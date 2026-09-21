Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает корреспондент БЕЛТА.
Как информируют Президента премьер-министр и правительство, Беларуси в общем удалось переориентировать товарные потоки на восток. Глава государства обратил внимание, что одним из свидетельств тому являются переговоры с американцами, которые ведет Беларусь. Ранее Александр Лукашенко заявил о поставке белорусских калийных удобрений для США. Вместе с тем белорусская сторона не может поставить американцам большие объемы, поскольку произведенная продукция уже законтрактована на этот год.
"Мы даже если бы захотели поставить (калий. - Прим. БЕЛТА) куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет - все законтрактовано", - напомнил белорусский лидер.
Он также уточнил, как складывается ситуация с поставками товаров из недружественных стран, которые ввели санкции против Беларуси.
Глава государства обозначил еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока. Речь идет о введении Россией системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). "Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо", - подчеркнул Александр Лукашенко.
"Мы даже если бы захотели поставить (калий. - Прим. БЕЛТА) куда-то на другие, западные рынки, просто этих объемов нет - все законтрактовано", - напомнил белорусский лидер.
Он также уточнил, как складывается ситуация с поставками товаров из недружественных стран, которые ввели санкции против Беларуси.
Глава государства обозначил еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока. Речь идет о введении Россией системы подтверждения ожидания товаров (СПОТ). "Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, - так называемый СПОТ? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер и наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава Государственного таможенного комитета доложил Президенту, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе. "Сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий - это восточное направление. В первую очередь Китай и другие страны Азии. Конечно, и Российская Федерация", - отметил он.
Говоря о поступлениях платежей в государственный бюджет, Владимир Орловский обратил внимание, что рост почти на 3,5% зафиксирован за восемь месяцев. В этом месяце показатель роста пока находится на отметке в 5,2%.-0-