"Такого быть не должно". Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики

Обращаясь к чиновникам, Президент сделал вывод: "Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает Президент и где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули Президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии".Главе государства в целом доложили о ситуации в "Говяды-Агро". Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема - дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. "Покупай. Но что ты купишь за этот лен? Здесь дисциплины элементарной нет. Если нет технологии, зачем давать тракторы и комбайны?" - заметил Александр Лукашенко.Президент заявил, что еще побывает в таких "медвежьих углах". Он жестко предупредил чиновников: "Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний".Глава государства обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. "Культура земледелия должна быть высочайшей", - подчеркнул он./Будет дополнено/.-0-