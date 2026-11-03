Ждать ли мира, кого сдерживает Трамп и в чем не тянут ООН и ОБСЕ. Речь Лукашенко на Минской конференции

О качестве диалога на Минской конференции

О женском голосе в вопросах мира

Об общей Евразии и неделимой безопасности

О бездействии в ООН и ОБСЕ

О "новой нормальности" и переделе в мире

О конфликте в Украине и возможности его скорого завершения

Об успешном примере гуманитарной миссии в Алешках

О последствиях попыток втягивания Беларуси в войну

Александр Лукашенко отметил, что это не нужно ни России, ни тем более Беларуси, ведь протяженность линии фронта в таком случае увеличится на полторы тысячи километров: "Мы понимаем, что это будет страшная эскалация, очень опасная и крайне невыгодная для нас. Так зачем влезать в то, что завтра тебе никакого положительного результата не даст? И потом, мы же понимаем, что если мы вступаем в войну, то весь блок НАТО под этим предлогом тоже начнет против нас воевать. А это Польша, Литва, Латвия и туда дальше - еще 2 тыс. километров границ. Кому это надо?"

О разнице в отношении к мигрантам в Беларуси и на Западе

О причинах масштабных протестов в ЕС и реэкспорте демократии

"Что мы видим уже сегодня? Во Франции, Бельгии, Испании, Италии, Германии масштабнейшие протесты, в Польше с ума сошли. Молодежь призывает старшее поколение опомниться (когда такое было?). Вкладывать деньги не в оружие, а в образование. Но ведь необразованными легче управлять! Я даже не говорю, как на примере этих протестов себя показала хваленая демократия и их СМИ, - отметил Александр Лукашенко. - Детей покалечили: кто без глаза, кто без руки. Тысячи брошены в тюрьмы, собираются запретить соцсети, блокировать Интернет. Разве это не политзаключенные? Хуже! Интересно, Президента Макрона и других руководителей стран Европы собираются обложить санкциями за нарушение прав человека и назвать диктаторами?"

О милитаризации Европы, мнимых и реальных угрозах

О необходимости договариваться и двух сторонах одной медали





Вторым шагом Президент назвал отказ от односторонних принудительных мер, которые на деле не наказание отдельных стран, а способ создать конкурентные преимущества для национальных производителей.

О нарастании рисков, в числе которых искусственный интеллект

О белорусской инициативе принятия Евразийской хартии

Переговорный процесс по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке был официально запущен в сентябре нынешнего года на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства пояснил, что таким образом страна пытается объединить ряд ранее представленных конструктивных идей и инициатив: китайских ("Пояс и путь", инициативы в области глобальной безопасности, цивилизации и развития), российских (Большое евразийское партнерство), индийских ("Голос Глобального Юга"), казахстанских (евразийская экономическая интеграция) и многих других.

Президент поблагодарил всех за участие в конференции и выразил надежду, что услышанное здесь будет в последующем влиять на ход их мыслей и они будут рассматривать идеи в соответствующем ключе.-0-



