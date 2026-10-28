Президент
28 октября 2026, 16:47
Замгенпрокурора Беларуси Воронину присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса
Фото из архива
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместителю генерального прокурора Республики Беларусь Максиму Воронину присвоен классный чин государственного советника юстиции 3-го класса. Соответствующий указ №385 Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 28 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.-0-
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