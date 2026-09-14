14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал Председатель ВНС Александр Лукашенко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.
Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным - исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года.
Всебелорусское народное собрание - высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие.-0-
Президент
14 сентября 2026, 17:01
Третье заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года
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