Принятым указом по значимым для населения направлениям предусмотрено выделение в 2026 году дополнительных средств, в частности на строительство арендного жилья, дорог и иных инфраструктурных объектов.-0-
Президент
06 ноября 2026, 15:40
В 2026 году будут выделены дополнительные средства на строительство арендного жилья и инфраструктурных объектов
Фото из архива
6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 ноября подписал указ "О перечислении средств и бюджетном финансировании". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
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