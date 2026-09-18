В графике Президента - сельхозтематика. Лукашенко совершает рабочую поездку в Шкловский район 

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18 сентября, Шкловский район /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко совершает рабочую поездку в Шкловский район Могилевской области, сообщает БЕЛТА.

Крестьянское (фермерское) хозяйств "Диана" создано в октябре 1991 года. Основная специализация - выращивание зерновых и масличных культур и их семян, картофеля и семенного материала. Хозяйство производит более 70% от валового сбора картофеля в районе.-0-

Глава государства посещает сельхозпредприятие "Говяды-Агро", а также крестьянское (фермерское) хозяйство "Диана". Речь пойдет о нынешнем состоянии и перспективах развития сельхозпроизводства, выращивании и организации хранения картофеля.Беларусь входит в двадцатку мировых производителей картофеля. При общей тенденции по сокращению площадей под посадки этой культуры производство в основном концентрируется в крупных специализированных хозяйствах, которые стремятся строго соблюдать технологические приемы, обеспечены необходимой сельхозтехникой. Это положительно сказывается на урожайности.В 2026 году в хозяйствах всех категорий ожидается получить 3,3 млн т картофеля (плюс 0,3 млн т к уровню прошлого года), в том числе в сельскохозяйственных организациях и крестьянских фермерских хозяйствах - 0,88 млн т (плюс 47,8 тыс. т). Эти объемы позволят обеспечить внутриреспубликанские потребности и иметь свободные ресурсы для реализации на экспорт. При этом порядка 70% производства картофеля сконцентрировано у населения страны.В ходе рабочей поездки Президента будет уделено внимание и научной составляющей - селекции новых современных сортов картофеля. Научно-практический центр НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству является единственной в стране научной организацией - оригинатором белорусских сортов картофеля. С 1939 года белорусскими картофелеводами-селекционерами создано и передано в государственное испытание 147 сортов картофеля различных групп спелости и направлений целевого использования урожая.