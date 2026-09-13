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Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента 

Опубликовано:

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Президент
13 сентября 2026, 15:00

Задачи на сессию, лицензирование, крупный бизнес и на связи с военными. Итоги недели Президента 

Александр Лукашенко во время совещания по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности
Александр Лукашенко во время совещания по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности
Александр Лукашенко во время совещания по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности
Александр Лукашенко во время доклада председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.
Александр Лукашенко во время доклада председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.
Александр Лукашенко во время доклада председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.
Александр Лукашенко во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский
Александр Лукашенко во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский
Александр Лукашенко во время совещания с военными на общевойсковом полигоне Обуз-Лесновский
Новости темы "Неделя Президента"
Семья ШОС, Игры кочевников, череда докладов и голуби мира. Итоги недели Президента 
Российский топ-истеблишмент, аграрный апгрейд и чудо армейской школы. Итоги недели Президента
Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Президент на неделе заслушал ряд докладов. О последствиях непогоды и их ликвидации главу государства проинформировал министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович доложил о ходе проверки боевой готовности  соединений и воинских частей внутренних войск МВД. С председателем Могилевского облисполкома Анатолием Исаченко говорили об итогах уборочной, работе с кадрами и предстоящем семинаре в Шкловском районе.

Глава государства принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко в связи с предстоящим стартом 15 сентября очередной сессии Палаты представителей. Особое внимание Александр Лукашенко поручил уделить бюджетно-налоговому пакету на 2027 год, а также напомнил о важности активной работы депутатов с гражданами в своих избирательных округах.

Реализация совместных проектов с крупным российским бизнесом стала темой встречи Александра Лукашенко с руководителем компаний "Интеррос" и "Норникель" Владимиром Потаниным. Глава государства отметил, что Беларусь открыта для сотрудничества, и выразил уверенность, что по многим направлениям есть взаимный интерес.

Информационно насыщенной была вторая половина недели. Совещание по вопросам лицензирования  состоялось в Минске. Заодно глава государства поручил дополнительно изучить работу и рекламу игорного бизнеса. Затем - посещение полигона Обуз-Лесновский в Барановичском районе, где в центре внимания было развитие системы связи в войсках.

Много резонансных заявлений прозвучало и в общении Александра Лукашенко с журналистами. Глава государства рассказал о повестке в контактах с США и поставке туда партии калийных удобрений, условиях для встречи с Дональдом Трампом; прокомментировал политику стран Балтии, которые "стреляют себе уже даже не в ногу"; о подробностях разговора с российским бизнесменом Владимиром Потаниным и своей позиции насчет передачи активов частному сектору и приватизации. А еще - об обновленной Директиве №1 и дисциплине, результатах масштабного социсследования.

Высказался Президент и по личным моментам. В частности, развеял слухи насчет его личных коммерческих интересов или членов его семьи. Глава государства подчеркнул, что никогда не воровал и теперь не собирается этого делать, а все в его семье занимаются конкретными делами. Например, младший сын Николай сейчас служит в армии. 

Президент на неделе подписал документы, которые касаются работы фондов и благотворительной деятельности в здравоохранении; внесения новаций в Директиву №1 о мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины, создания Академии интеллектуальных технологий; награждения грандов белорусской микроэлектроники и работников различных сфер.

Александр Лукашенко поздравил сотрудников и ветеранов органов предварительного следствия с 15-летием образования Следственного комитета.

Еще одну круглую дату - 30-летие со дня основания предприятия  - на неделе отметили на ОАО "Белорусский цементный завод", с чем Президент поздравил работников и ветеранов.

С Днем танкиста Александр Лукашенко поздравил военнослужащих механизированных соединений, танковых воинских частей и подразделений Вооруженных Сил и танкоремонтных предприятий.

Глава государства направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXX Международного театрального фестиваля "Белая вежа", отметив, что форум стал значимым событием культурной жизни Беларуси.

Поздравления за рубеж по различным поводам были направлены в Бразилию, Таджикистан, КНДР.

РАБОТАЮТ НЕПЛОХО. Какой пакет документов депутатам следует тщательно рассмотреть

Александр Лукашенко 7 сентября принял с докладом председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко. Очередная сессия Палаты представителей стартует 15 сентября. В связи с этим Президент спросил о готовности депутатского корпуса к этой работе, о законопроектах, которые предстоит рассмотреть.
"Я так вижу, что в общем парламент работает неплохо. Палата представителей занимается своими делами. Понимаю, что в колее палата в целом, да и депутаты. Каких-то особых настороженностей я не вижу. Как бывший депутат понимаю, что дела идут спокойно и неплохо, - сказал Президент. - Законотворческая работа - тяжелый труд. Он не терпит каких-то всплесков. Наш парламент занимается своим делом. Это моя точка зрения, мое впечатление".
Как доложил Игорь Сергеенко, в предыдущий период работы депутатами нынешнего созыва наработан хороший опыт законотворческой деятельности, в сфере международных контактов, а также работы в избирательных округах. "В своей работе мы исходили из требования главы государства - законы должны идти от жизни, от тех проблем, которые сегодня волнуют конкретные трудовые коллективы, производственников, наше население", - отметил он в беседе с журналистами по итогам доклада. Блок законопроектов, которые планируется рассмотреть в ближайшее время, касается кредитно-финансовой сферы, сельскохозяйственной, вопросов промышленной безопасности. Безусловно, важным будет рассмотрение бюджетно-налогового пакета на 2027 год. Глава государства сделал особый акцент на необходимости тщательного критичного рассмотрения депутатами этих законопроектов.
Президент также попросил обратить особое внимание на работу депутатов в избирательных округах, ведь народные избранники являются своего рода барометром настроений общества.
 Еще одной важной темой стала ситуация в Витебской области. Глава государства поинтересовался у Игоря Сергеенко, который является уполномоченным Президента в этом регионе, как обстоят дела, какие впечатления складываются по работе области. Доложено, что в регионе идет плановая работа, реализуется ряд новых инвестиционных проектов. Что касается сферы сельского хозяйства, аграрии в организационном плане были обеспечены всем необходимым, включая современную технику, топливо, удобрения. Итоги уборочной кампании в целом складываются на уровне прошлого года. При этом в ходе посещения районов области отмечались как положительные факты, так и элементы откровенной расхлябанности.
"Вы много занимаетесь с Натальей Ивановной Кочановой (председателем Совета Республики Национального собрания. - Прим. БЕЛТА) Витебской областью. Я информирован, что у вас колхоз есть, ответственны вы за это и она тоже. Это очень правильно", - отметил Александр Лукашенко.

Игорь Сергеенко лично курирует работу ОАО "Княж" Шарковщинского района. "Я и мои коллеги активно включились в эту работу. Не только бывая там, но и оказывая конкретную помощь по укреплению материально-технической базы, возрождению земель, наведению элементарного порядка на землях. Надеюсь, что в течение двух лет мы принципиально поменяем ситуацию. Коллектив работающий, кое-что уже получается, в перспективе можно добиться лучших результатов", - рассказал он журналистам.
НА ЧЕТВЕРТЬ БЕЛОРУС. Что Лукашенко предложил российскому бизнесмену Потанину

Глава государства 8 сентября в Минске провел встречу с руководителем компаний "Интеррос" и "Норникель" Владимиром Потаниным, предложив ему рассмотреть более тесное сотрудничество с Беларусью.
"Учитывая, что "Интеррос" - это не только "Норильский никель", это многоотраслевая структура, у нас есть о чем вести разговор. Думаю, что есть соприкосновение многих интересов. И я просил нашего премьер-министра, чтобы он детально вам довел основные направления развития Беларуси и те точки, где мы можем сотрудничать, - сказал Президент. - Мы открыты для сотрудничества. И хотели бы, чтобы ваша компания (успешная компания, даже в эти сложные времена) сотрудничала с Беларусью". Накануне встречи у Президента БЕЛАЗ и "Норникель" подписали соглашение о сотрудничестве с целью объединить усилия по развитию научного и технологического потенциала для создания горной техники нового поколения, внедрения беспилотных технологий для горной добычи и других инноваций. Предусматривается создание совместного предприятия для реализации этих планов, а также предприятия с полнопрофильной ремонтной базой с целью развития производства, ремонта и обслуживания подземной горной техники.

По словам Александра Лукашенко, спектр возможных направлений для развития сотрудничества весьма широкий: "Карьерные самосвалы. Удивительно для меня, оказалось, и шины интересуют - нашей "Белшины" производство. И общие проекты по обслуживанию и созданию новой техники в Красноярском крае - это тоже интересный для нас, перспективный проект. Вы многоотраслевик в своей структуре - там есть и гуманитарное направление, и IT-сфера. Что-то мы умеем делать в Беларуси. Вы тоже прекрасно знаете, что мы можем делать". Глава государства также обратил внимание, что Владимир Потанин имеет и белорусские корни: "Мы же земляки по своим корням. Дедушка у вас с Могилевщины".
"Я на четверть белорус. Да, он такой настоящий крестьянин был. Корни есть", - подтвердил Владимир Потанин.

"Все к тому, чтобы вы обратили внимание на Беларусь и мы более тесно с вами в этом плане сотрудничали", - сказал Александр Лукашенко. Владимир Потанин в свою очередь отметил, что долго обдумывал перед приездом в Беларусь, какие сферы представляют взаимный интерес для сотрудничества. "Поверьте, мы серьезно рассматривали все возможности. И я очень рад, что в ходе поездки удается общие планы превратить уже в конкретные проекты", - сказал он.
В беседе с журналистами по итогам встречи российский бизнесмен также обратил внимание на основательный, вдумчивый подход в реализации тех или иных совместных проектов: "Я давно не был в Беларуси. По приглашению Александра Григорьевича приехал. Все, что мы тут будем делать, надо осмыслить. Мы не планируем действовать излишне быстро и шапкозакидательски. Мы должны вникнуть в обстановку, в ситуацию и понять, какой реальный результат мы могли бы дать для белорусской экономики, не забывая о своей, российской".
По словам Владимира Потанина, есть довольно много направлений, где интересы белорусской и российской сторон совпадают. Например, образование. В обеих странах есть сильные школы, основанные на технических, инженерных, IT-специальностях. "В Беларуси сильная техническая школа, важно ее сохранять и усиливать. Она интересна мне как потенциальному работодателю и человеку, который много занимается образованием", - сказал он.
ПРАВИЛА ИГРЫ. Как Лукашенко оценил предложенные правительством новации в лицензировании

Президент 10 сентября собрал совещание по вопросам лицензирования отдельных видов деятельности. На рассмотрение был вынесен подготовленный Министерством экономики проект закона "Об изменении законов по вопросам лицензирования".
В числе предложенных в законопроекте новаций - введение лицензирования дополнительного образования детей и молодежи, услуг по монтажу и обслуживанию домофонов, а также изменение требований к медработникам в частном секторе здравоохранения. Александр Лукашенко высказал ряд критических замечаний, а по итогам состоявшейся дискуссии поручил доработать предложенные подходы, всесторонне обсудить их с общественностью и профильными специалистами. Уделить серьезное внимание законопроекту он попросил депутатов: "Грамотные люди. Вместе с заинтересованными людьми сесть и проработать этот законопроект. И не просто "изменения и дополнения", а в целом посмотреть на этот закон".
Президент предложил при доработке законопроекта на будущее подумать над тем, как избежать дополнительных ненужных формальностей. "Надо более широкое толкование закона, чтобы постоянно его не вносить (на рассмотрение для внесения очередных изменений и дополнений. - Прим. БЕЛТА). Если мы к этому готовы, подумайте. Это вопрос для парламента и вас (министра экономики. - Прим. БЕЛТА) как инициатора. Теоретически важный вопрос, перетекающий в практику", - сказал Александр Лукашенко.
Что касается самого лицензирования, глава государства расставил принципиальные акценты. Он отметил, что, вводя лицензии в той или иной сфере, государство задает правила игры. При этом любые ограничения должны быть направлены во благо, а не во вред. Задача - защитить жизнь и здоровье людей, обеспечить безопасность государства.

"Лицензирование - ни в коем случае не самоцель. Зарегулировать можно любой вид деятельности. Но излишние барьеры, недостаточно взвешенные решения, даже недоработанные формулировки могут весьма неблагоприятно сказаться как на людях, так и на экономике, - заметил Президент. - Важно не допускать нововведений в угоду ведомственным интересам, которые могут вызвать справедливый негативный отклик в обществе. Это тоже надо учитывать. Но не это главное. Если надо, значит, надо. Надо понимать, как это будет работать на практике. И не только в Минске, но и в отдаленной деревеньке. Закон есть закон".
Кроме того, законодательство должно быть максимально стабильным. Поэтому Александр Лукашенко требует не подменять решение проблем установлением административных барьеров и больше внимания уделять результатам публичного обсуждения законопроектов. "Представлять надо Президенту те или иные проекты, которые в полном объеме выносились на суд общественности. Это тоже важно - иметь определенное заключение, как люди воспринимают те или иные проекты, прежде чем они станут законами", - сказал он.
НА СВЯЗИ. О чем в белорусской армии и мечтать не могли еще пять лет назад

Александр Лукашенко 11 сентября посетил общевойсковой полигон Обуз-Лесновский в Барановичском районе Брестской области, где ознакомился с развитием и практическим использованием в войсках систем связи.
Главе государства доложили о назначении, составе, боевых возможностях, перспективах и направлениях развития войск связи Беларуси с учетом опыта современных вооруженных конфликтов, а также о состоянии системы управления Вооруженных Сил и ходе оперативно-специального учения войск связи.
Министр обороны Виктор Хренин проинформировал Александра Лукашенко, что за последнее время система управления войсками полностью изменена. Причем речь идет не просто об управлении армией, но и всей военной организацией государства, силовыми структурами. Надежной связью будет охвачен и гражданский сектор. "Устойчивость, скрытность, надежность система связи обеспечит. То, что у нас имеется, - пять лет назад мы не могли мечтать об этом", - подчеркнул министр.
Александр Лукашенко ознакомился с современными средствами и комплексами связи, в том числе перспективными, которые разрабатывают и производят предприятия Госкомвоенпрома. Это было поручение Президента - производить свое и, как минимум, не хуже зарубежных аналогов. Теперь этими средствами связи нужно в достаточном объеме оснастить не только армию, но и всех военных в стране. "Нам надо напрягаться, чтобы в этом и в будущем году оснастить военных самыми современными видами связи. Мы их научились делать. Это главный итог", - подчеркнул Президент.
Глава государства также посетил командно-наблюдательный пункт, где ему продемонстрировали, как военные используют средства связи на практике.
Основное требование Президента - чтобы все оценки были честными и объективными, а любые учения и проверки боеготовности проводились не ради показухи, а для выявления недостатков и внесения необходимых корректив в подготовку или техническое оснащение. "Показуха - это вранье. Это значит мы (если будем основываться на показухе. - Прим. БЕЛТА) погубим людей в боевой обстановке. Как есть, так есть. Все должно быть, как в бою. Так надо готовить наши войска. Это уроки специальной военной операции", - сказал он в беседе с журналистами.
На совещании с военными глава государства подчеркнул важность наличия в войсках современных средств связи. "Сегодня оперативный обмен данными, защищенность каналов и скорость принятия решений напрямую определяют стратегическое преимущество на поле боя, гарантируют точность выполнения боевых задач и безопасность всего личного состава, - заявил Президент. - Отставание в данном вопросе подобно смерти. Никакой войны - обороны, наступления - не может быть без надежной связи и управления войсками".
Александр Лукашенко также напомнил об обстановке в мире и вокруг Беларуси, соседи которой тратят миллиарды долларов на вооружение своей армии. "Внаглую. Не только учения у границы, но и создание новых частей, армий, которые разворачиваются на границе Беларуси. Что это такое? Для нас, военных людей, все очень даже понятно. Поэтому нам надо, как я говорил когда-то открыто и честно, готовиться к войне, чтобы ее избежать. Мы должны быть готовы всегда к адекватной реакции, если вдруг что-то случится", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что Беларусь, укрепляя свою армию, ВПК, проводя учения, преследует исключительно прагматичные цели - обеспечить собственную оборону: "Мы не собираемся ни на кого нападать. Но защитить сантиметр, миллиметр своей земли, наше население, обеспечить безопасность мы обязаны. Это наша задача, чего бы нам ни стоило. Даже если это будет стоить нашей жизни. Мы должны к этому готовиться и готовимся. И пускай ни поляки, ни литовцы, ни латыши, ни тем более украинцы не думают, что мы завтра на них будем нападать и поэтому проводим учения".
Президент рассказал журналистам, что проверки готовности в войсках будут продолжены: "Я уже говорил по-народному: армию надо встряхнуть, пришло время. Всю армию. Всех проверим. Вплоть до мобилизации", - сказал он.-0- 
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