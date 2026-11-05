"Здесь курорт". Лукашенко оценил перемены в хозяйстве, где сам раньше работал

5 ноября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район оценил работы по модернизации в хозяйстве "АСБ-Агро Городец", где сам прежде работал руководителем, передает корреспондент БЕЛТА.

Главе государства доложили о работе и перспективах развития этого сельхозпредприятия. В предыдущий раз Александр Лукашенко был здесь с рабочей поездкой в сентябре 2025 года. Тогда он критически оценил увиденное и потребовал навести идеальный порядок на всех объектах предприятия, включая машинный двор, молочно-товарный комплекс и сельскохозяйственные участки.

В мае 2026 года акции ЗАО "АСБ-Агро Городец" передали в хозяйственное ведение РУП "Могилевоблгаз". Была разработана комплексная программа модернизации сельхозпредприятия на 2026-2027 годы с объемом финансирования порядка 86,5 млн рублей. Она предусматривает строительство и модернизацию целого ряда объектов, включая ферму по разведению племенного скота мясных пород на 800 голов. Александр Лукашенко побывал на этой новой современной ферме и дал высокую оценку увиденному. В мае 2026 года акции ЗАО "АСБ-Агро Городец" передали в хозяйственное ведение РУП "Могилевоблгаз". Была разработана комплексная программа модернизации сельхозпредприятия на 2026-2027 годы с объемом финансирования порядка 86,5 млн рублей. Она предусматривает строительство и модернизацию целого ряда объектов, включая ферму по разведению племенного скота мясных пород на 800 голов. Александр Лукашенко побывал на этой новой современной ферме и дал высокую оценку увиденному.





"Здесь курорт. Слава богу, что у меня этого не было - я бы Президентом не стал. Я бы никогда не уехал из этого хозяйства, если бы у меня было это все", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко дал нынешнему руководителю хозяйства Сергею Сысе напутствие. "У тебя впереди вся жизнь. Примерно таким я пришел. Но стартовые условия разные. У тебя сегодня есть все", - сказал глава государства, имея в виду проведенную модернизацию и серьезные вложенные средства. Александр Лукашенко дал нынешнему руководителю хозяйства Сергею Сысе напутствие. "У тебя впереди вся жизнь. Примерно таким я пришел. Но стартовые условия разные. У тебя сегодня есть все", - сказал глава государства, имея в виду проведенную модернизацию и серьезные вложенные средства.





Дальше нужна отдача, и ключевое условие для этого - дисциплина: как трудовая, так и технологическая. "Задачу начертил, нарисовал. Не сделано - к Хренину - министру обороны. Будут зимой копать землю и спать в палатках, - дал совет Президент. - Железно должна быть дисциплина - это не моя выдумка. Другого пути нет".





"Людям зарплату не жалей. Но это должна быть зарплата, а не зряплата", - добавил Александр Лукашенко.





"Не дай бог я увижу, что будет хуже, чем сейчас. Поэтому я советую: требуй это с людей. Ты же молодой человек. Вы - будущее этой страны. Отсюда вот такие, как ты, должны вырасти, и мы их поднимем наверх", - сказал глава государства.