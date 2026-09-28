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Указом Президента совершенствуется деятельность Белтелерадиокомпании

Опубликовано:

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Президент
28 сентября 2026, 18:04

Указом Президента совершенствуется деятельность Белтелерадиокомпании

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября подписал указ №326, которым совершенствуется деятельность Национальной государственной телерадиокомпании Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

В соответствии с документом изложен в новой редакции действующий Устав Белтелерадиокомпании. Он актуализирован с учетом современных тенденций развития информационной сферы.

Указ направлен на совершенствование функций и производственных возможностей ведущего государственного медиахолдинга страны при осуществлении информационной деятельности и развитии новых медийных форматов. Реализация документа позволит повысить эффективность и оперативность работы Белтелерадиокомпании в части создания и продвижения качественного и разножанрового национального контента.-0-
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