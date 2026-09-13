Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента 

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
- РАБОТАЮТ НЕПЛОХО. Какой пакет документов депутатам следует тщательно рассмотреть
- НА ЧЕТВЕРТЬ БЕЛОРУС. Что Лукашенко предложил российскому бизнесмену Потанину
- ПРАВИЛА ИГРЫ. Как Лукашенко оценил предложенные правительством новации в лицензировании
- НА СВЯЗИ. О чем в белорусской армии и мечтать не могли еще пять лет назад
Глава государства принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко в связи с предстоящим стартом 15 сентября очередной сессии Палаты представителей. Особое внимание Александр Лукашенко поручил уделить бюджетно-налоговому пакету на 2027 год, а также напомнил о важности активной работы депутатов с гражданами в своих избирательных округах.
Реализация совместных проектов с крупным российским бизнесом стала темой встречи Александра Лукашенко с руководителем компаний "Интеррос" и "Норникель" Владимиром Потаниным. Глава государства отметил, что Беларусь открыта для сотрудничества, и выразил уверенность, что по многим направлениям есть взаимный интерес.
Информационно насыщенной была вторая половина недели. Совещание по вопросам лицензирования состоялось в Минске. Заодно глава государства поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Затем - посещение полигона Обуз-Лесновский в Барановичском районе, где в центре внимания было развитие системы связи в войсках.
Много резонансных заявлений прозвучало и в общении Александра Лукашенко с журналистами. Глава государства рассказал о повестке в контактах с США и поставке туда партии калийных удобрений, условиях для встречи с Дональдом Трампом; прокомментировал политику стран Балтии, которые "стреляют себе уже даже не в ногу"; о подробностях разговора с российским бизнесменом Владимиром Потаниным и своей позиции насчет передачи активов частному сектору и приватизации. А еще - об обновленной Директиве №1 и дисциплине, результатах масштабного социсследования.
Высказался Президент и по личным моментам. В частности, развеял слухи насчет его личных коммерческих интересов или членов его семьи. Глава государства подчеркнул, что никогда не воровал и теперь не собирается этого делать, а все в его семье занимаются конкретными делами. Например, младший сын Николай сейчас служит в армии.
Президент на неделе подписал документы, которые касаются работы фондов и благотворительной деятельности в здравоохранении; внесения новаций в Директиву №1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины, создания Академии интеллектуальных технологий; награждения грандов белорусской микроэлектроники и работников различных сфер.
Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета.
Еще одну круглую дату - 30-летие со дня основания предприятия - на неделе отметили на ОАО "Белорусский цементный завод", с чем Президент поздравил работников и ветеранов.
С Днем танкиста Александр Лукашенко поздравил военнослужащих механизированных соединений, танковых воинских частей и подразделений Вооруженных Сил и танкоремонтных предприятий.
Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXX Международного театрального фестиваля "Белая вежа", отметив, что форум стал значимым событием культурной жизни Беларуси.
Поздравления за рубеж по различным поводам были направлены в Бразилию, Таджикистан, КНДР.
Александр Лукашенко 7 сентября принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко. Очередная сессия Палаты представителей стартует 15 сентября. В связи с этим Президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, о законопроектах, которые предстоит рассмотреть.
Как доложил Игорь Сергеенко, в предыдущий период работы депутатами нынешнего созыва наработан хороший опыт законотворческой деятельности, в сфере международных контактов, а также работы в избирательных округах. "В своей работе мы исходили из требования главы государства - законы должны идти от жизни, от тех проблем, которые сегодня волнуют конкретные трудовые коллективы, производственников, наше население", - отметил он в беседе с журналистами по итогам доклада.
Президент также попросил обратить особое внимание на работу депутатов в избирательных округах, ведь народные избранники являются своего рода барометром настроений общества.
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Игорь Сергеенко лично курирует работу ОАО "Княж" Шарковщинского района. "Я и мои коллеги активно включились в эту работу. Не только бывая там, но и оказывая конкретную помощь по укреплению материально-технической базы, возрождению земель, наведению элементарного порядка на землях. Надеюсь, что в течение двух лет мы принципиально поменяем ситуацию. Коллектив работающий, кое-что уже получается, в перспективе можно добиться лучших результатов", - рассказал он журналистам.
Глава государства 8 сентября в Минске провел встречу с руководителем компаний "Интеррос" и "Норникель" Владимиром Потаниным, предложив ему рассмотреть более тесное сотрудничество с Беларусью.
По словам Александра Лукашенко, спектр возможных направлений для развития сотрудничества весьма широкий: "Карьерные самосвалы. Удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют - нашей "Белшины" производство. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае - это тоже интересный для нас, перспективный проект. Вы многоотраслевик в своей структуре - там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать".
"Я на четверть белорус. Да, он такой настоящий крестьянин был. Корни есть", - подтвердил Владимир Потанин.
"Все к тому, чтобы вы обратили внимание на Беларусь и мы более тесно с вами в этом плане сотрудничали", - сказал Александр Лукашенко.
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Президент 10 сентября собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона "Об изменении законов по вопросам лицензирования".
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Президент предложил при доработке законопроекта на будущее подумать над тем, как избежать дополнительных ненужных формальностей. "Надо более широкое толкование закона, чтобы постоянно его не вносить (на рассмотрение для внесения очередных изменений и дополнений. - Прим. БЕЛТА). Если мы к этому готовы, подумайте. Это вопрос для парламента и вас (министра экономики. - Прим. БЕЛТА) как инициатора. Теоретически важный вопрос, перетекающий в практику", - сказал Александр Лукашенко.
"Лицензирование - ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности. Но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике, - заметил Президент. - Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе. Это тоже надо учитывать. Но не это главное. Если надо, значит, надо. Надо понимать, как это будет работать на практике. И не только в Минске, но и в отдаленной деревеньке. Закон есть закон".
Александр Лукашенко 11 сентября посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Барановичском районе Брестской области, где ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи.
Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления Вооруженных Сил и ходе оперативно-специального учения войск связи.
Глава государства также посетил командно-наблюдательный пункт, где ему продемонстрировали, как военные используют средства связи на практике.
Александр Лукашенко также напомнил об обстановке в мире и вокруг Беларуси, соседи которой тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. "Внаглую. Не только учения у границы, но и создание новых частей, армий, которые разворачиваются на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится", - сказал глава государства.
Президент рассказал журналистам, что проверки готовности в войсках будут продолжены: "Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал он.-0-