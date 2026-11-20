"Хорошее красивое предприятие. Это - будущее для нашей промышленности, переработки, - сказал Президент во время общения с работниками. - Это - образец, та звезда, к которой мы должны стремиться. Чтобы технологично было. Хорошее предприятие, пример для других".
Главе государства подробно доложили о работе производственного комплекса. Его учредителем с июня 2024 года является МКООО "Содружество Рус", входящая в состав Группы компаний "Содружество" - крупного международного агропромышленного холдинга. Компания не только успешно работает, производя востребованную на внутреннем и внешнем рынках продукцию, но и активно участвует в реализации социальных проектов.
"Молодцы, хорошо работаете с людьми, производство - любо-дорого посмотреть. Но - надо немножко добавить", - задал планку Александр Лукашенко.
Почти половина продукции предприятия - рапсовое масло. Серьезную долю в производстве также занимают соевый и рапсовый шроты, соевое и льняное масла. Также выпускается рыжиковое масло и прочая продукция.
Президент поручил дополнительно просчитать балансы на предмет необходимости в большем объеме использовать продукцию для внутренних потребностей страны. Разговор, в частности, шел о рапсовом шроте, который входит в состав кормов в животноводстве.
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