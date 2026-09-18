"Такого быть не должно". Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко начал рабочую поездку в Шкловский район с жесткой критики. Вертолет главы государства совершил посадку на поле сельхозпредприятия "Говяды-Агро", передает корреспондент БЕЛТА.
Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего.
"Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, - сказал глава государства. - Это такое теребление льна? Отвратительно. Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. - Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. - Прим. БЕЛТА) конкретными делами. Это ужас, кошмар. Будем разбираться. Такого быть не должно. Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь".
Именно на этом поле в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего.
"Вы хотели показать, как не надо работать? За это надо в тюрьму сажать, - сказал глава государства. - Это такое теребление льна? Отвратительно. Я от тебя (председателя Могилевского облисполкома. - Прим. БЕЛТА) этого не ожидал. А вам (главе Минсельхозпрода и помощнику в регионе. - Прим. БЕЛТА) я бы посоветовал теорией прекратить заниматься, а (начать заниматься. - Прим. БЕЛТА) конкретными делами. Это ужас, кошмар. Будем разбираться. Такого быть не должно. Лен - вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь".
Обращаясь к чиновникам, Президент сделал вывод: "Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает Президент и где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Если вы рискнули Президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии".
Главе государства в целом доложили о ситуации в "Говяды-Агро". Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема - дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. "Покупай. Но что ты купишь за этот лен? Здесь дисциплины элементарной нет. Если нет технологии, зачем давать тракторы и комбайны?" - заметил Александр Лукашенко.
Президент заявил, что еще побывает в таких "медвежьих углах". Он жестко предупредил чиновников: "Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний".
Глава государства обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. "Культура земледелия должна быть высочайшей", - подчеркнул он.
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Главе государства в целом доложили о ситуации в "Говяды-Агро". Недавно здесь поменяли руководителя. Доложено, что работников, специалистов и техники в целом хватает. Есть только запрос на несколько дополнительных единиц энергонасыщенных тракторов и комбайнов. Александр Лукашенко отметил, что не проблема - дать команду на поставку техники, но вопрос в том, как это хозяйство при такой работе за нее рассчитается. "Покупай. Но что ты купишь за этот лен? Здесь дисциплины элементарной нет. Если нет технологии, зачем давать тракторы и комбайны?" - заметил Александр Лукашенко.
Президент заявил, что еще побывает в таких "медвежьих углах". Он жестко предупредил чиновников: "Переводите область на военное положение и начинайте работать. Иначе разговор у нас будет последний".
Глава государства обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли, чтобы поля по несколько лет не простаивали и не зарастали травой. "Культура земледелия должна быть высочайшей", - подчеркнул он.
/Будет дополнено/.-0-