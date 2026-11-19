19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особое внимание надо уделить практике правоприменения, и судьи находятся на передовой в этой работе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании с судейским корпусом, передает корреспондент БЕЛТА.
"Надо особое внимание уделять практике правоприменения. Вы на передовой в этой работе, именно вы видите реальные пробелы, коллизии и нестыковки в правовых актах. И если считаете, что законодательство в чем-то несправедливо, противоречиво или не отвечает реалиям, - ваша прямая обязанность поднять вопрос о его изменении, - заявил Александр Лукашенко. - Может, вы не осознаете до конца, но именно вы серьезно влияете не только на все элементы правовой системы (прокуроров, следователей, адвокатов, юристов-практиков), но и на органы исполнительной власти".
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Президент
19 ноября 2026, 11:13
"Вы на передовой в этой работе". Лукашенко призывает судей уделять особое внимание практике правоприменения
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