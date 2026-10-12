Упор на качество и собственное сырье. Лукашенко доложили о развитии агрокомбината "Дзержинский"

12 октября, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Президенту Беларуси Александру Лукашенко 12 октября во время рабочей поездки в Минский район доложили об отдельных планах развития агрокомбината "Дзержинский", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства поинтересовался состоянием дел на Оршанском мясоконсервном комбинате, который теперь находится в ведении агрокомбината. Президенту было доложено, что мощности предприятия загружены в части производства детского питания и тушенки. В планах работы по реконструкции и закупка нового оборудования. Это позволит значительно увеличить производство детского питания, которое уже сейчас составляет порядка 1,5 млн банок в месяц. Ожидается, что после проведения запланированных работ мощности Оршанского мясоконсервного комбината позволят выпускать 3 млн банок.

"Смотри только за качеством. Ни в коем случае не снижай качество. Качество все равно возьмет свое. Люди хотят качественный товар, особенно продукты питания", - предупредил Президент гендиректора агрокомбината Владимира Лукьянова.При производстве продукции на Оршанском мясоконсервном комбинате делают ставку на собственное сырье. Глава государства одобрил подобный подход, когда сельхозпредприятия работают не по давальческому принципу, а полагаются на свои ресурсы. "Надо свое иметь сырье: корма, мясо, молоко и прочее", - подчеркнул он.Александр Лукашенко также расспросил Владимира Лукьянова о других направлениях предприятия в Орше. Отдельно было доложено о работе убойного цеха, который был введен в эксплуатацию в 2022 году и специализируется на переработке свинины и говядины. Часть сырья, которая не перерабатывается в детское питание и тушенку, передается на Витебский мясокомбинат, располагающий большими компетенциями по производству колбасных изделий.Кроме того, на Оршанском мясоконсервном комбинате планируют построить цех по выпуску влажных кормов для домашних животных в пауч-пакетах. Работы по его возведению планируется начать весной 2027 года. На базе этого цеха планируется также поставить параллельную линию по выпуску сухих кормов."Спрос есть на это?" - уточнил Александр Лукашенко, на что получил утвердительный ответ. Владимир Лукьянов обратил внимание на другую сторону вопроса: ежегодно в Беларусь ввозятся корма для домашних животных на сумму порядка $150-200 млн. В связи с этим Александр Лукашенко вновь обратил внимание на важность импортозамещения. "Эти $150 млн надо забрать. Все, может быть, ты не заберешь, а может, и заберешь, но не сразу. Но это великое дело - $150 млн оставить в стране", - подчеркнул он.Еще одно направление работы агрокомбината "Дзержинский" - производство яиц. На этом сосредоточена Оршанская птицефабрика. Кроме того, в агрогородке Раков Воложинского района завершается строительство масштабного птицеводческого комплекса. Аналогичный проект планируют реализовать в Орше.Президенту также было подробно доложено о развитии сырьевой базы агрокомбината "Дзержинский" (в частности, крупного рогатого скота и птицы) для дальнейшей загрузки мощностей предприятий.-0-