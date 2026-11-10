500 лет истории: храм Святой Параскевы Пятницы в Сычах отмечает юбилей

10 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Приход храма Святой великомученицы Параскевы Пятницы в деревне Сычи Брестского района отмечает 500-летие со дня основания, при этом каменное здание самой церкви было построено в 1822 году.

Согласно архивным данным, история прихода восходит к 1526 году, когда здесь была основана церковь, и в этом году исполняется ровно 500 лет с момента появления прихода. Существующее ныне каменное здание храма было построено на средства помещика Иосифа Высоцкого и является памятником архитектуры. На протяжении полутысячелетней истории приход пережил многое, и храм по-прежнему служит духовным центром верующих.-0- Согласно архивным данным, история прихода восходит к 1526 году, когда здесь была основана церковь, и в этом году исполняется ровно 500 лет с момента появления прихода. Существующее ныне каменное здание храма было построено на средства помещика Иосифа Высоцкого и является памятником архитектуры. На протяжении полутысячелетней истории приход пережил многое, и храм по-прежнему служит духовным центром верующих.-0-