24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью французскому журналу Le Point
17 ноября подчеркнул роль и значение трех славянских народов в определении будущего развития региона и поддержании мира, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы втроем определим, какое у нас будет будущее - Украины, Беларуси и России. Мы три славянских народа. Наша главная будет (роль. - Прим. БЕЛТА), - заявил глава государства. - Здесь, в этом регионе, три главных славянских народа исторически и сейчас будут решать, как жить дальше".
Александр Лукашенко предложил вместе с Владимиром Зеленским приехать на переговоры к Президенту России Владимиру Путину и выразил уверенность в перспективности такого формата. "Мы быстрее бы договорились, чем с вами (европейцами. - Прим. БЕЛТА), об окончании этой войны и о будущем обустройстве и так далее. И люди бы это восприняли", - сказал белорусский лидер.
Вместе с тем Президент не отрицает в целом роль, например, Франции и других стран Евросоюза, от которых также многое зависит. Тем более что они хотят влиять на формирование будущей структуры безопасности в Европе.-0-
** Полная версия интервью Александра Лукашенко французскому журналу Le Point будет опубликована 25 ноября.
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