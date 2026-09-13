Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента 

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Президент предложил при доработке законопроекта на будущее подумать над тем, как избежать дополнительных ненужных формальностей. "Надо более широкое толкование закона, чтобы постоянно его не вносить (на рассмотрение для внесения очередных изменений и дополнений. - Прим. БЕЛТА). Если мы к этому готовы, подумайте. Это вопрос для парламента и вас (министра экономики. - Прим. БЕЛТА) как инициатора. Теоретически важный вопрос, перетекающий в практику", - сказал Александр Лукашенко. Президент предложил при доработке законопроекта на будущее подумать над тем, как избежать дополнительных ненужных формальностей. "Надо более широкое толкование закона, чтобы постоянно его не вносить (на рассмотрение для внесения очередных изменений и дополнений. - Прим. БЕЛТА). Если мы к этому готовы, подумайте. Это вопрос для парламента и вас (министра экономики. - Прим. БЕЛТА) как инициатора. Теоретически важный вопрос, перетекающий в практику", - сказал Александр Лукашенко.

НА СВЯЗИ. О чем в белорусской армии и мечтать не могли еще пять лет назад

Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления Вооруженных Сил и ходе оперативно-специального учения войск связи.

Министр обороны Виктор Хренин проинформировал Александра Лукашенко, что за последнее время система управления войсками полностью изменена. Причем речь идет не просто об управлении армией, но и всей военной организацией государства, силовыми структурами. Надежной связью будет охвачен и гражданский сектор. "Устойчивость, скрытность, надежность система связи обеспечит. То, что у нас имеется, - пять лет назад мы не могли мечтать об этом", - подчеркнул министр.

Глава государства также посетил командно-наблюдательный пункт, где ему продемонстрировали, как военные используют средства связи на практике.

Основное требование Президента - чтобы все оценки были честными и объективными, а любые учения и проверки боеготовности проводились не ради показухи, а для выявления недостатков и внесения необходимых корректив в подготовку или техническое оснащение. "Показуха - это вранье. Это значит мы (если будем основываться на показухе. - Прим. БЕЛТА) погубим людей в боевой обстановке. Как есть, так есть. Все должно быть, как в бою. Так надо готовить наши войска. Это уроки специальной военной операции", - сказал он в беседе с журналистами.

Александр Лукашенко также напомнил об обстановке в мире и вокруг Беларуси, соседи которой тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. "Внаглую. Не только учения у границы, но и создание новых частей, армий, которые разворачиваются на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится", - сказал глава государства.

Президент рассказал журналистам, что проверки готовности в войсках будут продолжены: "Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал он.-0-