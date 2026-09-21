Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает корреспондент БЕЛТА.

"Таможня - это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на определенные сложности, в этом плане даже прибавили к уровню прошлого года - почти на 3,5%. Это хороший рост, - отметил глава государства. - Тем не менее хотел бы услышать, какие есть проблемы в этом плане".

Как информируют Президента премьер-министр и правительство, Беларуси в общем удалось переориентировать товарные потоки на восток. Глава государства обратил внимание, что одним из свидетельств тому являются переговоры с американцами, которые ведет Беларусь. Ранее Александр Лукашенко заявил о поставке белорусских калийных удобрений для США. Вместе с тем белорусская сторона не может поставить американцам большие объемы, поскольку произведенная продукция уже законтрактована на этот год."Мы даже если бы захотели поставить (калий. - Прим. БЕЛТА) куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет - все законтрактовано", - напомнил белорусский лидер.Он также уточнил, как складывается ситуация с поставками товаров из недружественных стран, которые ввели санкции против Беларуси.Глава государства обозначил еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока. Речь идет о введении Россией системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). "Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо", - подчеркнул Александр Лукашенко.