Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции

- О качестве диалога на Минской конференции
- О женском голосе в вопросах мира
- Об общей Евразии и неделимой безопасности
- О бездействии в ООН и ОБСЕ
- О "новой нормальности" и переделе в мире
- О роли Трампа в предотвращении третьей мировой войны
- О конфликте в Украине и возможности его скорого завершения
- Об успешном примере гуманитарной миссии в Алешках
- О последствиях попыток втягивания Беларуси в войну
- О разнице в отношении к мигрантам в Беларуси и на Западе
- О причинах масштабных протестов в ЕС и реэкспорте демократии
- О милитаризации Европы, мнимых и реальных угрозах
- О необходимости договариваться и двух сторонах одной медали
- О нарастании рисков, в числе которых искусственный интеллект
- О белорусской инициативе принятия Евразийской хартии
Тем не менее, признался Александр Лукашенко, подходя к залу, поймал себя на мысли, что никогда так не волновался и не переживал за свое участие ни в одной конференции, как в этой. "И это не впервые. О чем это говорит, судите сами. Но такое личное чувство у меня есть", - сказал он.
Предвосхищая свое выступление, Президент отметил, что изложенные в нем тезисы - это не только его личное мнение, но также мнение белорусского государства в целом. Страны, которая находится в географическом центре Европы. Александр Лукашенко обратил внимание, что в мире часто о той или иной инициативе судят в зависимости того, какое место государство занимает в мире: "Сколько у тебя население, какая страна по размеру, какой у тебя ВВП и насколько ты как страна можешь блистать в СМИ".
В этом плане Александр Лукашенко констатировал, что Беларусь не является огромной страной и по перечисленным выше критериям не оказывает серьезного влияния в мире на решение тех или иных вопросов. Тем не менее, каждая страна имеет свой голос и свое мнение.
Президент приветствовал на форуме зарубежных и белорусских представителей. "Примечательный факт. В этом зале находятся главы рабочих органов всех ключевых региональных организаций: ШОС, ОДКБ, СНГ. И впервые наша встреча вызвала большой интерес на высоком уровне у ОБСЕ", - заметил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко обратил внимание участников форума на тематическую сессию конференции о роли женщин в укреплении мира, безопасности и устойчивом развитии.
"Если мужики не могут справиться, надо женщин подключать. Докладчиками будут только женщины. Думаю, всем будет полезно услышать их мнения о том, как остановить раскручивание маховика насилия и прекратить милитаризацию планеты. Ведь именно женщины - хранительницы жизни, им ближе созидание, а не конфронтация. И в Беларуси не случайно объявили 2026 год Годом белорусской женщины. Считаем, что женский голос в вопросах мира должен звучать громче", - сказал Президент.
Глава государства констатировал, что за ходом Минской конференции следят на Западе и многие хотели бы на ней побывать, но им мешает страх оторваться от западного мейнстрима. "Скажу сразу: мы не проводим разделительные линии и не навешиваем ярлыки, а честно и открыто говорим о нашем восприятии проблем. В ответ же хотим услышать голоса тех, кому небезразлично будущее Евразии и мироустройство. Наша цель - чтобы все поняли: Минская конференция - объединительный форум", - подчеркнул белорусский лидер.
"Мы - за общую Евразию. И евразийская безопасность - общая и неделимая. Ответственность за нее тоже общая, так как в одиночку ее полноценно не обеспечит никто - ни Запад, ни Восток. Здесь нет альтернативы!" - уверен белорусский лидер.
Президент обратил внимание, что сейчас сила международного права при попустительстве и с молчаливого согласия международных институтов пока полностью уступает праву силы. "В первую очередь это касается ООН. При всем уважении к этой организации - много говорится, но практически ничего не делается. В свое время Лига Наций, на смену которой пришла ООН, распалась по причине своей неспособности предотвратить Вторую мировую войну. Боюсь, что ООН уготована та же роль. Не хотелось бы", - сказал глава государства.
Он констатировал, что сейчас в аппарате организации заправляют западные чиновники, а потому неудивительно, что ее повестка не отвечает интересам глобального большинства. "Царят растерянность и неопределенность, а от духа солидарности не осталось и следа", - сказал Александр Лукашенко.
- Президент Беларуси ставит вопрос о выживаемости ООН
- Лукашенко об ОБСЕ: эта структура могла бы нормально работать, если бы ей разрешили
- Лукашенко на полях Минской конференции предложил кандидатуру нового генсека ООН, который "расшевелит это болото"
Он также высказался о роли ОБСЕ. "Эта структура могла бы нормально работать, если бы ей разрешили. Она ведь родилась из Хельсинского процесса, из той самой идеи равного диалога. Площадка организации дала возможность многим странам громко и уверенно заявить о себе и своих национальных интересах на весь мир, - сказал Александр Лукашенко. - Но эйфория была недолгой и быстро сменилась периодом нестабильности, геополитических потрясений, перекройки границ и кровавых конфликтов. Сначала в Югославии, а затем на пространстве бывшего Советского Союза. Вместо равного диалога пришел политический, экономический и военный диктат со стороны так называемых просвещенных демократий".
"Отсюда сегодняшнее положение ОБСЕ - далеко на задворках не только мировых, но и европейских процессов", - заявил белорусский лидер.
Александр Лукашенко отметил искреннее стремление некоторых стран спасти организацию и в целом идею разрядки, столь необходимую Европе. "Эта идея была и остается здравой. Ее можно и нужно возродить. Поэтому Беларусь предлагает объединительную повестку, - сказал Президент. - Вопросов для включения в нее много, мы их видим. Это как минимум контроль над вооружениями, легкое и стрелковое оружие, мины и тому подобное. Темы, жизненно важные для всего пространства ОБСЕ и требующие самого обстоятельного обсуждения. И тогда организация, как и задумывалось, станет примером в глобальном контексте".
Глава государства подчеркнул: "В нашем доме идет война. Я встречался с генеральным секретарем ОБСЕ, они это там понимают - все чиновники, которых мы туда посадили и платим им деньги. Они это понимают, но ничего сделать не могут".
В числе тем, которые Александр Лукашенко обсуждал на встрече с генсеком ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, были и нынешние выборы в США, "куда ОБСЕ на порог не пустили". "С удовольствием они приезжают к нам, в Российскую Федерацию, заранее готовят доклады. И потом неважно, как эти выборы прошли, они сделали свое заявление. Назовем любую сейчас страну, мы знаем, что скажет ОБСЕ. Считайте, секретариат. Потому что главы МИД вряд ли приняли бы соответствующее решение - принимается все-таки консенсусом. Главы государств не собираются и не собирались - боятся друг друга. Значит, чиновники написали доклад, огласили", - заметил Президент.
Возвращаясь к выборам в США и к тому, что представители ОБСЕ не были допущены к наблюдению за ними, Александр Лукашенко обратил внимание на еще одну сторону вопроса: "А чего на порог в Америку пускать, если мы в собственном доме (идет война, другие конфликты, вооружения) порядок навести не можем? Чего мы в Америку лезем?"
"А с другой стороны, американцы с ОБСЕ к нам-то готовы в любой момент приехать и показать, где у нас "под забором валяются" права человека", - обратил внимание глава государства.
Глава государства отметил, что НАТО стало агрессивным блоком с военным потенциалом наступательного характера. "Западные страны не устают стращать свое население, особенно сейчас, надуманной угрозой с востока. Готовясь якобы к войне с Россией в 2030 году, Запад вряд ли серьезно осознает, какое это будет военное столкновение, - сказал Президент. - Еще раз подчеркну: мы, россияне и белорусы, не собираемся ни на кого нападать или с кем-то воевать. Наш принципиальный подход - диалог и сотрудничество".
"Степень конфронтации между крупными государствами дошла до предела. Доверие на нуле. Напряженность уже такая, что будоражит каждую страну и каждого человека. Старый миропорядок рассыпался на глазах, новый не сформировался. Механизмы обеспечения безопасности в виде контроля над вооружениями и мер доверия фактически разрушены. Не работает система сдержек и противовесов, которая в период холодной войны помогла не скатиться в пучину глобального ядерного конфликта", - охарактеризовал Президент нынешнюю обстановку в мире.
По словам Александра Лукашенко, в настоящее время продолжается передел мира. "Основная причина этого - положа руку на сердце - борьба за ресурсы и безответственная конкуренция, - констатировал глава государства. - Спасибо Трампу за то, что он это явно показал".
В подтверждение своих слов глава государства привел события в ряде стран. Одна из них - Венесуэла. "Похищение Президента Мадуро. Зачем? Кому-то нужна нефть? Ну там действительно большие запасы. С подачи тех же американцев я был вовлечен до захвата Президента Венесуэлы в этот процесс. И можно было без всякой этой дури, без захвата Президента (позор в современном мире) решить все проблемы. В том числе и нефтяные", - сказал Александр Лукашенко.
Президент отметил, что в Венесуэле в основном добывается тяжелая нефть, и именно на таком сырье специализируются НПЗ в США. Это понимали и в Венесуэле. "Поэтому можно было сотрудничать, - уверен Президент. - Нет - "героически" напали на страну ночью, захватили Мадуро. Ладно, судьба наша, президентов, такая. А жена в чем виновата? И сейчас не знают, что с этим делать. Тоже предупреждал: "Вы его схватили, но вы подумали о том, что будет завтра, как выпутываться из этой ситуации?"
Напомнил Александр Лукашенко и о недавних событиях в Иране: "Для чего разбомбили страну и убили ее верховного лидера вместе с семьей? Снова причина та же - Иран богат ресурсами, хватит на десятилетия вперед".
"Следующая Куба?" - поставил вопрос глава государства.
"Мы хорошо знаем, что там происходит. Неужели кто-то ожидает от кубинцев агрессии? Уверен, что нет. Просто не нравится само существование Острова свободы и та политика, которую проводит руководство страны. С Кубой надо договариваться и выстраивать нормальные отношения", - заявил Александр Лукашенко.
"Я не зря тут так часто говорю про американцев. Хотя они и не в нашем регионе, от них зависит многое. Политика Президента Трампа поляризует мир и вызывает, что тут скрывать, обоснованную критику, - сказал глава государства. - Но ведь Трамп своими действиями, пусть и противоречивыми, по сути, удерживает пока мир от третьей мировой войны, которая может полыхнуть в ядерном формате. И за океаном от этого уже не спрячешься".
Президент констатировал, что в Европе со стороны некоторых "ястребов" есть желание поэкспериментировать и поиграть в войну. "Они хотят наказать меня и Путина. Знаете, почему. Ну нас просто наказать, с одной стороны. Но что это даст их государствам и народам?" - заметил Президент.
"Да уже только для того, чтобы Трамп не позволил европейцам развязать ядерный конфликт, ему стоит дать премию мира. Пускай бы он получил эту премию. Хочет человек - надо дать, - заявил Александр Лукашенко. - Сам того не понимая, он действительно сдерживает матушку-Европу от третьей мировой войны, которая может закончиться ядерным конфликтом".
При этом по поводу самой премии Президент высказался скептически: "Если бы мне эту премию предложили или Сергею Лаврову (министр иностранных дел России. - Прим. БЕЛТА), мы точно бы отказались от нее. В том ряду уже стыдно находиться".
Глава государства подчеркивает важность скорейшего завершения конфликта в Украине. Он видит предпосылки для скорого прекращения военных действий, ведь все стороны от этого уже устали.
- Лукашенко о конфликте в Украине: если не остановимся, будет третья мировая
- Лукашенко: война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена
- Лукашенко предложил возобновить в Беларуси мирные переговоры по Украине
Александр Лукашенко обратил внимание на то, что Россия сейчас в Украине воюет практически против всего Запада. "Я не повторяю какие-то нарративы - российские или еще чьи-то. Мы это хорошо знаем. Я хорошо об этом информирован, вплоть до тех голосов, которые в окопах раздаются со стороны некоторых западных государств. К сожалению, не только западных. Там и из Азии, и из Африки есть люди - деньги зарабатывают на крови", - отметил Президент.
Глава государства уверен, что лучше договориться о мире раньше, чем позже, ведь все равно когда-то придется это сделать.
"Я не сказал бы, как многие журналисты говорят, что в Украине сейчас мясорубка. Нет. Но гибнет много людей с одной и с другой стороны. Нам это надо? Никому это не надо. Поэтому нужно и гордыню свою куда-то спрятать, и понимать, что может быть завтра", - призвал Александр Лукашенко.
Он обратил внимание на непредсказуемость войны и ее последствий - те или иные интересы отдельных стран, которые они преследуют, могут рассыпаться в течение одного дня: "Война специфична и опасна еще и тем, что могут быть страшные любые повороты. Вот мы сейчас оцениваем ситуацию, в том числе в Украине, на Ближнем Востоке и так далее, исходя из того, что мы сейчас понимаем и как мы оцениваем все это. Но ведь завтра могут произойти (в этом суть военных действий и острых конфликтов) такие события, которые вспять могут повернуть ситуацию в той же Украине и на Ближнем Востоке".
"И если кто-то сегодня со стороны посматривает на эти события и думает отсидеться, завтра может случиться так, что не отсидимся. Поэтому мы четко понимаем: чтобы этого опасного поворота не произошло, надо остановиться", - резюмировал Александр Лукашенко. Зал встретил эти слова аплодисментами.
"Нигде не надо ничего нагнетать. Хватит всем нефти, газа и прочих ресурсов. Надо договориться хотя бы о простом. Надо перестать стрелять, надо общаться друг с другом. Не хотите в Минске, давайте в любой другой стране. Мы с удовольствием приедем туда широкой делегацией", - добавил белорусский лидер.
"Должен сказать, что война в Украине в ближайшие месяцы будет закончена. Это мое личное мнение. Все: сил нет и ресурсов нет, устали все, - заявил белорусский лидер. - Когда я говорю о ресурсах, это не значит, что не хватает где-то каких-то ресурсов. У России их, дай бог, на весь мир хватит. Я не об этих ресурсах. Ресурсов нет в головах уже. Все устали от этой войны".
Александр Лукашенко отметил, что наконец-то это начали понимать даже в Европе, со стороны которой в основном происходила эскалация. Он напомнил, что в 2022 году это противостояние могло закончиться в течение нескольких недель или даже дней, и Беларусь приложила к этому немало усилий: "Но западные "друзья" Киева потребовали воевать "до последнего украинца", накачав нашу южную соседку оружием. Мы это видели, у наших границ шли эти потоки. Реальный шанс достичь мира и спасти многие тысячи жизней был потерян".
Для возобновления мирных переговоров Президент готов в любой момент вновь предоставить минскую площадку. При этом одной из сторон переговоров должна стать и сама Беларусь.
"Готовы и далее вносить реальный вклад в урегулирование конфликта и минимизацию его последствий. Альтернативы мирному решению все равно нет, - подчеркнул белорусский лидер. - Если хотите договориться (я обращаюсь к тем, кто хочет договориться), пожалуйста, приезжайте. Приезжайте в Минск. В любом месте - в "Президент-Отеле", во Дворце Независимости - все отдаю. Приходите, как это когда-то было, будем договариваться".
"Не "договаривайтесь", а "будем договариваться". Потому что мы вовлечены в этот украинский конфликт, наши интересы в этих мирных переговорах очень серьезные. Приходите, будем разговаривать. Без всякого посредничества. Я не хочу играть эту роль посредника. Тем более что наши интересы в этих переговорах приличные, серьезные", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко обратил внимание, что после конфликта Украину надо будет восстанавливать: "Никакой Запад Украину восстанавливать не будет. Украинцы должны понимать, что мы, россияне и они вынуждены будем восстановить Украину и сделать все, чтобы народы об этом забыли".
Президент уверен, что примирение народов возможно. Он напомнил, что в середине прошлого века в годы Великой Отечественной войны Беларусь потеряла каждого третьего своего жителя, а всего в войну погибли около 30 млн советских людей. "Меньше века прошло, и мы с немцами как-то наладили отношения, как-то мы с ними сотрудничали и совсем неплохо, особенно Россия, когда развалился Советский Союз. Чего еще не хватало? Ну ничего, не долго осталось терпеть, чтобы немцы наконец-то абсолютно все поняли, что они потеряли", - сказал Александр Лукашенко.
Президент рассказал об участии белорусской стороны в гуманитарной миссии в Алешках. "Россияне с украинцами молодцы, договорились по Алешкам, - сказал Александр Лукашенко. - Мы в это были вовлечены. Украинцы прямо заявили: "Мы примем оттуда (из Алешек. - Прим. БЕЛТА) людей только с территории Беларуси". Господь с вами. Путин позвонил, говорит: надо это сделать, помоги. Я говорю: "Не вопрос. Пожалуйста. В Гомеле примем, накормим, подлечим, отправим куда надо".
- Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
"Давайте будем делать то, что они сейчас сделали, россиянка и украинец. В этом направлении надо двигаться. Надо расширять подобные коридоры и искать такие точки, где можно идти на деэскалацию", - заявил белорусский лидер.
Глава государства еще раз подчеркнул, что в Беларуси хотят скорейшего мирного урегулирования конфликта в Украине. "Кровопролитное противостояние, в которое оказались втянуты два братских нам народа, происходит прямо у нашей границы. И, я должен сказать, не у границы, а уже (не буду называть факты) на территории Беларуси, - сказал Александр Лукашенко. - Кому-то хочется втянуть Беларусь в эту войну и развязать эскалацию. Но втягивание Беларуси в войну - это не просто эскалация, а страшный новый уровень этой войны. Мы делаем все для того, чтобы не влезть в эту войну".
Александр Лукашенко отметил, что это не нужно ни России, ни тем более Беларуси, ведь протяженность линии фронта в таком случае увеличится на полторы тысячи километров: "Мы понимаем, что это будет страшная эскалация, очень опасная и крайне невыгодная для нас. Так зачем влезать в то, что завтра тебе никакого положительного результата не даст? И потом, мы же понимаем, что если мы вступаем в войну, то весь блок НАТО под этим предлогом тоже начнет против нас воевать. А это Польша, Литва, Латвия и туда дальше - еще 2 тыс. километров границ. Кому это надо?"
Беларусь никогда не напрашивалась в посредники, но делает все возможное, чтобы минимизировать ужасы войны. Проводит обмены военнопленными, передачу тел погибших, репатриацию гражданского населения в обе стороны. Продолжает принимать у себя украинцев, которые бегут от войны.
По словам Александра Лукашенко, с начала военных действий в Беларусь прибыло почти полмиллиона граждан Украины. "Мы приветствуем. Слава богу, ни одного заявления, ни одного случая, чтобы они здесь плохо себя вели. Они бежали от войны, готовы были жить в любых условиях. Мы им, как и белорусам, предоставляем жилье. Особенно в сельской местности, где нуждаемся в людях. Они прекрасно работают. Многие нашли в Беларуси второй дом. Деткам их - детский садик, образование. Все, как у нас. Все они уравнены в правах с белорусами и имеют гарантию работы, медицинских услуг и образования", - сказал Президент.
- Лукашенко посоветовал Евросоюзу не относиться к мигрантам, как к животным, а брать пример с Беларуси
Александр Лукашенко напомнил свою позицию о том, что Беларусь в условиях наложенных на нее санкций не собирается за собственный счет защищать Евросоюз от нелегальной миграции. "Мы не будем никого ловить. Тем более, вы их туда звали. Ну так принимайте их и создайте человеческие условия", - сказал Президент.
Он также отметил, что в Беларусь приезжают мигранты не только из Украины, но, например, из Узбекистана, Туркменистана, договаривались на этот счет и с Пакистаном. "Мы их с удовольствием принимаем. У нас тоже не хватает людей. Но как белорусам, так и им с первого же дня: бесплатная медицина, бесплатное образование, заработная плата. Без всяких ограничений, как белорусам, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Они у нас живут. Да, бывают какие-то случаи, бывают какие-то там столкновения интересов, но они живут".
Что касается ряда стран Евросоюза, там отношение к мигрантам совершенно иное. "Если вы их будете обзывать публично, ну так такие это и будут люди. Это люди. Не животные. А отношение на Западе к ним, как к животным", - заметил Президент.
В подтверждение своих слов он привел пример тех же украинцев, которые приехали в Евросоюз, спасаясь от войны: "Ведь продвинутые люди. Кто туда сбежал из Украины - продвинутые люди, богатые, с деньгами. Что сегодня происходит: украинцы - это люди второго сорта, начинают гнобить их. Они от войны бежали, вы их приняли. С радостью приняли. Ну так найдите с ними нормальные отношения".
Глава государства напомнил, как во время предыдущей конференции в Минске прямо предупреждал о том, что стремление ЕС подходить ко всем вопросам с позиции силы до добра не доведет. В том числе их же самих.
- Обложат ли Францию санкциями после разгона протестов? Лукашенко напомнил ЕС про закон бумеранга
- Лукашенко назвал истинные причины нарастающих протестов в Европе
"Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться (когда такое было?). Вкладывать деньги не в оружие, а в образование. Но ведь необразованными легче управлять! Я даже не говорю, как на примере этих протестов себя показала хваленая демократия и их СМИ, - отметил Александр Лукашенко. - Детей покалечили: кто без глаза, кто без руки. Тысячи брошены в тюрьмы, собираются запретить соцсети, блокировать Интернет. Разве это не политзаключенные? Хуже! Интересно, Президента Макрона и других руководителей стран Европы собираются обложить санкциями за нарушение прав человека и назвать диктаторами?"
"Хочется спросить у тех, кто так любит заниматься экспортом демократии собственного разлива в другие страны: вам самим нравятся такие правозащитные рецепты у себя дома, в "цветущем саду"? Судя по всему, нет. А насаждали Арабскую весну на Ближнем Востоке и многое другое после этого. Происходящее сейчас на улицах европейских городов вам ничего не напоминает? Как вам реэкспорт демократии?" - продолжил белорусский лидер.
В продолжение темы глава государства обратился к участникам конференции из западных стран, в том числе к представителям дипкорпуса: "Вы увидели, насколько опасно претендовать на монополию трактовки прав человека и подменять их политическими мифами. Поэтому призываем к диалогу, а не к шантажу и спекуляциям по такой важной проблеме".
Президент обозначил истинные причины нарастающих протестов в Европе. Это экономические и социальные проблемы, безудержный рост цен и тарифов, снижение уровня жизни и безопасности, разгул преступности.
Он обратил внимание, что сейчас в Европе налицо деиндустриализация гражданских отраслей. Катится под откос, например, автопром Германии, совсем еще недавно лучший в мире. "Посмотрите, какие машины теперь у нас, в России, в Азии, да и везде. Самые современные китайские автомобили. Европейцы и американцы этого хотели? Нет (они об этом говорят прямо). И мы у себя в Беларуси с удовольствием собираем автомобили совместно с Россией и Китаем. Ты ушел с рынка - на твое место пришел другой. Так работает экономика, и никакие санкции этого не отменят", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Можно, конечно, сказать: "Европейцы занимаются самоизоляцией, ну и пусть. В результате Евросоюз только слабеет". Но хотелось бы спросить у стран - основательниц ЕС: таким они видели будущее своего объединения, к этому они стремились?" - риторически спросил глава государства.
Саму задумку по созданию Евросоюза Президент считает отличной, ведь эта организация могла бы стать одной из опор многополярного мира, который никто не остановит и избежать его невозможно. "Сильный, самодостаточный Евросоюз был бы в интересах всех. Мы не раз призывали к этому. Я как человек, который давно в политике, абсолютно убежден: завтра они (страны ЕС. - Прим. БЕЛТА) будут вместе с Россией. Обстоятельства, жизнь их к этому толкает. Высокотехнологичный Европейский союз, огромные ресурсы на востоке их к этому толкать будут. Придут новые люди, которые изменят эту политику, - подчеркнул он. - Пока же Европа решила обносить глухим забором свой уже совсем не цветущий сад, пытаясь создать идеологически стерильное общество под лозунгами либеральной демократии, но без либерализма и без демократии".
Александр Лукашенко напомнил, как в советское время критиковали союз за Берлинскую стену - забор между Западной и Восточной Германией. "А что они сейчас делают?" - спросил Президент с намеком на строительство западными соседями Беларуси реальных стен на границе. Впрочем, в этом можно найти и положительный для страны момент, заметил белорусский лидер: если начнут с нами воевать, этот забор придется же им преодолевать.
В нынешней ситуации для Евросоюза самый простой выход - продолжать демонизировать Беларусь, Россию и бить бумерангом бездумных санкций по самим себе, констатировал Александр Лукашенко. "И тогда единственным вариантом, конечно, остается повальная милитаризация: через пропаганду держать в страхе людей, через гонку вооружений держать под капельницей свою промышленность, - сказал он. - Кое-кому хотелось бы отвлечь население от проблем внутри. Через войнушку. Много раз случались страшные войны, когда внутри страны происходили подобные события".
"Это не мы, не Путин хочет завтра на них напасть. А они (эти политики. - Прим. БЕЛТА) ищут возможность успокоить население, отвлечь от внутренних проблем через войну", - подчеркнул белорусский лидер.
В подтверждение этой точки зрения он привел пример Польши и существенного роста затрат на вооружение. "Зачем так милитаризироваться?" - поставил вопрос Президент.
"Мы сейчас думаем, что американцы очень хотят, чтобы здесь был мир. Да господь с вами. Американцам нужен в Европе мир? Нет. Они по-прежнему думают, что отсидятся там, за океаном. Им этот мир не нужен. Поэтому они четко переориентировались или сделали вид, что переориентировались, - вооружают Польшу за собственный счет", - обратил внимание Александр Лукашенко.
По его словам, руководство Польши поддерживает эту стратегию американцев. Однако она идет вразрез с интересами рядовых граждан и они еще проявят свое несогласие, уверен Президент. "Хочу предупредить польское руководство: поляки не дураки. Они им кузькину мать еще покажут. Оно (выражение недовольства. - Прим. БЕЛТА) уже началось на ровном месте", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что в Беларуси не радуются происходящему в странах ЕС, так как это может привести к дестабилизации обстановки: "Они вот, за забором, как Украина… Те идеологические нарративы и прочие демонстрации при господстве интернета быстро могут перекинуться на соседние государства. Поэтому нам радоваться не надо. Нам надо смотреть, делать выводы, извлекать уроки, чтобы у нас этого не случилось".
Он отметил, что Беларусь в 2020 году переживала нечто похожее. И если бы тогда не выдержала в том противостоянии с Западом, то война шла бы на этой территории. "Но здесь они проиграли. Признать не хотят, хотя я на переговорах с американцами и европейцами говорил: ребята, я готов перевернуть страницу, но вы проиграли. Вы должны хотя бы сами себе непублично признаться: проиграли, давайте налаживать отношения. Нет. Конфронтация и разворачивание военных действий, санкций, - сказал глава государства. - Шесть лет санкций - мы что с Россией рухнули? Нет. Мир большой. И те, кто вводил санкции, так или иначе торгуют с Россией".
"Пора понять неоспоримую истину: безопасность и экономика - две стороны одной медали. Они не могут существовать друг без друга. Пора перестать тешить себя иллюзиями, что можно кого-то переделать. Надо договариваться о принципах сосуществования и открывать путь к добрососедству", - подчеркнул белорусский лидер.
"Народы не просят уступок или какого-то особого отношения. Они хотят просто честно работать и жить под мирным небом. Как никогда раньше, народы не требуют чего-то сверхъестественного. Они больше нас, политиков, чувствуют, что может быть (что может произойти. - Прим. БЕЛТА) и опасность того, к чему мы можем прийти. И поэтому они требуют", - обратил внимание Александр Лукашенко.
Он подчеркнул, что создание устойчивой модели развития и безопасности в Евразии является реальной необходимостью и от этого выиграет весь мир.
Именно такую подходящую возможность Президент видит сейчас для достижения договоренностей и мира в Украине. "Абсолютно убежден, что в ближайшие месяцы там - все: войны быть не может и не будет", - сказал глава государства.
Мешает достижению устойчивого мира и безопасности в Европе, по словам Президента, вера многих стран в свое превосходство и силу. "Кого в Европе ни послушай, через пару лет у них будет самая мощная армия на континенте. Люди нищают, а армия будет! Но это же не решение. Даже военные подтвердят: 100-процентной противовоздушной обороны нет и не бывает, а тем более противоракетной обороны быть не может", - заметил белорусский лидер.
Вторым шагом Президент назвал отказ от односторонних принудительных мер, которые на деле не наказание отдельных стран, а способ создать конкурентные преимущества для национальных производителей.
"Но результат-то обратный! Движение товаров и услуг, рабочей силы, капитала должно быть свободным. Это ведь классика экономики. Необходимо восстановить эффективные транспортные артерии и промышленную кооперацию", - убежден Александр Лукашенко.
Он напомнил, что в то время, когда европейский рынок был открыт для Беларуси и России, в Евросоюзе были бензин, электроэнергия по приемлемым ценам. А когда европейцы решили, например, отказаться от электроэнергии, других энергоресурсов со стороны Беларуси и России, ввели санкции, результат получился негативным для них самих. "Что получили? Они получили бунты в своих государствах", - констатировал Александр Лукашенко.
Глава государства заметил, что предложенные им шаги кто-то может назвать теорией и идеализмом. "Отвечу: это практика и конкретные предложения, с которых можно и нужно начать. Если для кого-то это далекая цель, то к ней тоже надо идти step by step (англ. "шаг за шагом". - Прим. БЕЛТА)", - заявил Президент.
Глава государства обратил внимание, что на европейском пространстве есть множество задач, которые можно решить только совместными усилиями.
"Масштаб и последствия природных стихийных бедствий становятся все более угрожающими. Они наносят огромный ущерб экономике. Или глобальная продовольственная безопасность, когда почти 700 миллионов человек в мире находятся на грани голода, - обозначил наиболее актуальные проблемы Александр Лукашенко. - Транснациональная преступность, включая торговлю людьми, наркотрафик, нелегальную миграцию, а также экстремизм, терроризм, сепаратизм подрывают стабильность целых государств".
-
Лукашенко возразил Трампу насчет "суперинтеллекта" и предложил разобраться с главным чудом современности
Президент заметил, что способность ИИ к самообучению и автономному принятию решений создает новые риски, в том числе в военной сфере. Например, США, не скрываясь, создали Силы суперинтеллекта - структуру, которая занимается внедрением новых технологий в вооруженные силы. Причем, по решению Дональда Трампа, искусственный интеллект объявлен в США суперинтеллектом.
Александр Лукашенко возражает по поводу подобного определения: "Один субъект в природе может обладать неким суперинтеллектом. Это человек. А это (речь про искусственный интеллект. - Прим. БЕЛТА) не что иное как интеллект. Его "обозвали" те, кто на этом деньги зарабатывает, и нам, политикам, дурят голову. Мы, не осознавая всех нюансов, бежим следом за этими креативными ребятами, не думая о том, к чему это завтра приведет".
"Так давайте остановимся, подумаем, что будет завтра, что за этим шагом может быть. Может, действительно самообучается (ИИ способен к самообучению. - Прим. БЕЛТА), человек завтра не нужен будет и этот "суперинтеллект" нас приведет к тому, к чему мы не хотели. Давайте разберемся", - сказал Президент.
В этой связи Александр Лукашенко заявил о поддержке инициативы Китая по сотрудничеству для предотвращения негативных явлений, связанных с развитием ИИ.
Переговорный процесс по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке был официально запущен в сентябре нынешнего года на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства пояснил, что таким образом страна пытается объединить ряд ранее представленных конструктивных идей и инициатив: китайских ("Пояс и путь", инициативы в области глобальной безопасности, цивилизации и развития), российских (Большое евразийское партнерство), индийских ("Голос Глобального Юга"), казахстанских (евразийская экономическая интеграция) и многих других.
Александр Лукашенко считает уместной историческую параллель между Евразийской хартией и Заключительным актом, подписанным в 1975 году в Хельсинки и определившим на десятилетия рамки сосуществования и сотрудничества в биполярной системе. "Сегодня же мы переходим к многополярности. И Евразийская хартия призвана стать Хельсинским актом для новой, полицентричной эпохи", - отметил он.
Он еще раз обратил внимание, что этот документ будет иметь должный эффект только в случае всесторонней поддержки. Но, как показывает практика, далеко не все готовы оказать такую поддержку. Некоторые даже не захотели присутствовать на мероприятии. "Вы же понимаете, кто правит бал. Поэтому нам надо бороться, сделать так, чтобы политики боялись не поддержать эти шаги", - заявил белорусский лидер.
По словам Президента, с момента выдвижения инициативы по принятию хартии уже проведена огромная работа. Особую благодарность Александр Лукашенко высказал в адрес российских коллег за поддержку в этом процессе, а также ряду столиц и секретариатов региональных организаций за их интерес и позитивный отклик.
"Не питаем иллюзий, что разработка хартии будет быстрой. Но мы готовы работать столько, сколько будет нужно, чтобы сделать этот документ приемлемым для всех и принять его консенсусом. Мир давно ждет этого решения. Поэтому на всех нас - особая миссия и ответственность", - обратился Александр Лукашенко к участникам форума.
Президент поблагодарил всех за участие в конференции и выразил надежду, что услышанное здесь будет в последующем влиять на ход их мыслей и они будут рассматривать идеи в соответствующем ключе.-0-
Читайте также:
- Лавров: Россия никогда не закрывала дверь для западной части континента и готова сотрудничать по евразийской безопасности
-
Французский ядерный щит должен защищать национальную территорию, а не двигаться к границе Польши и Беларуси - эксперт"Беларусь провела очень интересную работу". Испанский эксперт о Евразийской хартии
- "Евразийские страны должны объединить усилия": турецкий эксперт о роли Минска в предотвращении мировой войны
- Дискуссия о механизмах архитектуры безопасности в Евразии приобрела глобальное значение - Русакович
- Старый мировой порядок не справляется с обеспечением безопасности - представитель Ирана
- Когда начинается война, решения уже нет - индийский эксперт призвал мировые державы к диалогу
- Белорусскую инициативу о разработке Евразийской хартии нужно воплотить в жизнь - польский политик
- "Кому нужна война?" Сербский эксперт призвал Европу вернуться к диалогу с Минском и Москвой
- "Политика изоляции контрпродуктивна". Депутат Европарламента призвал Запад вернуться к диалогу
- Минская конференция по евразийской безопасности может расширить свое влияние - австрийский эксперт
- Мост между Западом и Востоком: эксперт из Италии о преимуществах Минска как площадки для диалога
- Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР
- Важны площадки для спокойного и предметного диалога без оглядки на чужие шаблоны - ректор БГУ
- Евразийская хартия поспособствует обеспечению долгосрочного мира в регионе - Сунь Линьцзян