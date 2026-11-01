Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента

Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.

Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.

В субботу Александр Лукашенко вышел на лед "Олимпик-Арены" в стартовом матче 20-го сезона Республиканской хоккейной лиги. Команда Президента одолела соперников из Гродненской области со счетом 12:8. Одна из шайб, а также две результативные передачи на счету главы государства.

СОТРУДНИЧЕСТВО ВСЕРЬЕЗ. О чем в Минске договорились президенты Беларуси и Монголии





В начале недели Александр Лукашенко принимал в Минске с официальным визитом своего монгольского коллегу Ухнаагийн Хурэлсуха. Это был первый визит Президента Монголии в белорусскую столицу. А первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне двумя годами ранее Александр Лукашенко совершил в Улан-Батор.

Накануне официальных переговоров, которые прошли во Дворце Независимости, Александр Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсух Накануне официальных переговоров, которые прошли во Дворце Независимости, Александр Лукашенко и Ухнаагийн Хурэлсух провели встречу в неформальной обстановке . "Время зря не теряли и три часа обсуждали нынешнее состояние дел в наших отношениях и попытались нарисовать дорожную карту нашего сотрудничества. Если коротко, мы договорились о том, что надо начинать сотрудничество по-серьезному, - поделился подробностями Президент Беларуси. - Для того, чтобы построить добротное здание, нужен крепкий фундамент. Надо начинать с трех хороших конкретных проектов, которые бы лежали в основе нашего сотрудничества", - заявил белорусский лидер на официальных переговорах в узком составе.

"Вы должны понимать, что для вас у нас все двери открыты. Пожалуйста, смотрите, делайте выводы, берите на вооружение", - пригласил белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что у Минска и Улан-Батора схожее геополитическое положение: обе страны находятся между крупнейшими мировыми игроками: "Нам судьбой предначертано стремиться быть сильными самим и помогать соседям находить точки соприкосновения, особенно в кризисные периоды. Вам сейчас в этом плане проще - Китай и Россия сотрудничают образцово. Нам сложнее. Как уже не раз бывало в истории Беларуси, мы оказались в эпицентре противостояния Запада и Востока". Александр Лукашенко обратил внимание, что у Минска и Улан-Батора схожее геополитическое положение: обе страны находятся между крупнейшими мировыми игроками: "Нам судьбой предначертано стремиться быть сильными самим и помогать соседям находить точки соприкосновения, особенно в кризисные периоды. Вам сейчас в этом плане проще - Китай и Россия сотрудничают образцово. Нам сложнее. Как уже не раз бывало в истории Беларуси, мы оказались в эпицентре противостояния Запада и Востока".





"Поэтому мы с вами прекрасно понимаем друг друга. Отсюда совпадение взглядов Беларуси и Монголии на многие международные вопросы и проявляемое вами внимание к нашей инициативе по безопасности в Евразии", - добавил Президент.

В центре переговоров глав государств в оба дня были вопросы экономики. В нынешнем году белорусско-монгольский товарооборот начал расти. Это происходит в том числе за счет поставок в Монголию продовольственных товаров из Беларуси. И в целом белорусская сторона готова оказать Монголии В центре переговоров глав государств в оба дня были вопросы экономики. В нынешнем году белорусско-монгольский товарооборот начал расти. Это происходит в том числе за счет поставок в Монголию продовольственных товаров из Беларуси. И в целом белорусская сторона готова оказать Монголии всяческое содействие в поддержании динамики экономического развития и реализации амбициозных планов на пятилетку до 2030 года.

"Сейчас мир балансирует на грани дефицита, в частности по сахару, растительному маслу. Цены на продовольствие на максимуме за последние четыре года. Но то ли еще будет. В этом плане вы можете полагаться на Беларусь", - заявил Александр Лукашенко. "Сейчас мир балансирует на грани дефицита, в частности по сахару, растительному маслу. Цены на продовольствие на максимуме за последние четыре года. Но то ли еще будет. В этом плане вы можете полагаться на Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.





Он также отметил, что в сложный для многих стран период Беларусь в нынешнем году изыскала возможность помочь Монголии с нефтепродуктами.

А белорусские потребители ждут появления на полках магазинов монгольского кашемира, изделий из кожи и шерсти, другой продукции. А белорусские потребители ждут появления на полках магазинов монгольского кашемира, изделий из кожи и шерсти, другой продукции.





Президент Беларуси связывает перспективы роста белорусско-монгольского товарооборота и с вступившим в силу в июле этого года Временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией. Это соглашение существенно снизило барьеры для бизнеса обеих стран. Теперь стоит задача помочь деловым кругам правильно и оперативно этим воспользоваться.

Беларусь и Монголия также обсудили задачу по возобновлению поставок белорусской машиностроительной продукции, создание в Монголии сервисных центров и совместного производства, организацию обучения кадров. Например, речь идет о возможности кратного наращивания присутствия отечественной карьерной техники на горнодобывающих объектах Монголии. А в пилотной партии сельскохозяйственной техники - тракторы, картофеле- и камнеуборочные машины, зерносушилки. "Важно, чтобы эта техника дошла до монгольских потребителей, не споткнувшись о разного рода проблемы, банковские или бюрократические вопросы. Мы свой путь пройдем вовремя и достойно", - заметил белорусский лидер.

Он также заявил о необходимости ускоряться с проектом по строительству молочно-товарных комплексов, которые нужны в Монголии. Александр Лукашенко уверен, что реализация этого проекта продвинет кооперацию и в сфере племенного животноводства. Он также заявил о необходимости ускоряться с проектом по строительству молочно-товарных комплексов, которые нужны в Монголии. Александр Лукашенко уверен, что реализация этого проекта продвинет кооперацию и в сфере племенного животноводства.





дорожной карте сотрудничества на 2027-2029 годы, которая подписана по итогам переговоров, также изложены задачи в сферах науки, культуры, спорта, туризма, здравоохранения. Заключены соглашения о взаимодействии в таможенной и информационной сферах, межрегиональном сотрудничестве. "Ведомства и организации должны использовать их как прикладные документы, основу для конкретных совместных проектов", - сказал Президент Беларуси.

Главы государств Главы государств обменялись ратификационными грамотами Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Беларусью и Монголией.

Александр Лукашенко заявил, что результаты белорусско-монгольских переговоров на высшем уровне показали твердое намерение обеих сторон конвертировать высокий уровень политического взаимопонимания между Минском и Улан-Батором в значимые экономические проекты. Намечены ключевые точки роста в сотрудничестве. Прежде всего это промышленная кооперация, а также взаимодействие в агропромышленном комплексе.

Новое интересное направление - легкая промышленность, начато производство тканей изо льна и кашемира. "Это будет уникальный экологичный продукт, сочетающий прохладу белорусской природы и тепло монгольских степей. Не просто полотно, а символ живого переплетения двух культур и наших экономик", - отметил глава государства. Новое интересное направление - легкая промышленность, начато производство тканей изо льна и кашемира. "Это будет уникальный экологичный продукт, сочетающий прохладу белорусской природы и тепло монгольских степей. Не просто полотно, а символ живого переплетения двух культур и наших экономик", - отметил глава государства.

Президент Монголии во время официальных переговоров в узком и расширенном составах и по итогам их проведения заявил о готовности к более интенсивному сотрудничеству и поддержал предложение белорусского лидера о реализации двух-трех важных проектов. "Очень хотим до 2029 года Президент Монголии во время официальных переговоров в узком и расширенном составах и по итогам их проведения заявил о готовности к более интенсивному сотрудничеству и поддержал предложение белорусского лидера о реализации двух-трех важных проектов. "Очень хотим до 2029 года в три раза увеличить объем торговли между нашими двумя странами", - подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух. Монголия, по его словам, намерена приобрести белорусские тракторы, комбайны, другие сельскохозяйственные машины. На повестке дня - создание в Монголии сборочного производства тракторов.

В числе наиболее перспективных направлений он также обозначил сельское хозяйство и промышленность, транспортно-логистическую отрасль, развитие связей между предпринимателями и представителями делового сообщества, торговлю нефтепродуктами, легкую промышленность. В числе наиболее перспективных направлений он также обозначил сельское хозяйство и промышленность, транспортно-логистическую отрасль, развитие связей между предпринимателями и представителями делового сообщества, торговлю нефтепродуктами, легкую промышленность.



