербовали якобы сотрудники Департамента финансовых расследований. Она писала заявление и выполняла их задания, не осознавая, что участвует в преступной схеме.





"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления. Расследование продолжается", - сообщила официальный представитель УСК по Могилевской области.-0-

19 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в крупном размере. Причиной этого стал обман 11-летнего мальчика, который после общения с аферистами передал им крупную сумму денег, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Татьяна Старосотникова.