В Беларуси окончательно разрешена интернет-торговля ювелирными изделиями

Документ предусматривает наделение белорусских субъектов хозяйствования, работающих на ювелирном рынке, правом осуществлять дистанционную торговлю отечественными ювелирными изделиями с использованием сети интернет при условии их маркировки средствами идентификации.
Указ позволит производителям ювелирных изделий наращивать присутствие на внутреннем рынке и повысить конкурентоспособность своей продукции за счет привлечения более широкого круга потребителей.
Как сообщалось, ранее разрешение на такого рода торговлю ювелирными изделиями устанавливалось в соответствии с указами Президента и действовало на протяжении определенного промежутка времени. Например, предыдущий раз это было согласно указу от 10 февраля 2025 года №52. Теперь временные ограничения сняты и разрешение будет действовать на постоянной основе.-0-