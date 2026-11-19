19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с судейским корпусом были озвучены предложения по внесению в законодательство поправок, которые касаются взыскания задолженности, обеспечения разумного баланса между интересами кредиторов и должников, передает корреспондент БЕЛТА.Председатель экономического суда Гомельской области Александр Лисовский подчеркнул, что суд уделяет повышенное внимание делам с участием сельхозпредприятий, поскольку от их работы зависит в том числе продовольственная безопасность государства.Так, при взыскании с должников-сельхозпредприятий штрафных санкций используется взвешенный подход к определению их размера. Ведь значительные суммы неустоек могут привести к остановке деятельности или даже к банкротству и, как следствие, повлечь сокращение рабочих мест."Однако из-за изменений в законе возникли сложности. Экономические суды с 2024 года больше не обладают правом уменьшить неустойку по собственной инициативе, без заявления должника. А это значит, что не всегда смогут обеспечить баланс, когда стоит вопрос о взыскании драконовских штрафных санкций, не имеющих экономического обоснования, в десятки, а то и в сотни раз превышающих основной долг", - обратил внимание он.По его словам, такая проблема особенно актуальна для сельхозпредприятий. Ведь в их штате, как правило, нет юристов. И они не просят снизить неустойку, рассчитывая на помощь суда, как это было раньше."Полагаем, что судам необходимо возвратить право самостоятельного уменьшения размера неустойки", - сказал Александр Лисовский.Еще одним важным направлением руководитель суда назвал поиск разумного баланса между интересами кредиторов и должников."Наша позиция состоит в сохранении производств и недопущении изъятия у предприятий имущества, без которого они не смогут осуществлять свою деятельность", - подчеркнул он./Будет дополнено/.-0-