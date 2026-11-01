Точки роста с Монголией, "белорусские" регионы в России, женская амнистия и подарок народу. Итоги недели Президента

Рабочий график Президента Беларуси всегда весьма насыщен событиями. Александр Лукашенко проводит совещания и рабочие встречи по наиболее актуальным вопросам развития страны, регулярно бывает в регионах, совершает зарубежные визиты и сам принимает иностранных гостей, общается с журналистами, подписывает указы и законы. И даже когда публичных мероприятий нет, это совсем не значит, что глава государства не работает. Впрочем, и во время отдыха, будь то хоккейная тренировка или рубка дров, Александр Лукашенко нет-нет да и найдет повод для очередного поручения. Как он любит говорить, надо во всем идти от жизни.
Проект "Неделя Президента" - для тех, кто хочет идти в ногу с главой государства, быть в курсе самых актуальных заявлений и решений белорусского лидера.
Начало недели ознаменовалось переговорами на высшем уровне - в Минске впервые побывал с визитом президент Монголии. Белорусскую столицу Ухнаагийн Хурэлсух сравнил с раем на земле. В ходе неформальной встречи и официальных переговоров президенты наметили новые точки роста в сотрудничестве.
Александр Лукашенко провел встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Республики Алтай Андреем Турчаком. Говорили о том, как развивать взаимодействие в разных сферах. Одним из самых заметных заявлений Президента стало предложение возродить советскую практику, когда за Беларусью были в определенном смысле закреплены соседние российские регионы и города России. Александру Беглову вручен орден Почета.
В Минске глава государства принял участие в открытии новой городской инфекционной больницы. Такого современного объекта очень не хватало в столице, ведь отдельные здания старой больницы были построены более века назад. Новая больница стала одним из подарков народу страны к 7 ноября - этот праздник и лучшие его традиции в Беларуси сохранили, чтобы не бросать камень в историю.
В субботу Александр Лукашенко вышел на лед "Олимпик-Арены" в стартовом матче 20-го сезона Республиканской хоккейной лиги. Команда Президента одолела соперников из Гродненской области со счетом 12:8. Одна из шайб, а также две результативные передачи на счету главы государства.
Александр Лукашенко дал поручение Министерству внутренних дел разработать законопроект "Об амнистии". Как сообщили в пресс-службе главы государства, главное в предстоящем акте гуманизма - женщина.
Глава государства на неделе подписал документы, которые касаются работы республиканской системы мониторинга общественной безопасности, проведения обязательной дактилоскопии, интернет-торговли ювелирными изделиями, проектирования и строительства.
Указом Президента учреждены герб и флаг Гомельского района.
Глава государства также поздравил гостей, участников и организаторов XXXII Минского международного кинофестиваля "Лiстапад" с открытием кинофорума.
Профессиональный праздник на неделе отмечают работники и ветераны гражданской авиации. В поздравлении по этому поводу Александр Лукашенко подчеркнул, что небо - стихия, подвластная только сильным, мужественным и ответственным людям.
Зарубежные поздравления по различным поводам были направлены в Австрию, Бразилию, Чехию, Турцию, Алжир.
Глава государства поздравил народного артиста России и известного джазмена Игоря Бутмана с 65-летием.
В начале недели Александр Лукашенко принимал в Минске с официальным визитом своего монгольского коллегу Ухнаагийн Хурэлсуха. Это был первый визит Президента Монголии в белорусскую столицу. А первый в истории двусторонних отношений визит на высшем уровне двумя годами ранее Александр Лукашенко совершил в Улан-Батор.
"Вы должны понимать, что для вас у нас все двери открыты. Пожалуйста, смотрите, делайте выводы, берите на вооружение", - пригласил белорусский лидер.
Александр Лукашенко обратил внимание, что у Минска и Улан-Батора схожее геополитическое положение: обе страны находятся между крупнейшими мировыми игроками: "Нам судьбой предначертано стремиться быть сильными самим и помогать соседям находить точки соприкосновения, особенно в кризисные периоды. Вам сейчас в этом плане проще - Китай и Россия сотрудничают образцово. Нам сложнее. Как уже не раз бывало в истории Беларуси, мы оказались в эпицентре противостояния Запада и Востока".
"Поэтому мы с вами прекрасно понимаем друг друга. Отсюда совпадение взглядов Беларуси и Монголии на многие международные вопросы и проявляемое вами внимание к нашей инициативе по безопасности в Евразии", - добавил Президент.
"Сейчас мир балансирует на грани дефицита, в частности по сахару, растительному маслу. Цены на продовольствие на максимуме за последние четыре года. Но то ли еще будет. В этом плане вы можете полагаться на Беларусь", - заявил Александр Лукашенко.
Он также отметил, что в сложный для многих стран период Беларусь в нынешнем году изыскала возможность помочь Монголии с нефтепродуктами.
А белорусские потребители ждут появления на полках магазинов монгольского кашемира, изделий из кожи и шерсти, другой продукции.
Президент Беларуси связывает перспективы роста белорусско-монгольского товарооборота и с вступившим в силу в июле этого года Временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией. Это соглашение существенно снизило барьеры для бизнеса обеих стран. Теперь стоит задача помочь деловым кругам правильно и оперативно этим воспользоваться.
Беларусь и Монголия также обсудили задачу по возобновлению поставок белорусской машиностроительной продукции, создание в Монголии сервисных центров и совместного производства, организацию обучения кадров. Например, речь идет о возможности кратного наращивания присутствия отечественной карьерной техники на горнодобывающих объектах Монголии. А в пилотной партии сельскохозяйственной техники - тракторы, картофеле- и камнеуборочные машины, зерносушилки. "Важно, чтобы эта техника дошла до монгольских потребителей, не споткнувшись о разного рода проблемы, банковские или бюрократические вопросы. Мы свой путь пройдем вовремя и достойно", - заметил белорусский лидер.
Он также заявил о необходимости ускоряться с проектом по строительству молочно-товарных комплексов, которые нужны в Монголии. Александр Лукашенко уверен, что реализация этого проекта продвинет кооперацию и в сфере племенного животноводства.
В дорожной карте сотрудничества на 2027-2029 годы, которая подписана по итогам переговоров, также изложены задачи в сферах науки, культуры, спорта, туризма, здравоохранения. Заключены соглашения о взаимодействии в таможенной и информационной сферах, межрегиональном сотрудничестве. "Ведомства и организации должны использовать их как прикладные документы, основу для конкретных совместных проектов", - сказал Президент Беларуси.
Александр Лукашенко заявил, что результаты белорусско-монгольских переговоров на высшем уровне показали твердое намерение обеих сторон конвертировать высокий уровень политического взаимопонимания между Минском и Улан-Батором в значимые экономические проекты. Намечены ключевые точки роста в сотрудничестве. Прежде всего это промышленная кооперация, а также взаимодействие в агропромышленном комплексе.
Новое интересное направление - легкая промышленность, начато производство тканей изо льна и кашемира. "Это будет уникальный экологичный продукт, сочетающий прохладу белорусской природы и тепло монгольских степей. Не просто полотно, а символ живого переплетения двух культур и наших экономик", - отметил глава государства.
Президент Монголии во время официальных переговоров в узком и расширенном составах и по итогам их проведения заявил о готовности к более интенсивному сотрудничеству и поддержал предложение белорусского лидера о реализации двух-трех важных проектов. "Очень хотим до 2029 года в три раза увеличить объем торговли между нашими двумя странами", - подчеркнул Ухнаагийн Хурэлсух. Монголия, по его словам, намерена приобрести белорусские тракторы, комбайны, другие сельскохозяйственные машины. На повестке дня - создание в Монголии сборочного производства тракторов.
В числе наиболее перспективных направлений он также обозначил сельское хозяйство и промышленность, транспортно-логистическую отрасль, развитие связей между предпринимателями и представителями делового сообщества, торговлю нефтепродуктами, легкую промышленность.
Глава государства на неделе встретился с двумя руководителями российских регионов - губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Республики Алтай Андреем Турчаком.
Конечно, разница в масштабах и потенциале сотрудничества в данном случае огромная. С почти 6-миллионной Северной столицей России годовой товарооборот составляет порядка $3 млрд и устойчиво растет. А с Республикой Алтай, где проживает около 210 тыс. человек, - скромные 1,8 млн по итогам 2025-го. Важную роль играет и расстояние: до Питера путь в 5 раз ближе, чем до Горно-Алтайска.
В этом и особенность белорусского подхода к развитию сотрудничества с Россией: друзья не только там, где "жирнее кусок" или выше торговые обороты. Беларусь готова сделать все необходимое для любого российского региона, для всех россиян. Об этом Александр Лукашенко говорил на обеих встречах. При этом сотрудничество с соседними областями и такими традиционными партнерами, как Санкт-Петербург или Калининградская область, это вообще не предмет для дискуссий, а данность и даже необходимость. Причем с обеих сторон.
Президент предложил возродить советскую практику, когда Беларусь была ответственна за обеспечение необходимыми товарами ряда крупных городов и регионов России.
Александр Лукашенко подчеркнул, что сотрудничество Беларуси с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью можно брать за образец и ставить другим в пример. "Все, что нужно Ленинграду и мы можем, мы должны это делать. Я очень рад, что Президент России воспринимает такую формулу, что тесно должны сотрудничать в этом плане, - сказал глава государства. - Был Воробьев недавно (встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьевым в июне 2026 года. - Прим. БЕЛТА). Я вижу у него настрой очень хороший на наше сотрудничество. Но я же не забываю, что у нас есть соседи - Брянск, Смоленск, Псков. От бога они. И если мы чем-то можем помочь, мы будем помогать".
Что касается Республики Алтай, глава государства отметил, что это хоть и далекий для Беларуси регион, но очень интересный: "Хорошо знаю географически, исторически ваш край. Ни разу, правда, не был, хотя Президент России меня несколько раз приглашал. Говорит, давай съездим, покажу тебе красоту. В России красот таких огромное количество. Южная часть Сибири - очень интересный край, туристическое направление - интересует наших людей".
Президент обратил внимание, что россияне все чаще выбирают белорусское направление для туристических поездок. "Мы на первом месте в этом огромном Евразийском регионе по поездкам россиян. Мы очень рады этому. Не только экономически, что там деньги - россияне ж бедные не приезжают, они - богатые. Но мы рады, что россияне увидели наконец-то, что препятствий в Беларуси никаких нет. Язык один, барьеров никаких нет. Приезжают сюда как домой. А белорусы, естественно, встречают россиян с большим уважением. Не важно, какой национальности, россиянин - это свой человек", - подчеркнул Президент.
"Это - наша политика. В этом вы можете быть уверены. Даже в эти сложные времена, когда идет специальная военная операция (тут разговоры разные вокруг), я сказал однозначно, что мы не предатели, мы никогда своих братьев не предадим. И как бы ни было сложно и трудно, мы всегда будем рядом. Если что-то сможем сделать, мы сделаем, в том числе и для вашего, казалось бы, географически далекого края", - заявил Александр Лукашенко во время встречи с Андреем Турчаком.
Кстати, у главы Республики Алтай уже есть позитивный опыт сотрудничества с Беларусью. Ранее на протяжении нескольких лет он работал в должности губернатора соседней Псковской области, а в 2015 году встречался и с главой белорусского государства.
"Хорошие отношения. Поэтому опыт у вас есть. Если что-то можем сделать, мы всегда готовы это сделать. Я благодарен за то, что вы приехали в Беларусь. Это очень важно для нас", - отметил Александр Лукашенко.
Вспоминая о сотрудничестве с Псковской областью, Президент еще раз подтвердил свой тезис, сказанный на встрече с Александром Бегловым: "Ленинград, Калининградская область, Московский регион в советские времена, не говоря о Брянской, Смоленской и Псковской областях, - это была наша зона ответственности. Мы готовы к этому вернуться и более серьезно взять на себя груз сотрудничества. Эти регионы (соседние с Беларусью. - Прим. БЕЛТА) - это наши регионы. Мы всегда были открыты. Более того, соседей не выбирают".
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Александр Лукашенко 30 октября посетил построенную в Минске новую Городскую клиническую инфекционную больницу. Открытие объекта было приурочено к предстоящему празднику - Дню Октябрьской революции.
Из советского прошлого вместе с самим праздником перекочевала и хорошая традиция - делать к этой дате подарки народу, открывать значимые для государства объекты. Одним из таких объектов и стала новая больница в Минске. Она распахнет свои двери не только для минчан, но и для жителей регионов - таково безусловное требование главы государства. "Я в очередной раз предупредил нашего мэра, что здесь, в Минске, должны проходить диагностику и лечиться люди со всей страны. Это и их деньги вложены в эту больницу", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Новую больницу Президент оценил как внешне, так и ознакомился с ее внутренним наполнением. "Построили быстро, молодцы. Вовремя. Как и поручено было. Это из жизни больница, из нашей практики, - сказал он. - Вы помните так называемую пандемию, которую мы вместе с вами пережили. Несмотря на то, что единственное государство в мире (Беларусь. - Прим. БЕЛТА), которое своим путем пошло и от этого выиграло. Мы спаслись, не побежав за другими, которые вводили полную изоляцию, вертолетные деньги разбрасывали. Ни того, ни другого мы себе позволить не могли. Но мы сделали соответствующие выводы, когда бросались из стороны в сторону, искали места для инфекционных больных. В таких мегаполисах, как Минск, нам как раз не хватало такого компактного места, где можно было бы разместить этих больных".
В этой связи и с подачи специалистов было принято решение построить функциональную больницу. "Мы вынесли уроки из недавней пандемии. Мы не отбрасывали ничего, не отпихивались. Видели и свои недостатки. И должны в любое время быть готовы не допустить повторения тех ошибок и недостатков, которые когда-то были", - подчеркнул белорусский лидер.
Новая больница способна работать с инфекциями всех уровней, оснащена высокоэффективными системами инфекционного контроля. Данное учреждение здравоохранения также сможет увеличивать мощность не менее чем в два раза при необходимости борьбы с эпидемиями и пандемиями при осложнении эпидемической обстановки. За счет наличия нескольких блоков, которые можно изолировать друг от друга, больницу можно использовать и для лечения неинфекционных заболеваний.
"Здания эти пустовать не должны. Они должны эффективно работать и давать отдачу, - требует Александр Лукашенко. - В связи с этим мы обсуждали проблему - у нас есть перегибы. Мы еще раньше начали строить вместо больниц "дворцы". Знаете, больница - это не курорт. Идеально должно быть в операционных и реанимационных, палатах и отделениях. Там должно быть выше мирового уровня. И на это денег мы жалеть не будем. Но все остальное - это, еще раз подчеркиваю, не курорт".
Интересно, что при строительстве больницы использовались легкие стальные тонкостенные конструкции, благодаря чему получилось сократить сроки возведения и стоимость. Данный подход можно масштабировать при строительстве по всей стране.
По случаю открытия Президент подарил новой инфекционной больнице современный аппарат искусственной вентиляции легких от ведущего мирового производителя из Китая. Он помогает при тяжелых формах респираторных инфекций, обеспечивая организм кислородом и позволяя выиграть время, необходимое для действия лекарств и восстановления человека.
Александр Лукашенко во время торжественной церемонии открытия больницы призвал сограждан воспользоваться временем возможностей и каждому на своем месте сделать необходимое для улучшения своей жизни, развития отраслей и страны в целом. "Давайте в этих условиях жить спокойно, тихо. Чтобы без конфликтов и войн. И постепенно, постепенно двигаться вперед. Поверьте мне, сегодня - время возможностей, - сказал глава государства. - За нас наши вопросы никто не решит, давайте действовать".-0-