28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ №326, которым совершенствуется деятельность Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
В соответствии с документом изложен в новой редакции действующий Устав Белтелерадиокомпании. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы.
Указ направлен на совершенствование функций и производственных возможностей ведущего государственного медиахолдинга страны при осуществлении информационной деятельности и развитии новых медийных форматов. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы Белтелерадиокомпании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента.-0-
Президент
28 сентября 2026, 18:04
Указом Президента совершенствуется деятельность Белтелерадиокомпании
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