Глава государства подчеркнул, что в основе противостояния лежит целый комплекс проблем и факторов. Но в значительной степени к этому подтолкнули трагические события в Одессе в 2014 году и политика государства в отношении русского языка. "Не надо было украинцам сжигать русских людей в Одессе, как это было в свое время, и запрещать русский язык", - сказал Александр Лукашенко.

"Это было очень важно для русского человека… Они на русском языке там разговаривали - на востоке (Украины. - Прим. БЕЛТА). Что в этом плохого? Вы - француженка - отлично разговариваете на русском языке. Отец ваш был славистом, он прекрасно знал и любил Россию. Но не меньше и Францию. Что, нельзя было этой политики придерживаться?" - резонно заметил глава государства. "Это было очень важно для русского человека… Они на русском языке там разговаривали - на востоке (Украины. - Прим. БЕЛТА). Что в этом плохого? Вы - француженка - отлично разговариваете на русском языке. Отец ваш был славистом, он прекрасно знал и любил Россию. Но не меньше и Францию. Что, нельзя было этой политики придерживаться?" - резонно заметил глава государства.





"Это я называю, что на поверхности было. Дошли до того, что начали убивать, сжигать людей. Это что, нормально было? Ненормально", - продолжил он.

Напомнил Александр Лукашенко и о том, как был атакован Донбасс, когда оттуда начиналась эвакуация желающих покинуть регион. А потом были переговоры "нормандской четверки" в Минске, и Беларусь со своей стороны сделала все, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. Однако, как показало время, к этому стремились не все участники переговоров. Напомнил Александр Лукашенко и о том, как был атакован Донбасс, когда оттуда начиналась эвакуация желающих покинуть регион. А потом были переговоры "нормандской четверки" в Минске, и Беларусь со своей стороны сделала все, чтобы урегулировать ситуацию мирным путем. Однако, как показало время, к этому стремились не все участники переговоров.





"Ну зачем ты ядерную страну, зачем ты этого "медведя" разбудил в берлоге и начинаешь дергать? Ну зачем? - образно высказался Президент о том, что предшествовало горячей фазе конфликта. - Тем более в Минске собрались, договорились. Франция и Германия (лидеры этих стран. - Прим. БЕЛТА) были в Минске, я здесь организовал эти все встречи. Вы зачем?.. Ну обманули же. Меркель же об этом сказала (хотя я не верю)".-0-