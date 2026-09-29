29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым учреждены новые официальные геральдические символы Министерства энергетики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
Это решение приурочено к 25-летию со дня образования Минэнерго.
Документом предусматривается учреждение нагрудного знака отличия "За ўклад у развiццё беларускай энергетыкi" и нагрудного знака различия работников центрального аппарата Министерства энергетики.
Указом утверждаются положения об этих геральдических символах, их описание и изображения.-0-
Президент
29 сентября 2026, 17:17
Учреждены новые геральдические символы Министерства энергетики
Фото из архива
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