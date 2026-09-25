Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 25 сентября 2026
Минск-Уручье +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:16 "Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники  Президент
10:14 Более 360 учебных заведений в Японии повреждены из-за тайфуна "Дуцзюань"  В мире
10:13 Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих Президент
10:04 В ЕК заявили о провале военных проектов Евросоюза и дефиците сырья для перевооружения В мире
10:04 СК установил обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник ГАИ  Общество
10:00 Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно Президент
09:57 Легковушка сбила восьмилетнюю девочку в Щучинском районе: ребенок в больнице  Происшествия
09:47 КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии Общество
09:45 Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль  Президент
09:45 Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе Президент
09:33 В Беларуси за сутки приостановлены операции по 92 счетам мошенников  Общество
09:29 В Казахстане установлены подозреваемые по делу о гибели военнослужащих на Каспии В мире
09:26 Минчанка отдала мошенникам более $15 тыс., но деньги удалось вернуть Регионы
09:20 Навроцкий осудил нападение украинца на людей в монастыре и призвал уважать ценности поляков В мире
09:02 Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
09:01 Звезды Большого театра России впервые выступят в Минске в балете "Две Анны"  Афиша
09:00 Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество Общество
08:44 Белорусы пробились в пять финалов на старте чемпионата мира по спортивной акробатике  Спорт
08:26 Иран может отказаться от высокообогащенного урана в случае договоренности с США  В мире
08:09 Пинчук отметился голом и ассистом в первом предсезонном матче за "Нэшвилл"  Спорт
07:54 В Японии создадут управление по борьбе со стихийными бедствиями  В мире
07:38 "С любовью в сердце". Выставку работ белорусских мастериц представили в НХМ  Культура
07:22 "Не довели матч до победы, но игра понравилась". Брылин о динамовском дерби  Спорт
07:01 Какой будет погода в Беларуси сегодня, рассказали синоптики  Общество
07:00 Где стены говорят, а камни помнят. К 55-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой"  Общество
07:00 Главные новости за 24 сентября Общество
01:00 Google планирует запустить первый дата-центр для ИИ в космосе Технологии
00:32 В Аргентине уровень бедности вырос до 32,3% В мире
00:04 Португальцы победно стартовали в Лиге наций УЕФА Спорт
24.09.26
23:56 Загрязнения нефтяными отходами зафиксированы на пляжах в Нидерландах В мире
Все новости
Все новости

Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 

Опубликовано:

Логотип БелТА
Президент
25 сентября 2026, 09:45

Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 

Форвардер ОАО "АМКОДОР" FF1461. Фото из архива
Форвардер ОАО "АМКОДОР" FF1461. Фото из архива
Форвардер ОАО "АМКОДОР" FF1461. Фото из архива
Белорусские леса по праву считаются национальным брендом и одним из главных природных ресурсов страны. Недаром Беларусь называют легкими Европы: более 40% территории занимают земли лесного фонда. Такое богатство требует рачительного и ответственного отношения. На это не единожды обращал внимание глава государства. Немаловажную роль в выполнении этой задачи играет лесозаготовительная техника: харвестеры, форвардеры, лесопогрузчики. Такие машины выпускают немногим более десятка стран, и Беларусь в их числе. Как отечественным специалистам удалось занять такую узконаправленную нишу и почему Президент сделал ставку на производство лесозаготовительной техники? Подробности - в материале БЕЛТА.

Первые шаги в производстве техники для лесозаготовок

Производство лесозаготовительной техники в Беларуси - совсем молодое направление, начало которому было положено в двухтысячных. Компетенций в производстве таких машин у белорусских конструкторов не было, работать пришлось с нуля. Первоначальной задачей было создание техники, способной выполнять три главные операции: валку деревьев, очистку от сучьев и раскряжевку ствола. Как результат - около 20 лет назад были представлены первые отечественные форвардер и харвестер производства "АМКОДОР". Импульсом к развитию отечественных лесозаготовительных машин стала задача, которую Президент поставил Министерству промышленности в 2006 году во время рабочей поездки в Ивацевичский район. Речь шла о максимальном обеспечении лесной отрасли и переработке древесины необходимой современной отечественной техникой. Глава государства не исключил и создание совместных предприятий.
"Лес - это стратегический ресурс нашей страны, и мы не имеем права его так бесхозяйственно использовать, как сегодня, - указал на необходимость ответственного подхода к лесным ресурсам Александр Лукашенко. - Лесная отрасль выходит на передний план. Для нас она становится даже важнее, чем сельское хозяйство".

В том же 2006-м были впервые реализованы серийные форвардеры "АМКОДОР-2661". Машины были востребованы не только в Беларуси - в скором времени они работали и в российских лесах. А спустя всего десять лет в первый рейс отправился 800-й отечественный форвардер. Темп производства был набран неслабый.
Беларусь в элитном клубе производителей лесозаготовительных машин

С 2013 года техника для нужд лесной промышленности выпускается на предприятии "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" в Логойском районе - единственном в Беларуси специализированном производителе высокотехнологичной лесозаготовительной техники полного цикла. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать более ста единиц техники - харвестеров, форвардеров, трелевочных машин. При этом линейка производимой техники постоянно расширяется.

Задача, которая 20 лет назад едва ли казалась легковыполнимой, была решена. В 2014 году во время рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко обратил внимание, что в стране создана широкая линейка лесозаготовительной техники. Техническое перевооружение отрасли позволило увеличить лесозаготовку почти до 11 млн куб.м древесины в 2013 году. Президенту тогда продемонстрировали машины, которые выпускались предприятием холдинга "АМКОДОР". Он в целом остался доволен увиденным, однако поручил увеличивать степень локализации, которая на тот момент составляла примерно 60%.

Надо отметить, что "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" удалось занять узкоспециализированную нишу. Конкуренцию белорусскому производителю составляют такие промышленные гиганты, как американский John Deere, финский Ponsse, японский Komatsu. Техника, выпускавшаяся на этих предприятиях, широко использовалась и в отечественных лесохозяйственных предприятиях. Наверняка были и те, кто задавался вопросом: "Зачем производить у себя, когда можно купить качественные импортные машины?"

Время расставило все по своим местам и показало правоту белорусского лидера. Несколько лет назад зарубежные производители остановили экспорт машин и запчастей в Беларусь, а также прекратили их сервисное обслуживание. На выручку работникам леса пришла техника производства "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", который стал основным поставщиком лесозаготовительных машин на внутреннем рынке.

Однако Александр Лукашенко традиционно призывает не останавливаться на достигнутом и ставит задачу полностью обеспечить лесную отрасль техникой белорусского производства. "Все лесхозы должны быть обеспечены отечественной многофункциональной лесозаготовительной техникой и поставлять не менее 25 млн кубометров круглой древесины ежегодно", - заявил Президент на заседании VII Всебелорусского народного собрания в прошлом году.
Цифры говорят сами за себя. Напомним, в 2013 году лесозаготовка составила почти 11 млн куб.м древесины, а в 2025-м Президент поставил задачу удвоить этот показатель. Наращивание объемов в таких количествах стало возможным благодаря продуманной стратегии, взвешенным решениям и пониманию, что лес - одно из главных богатств Беларуси. "Лес - это ресурс, сырье для многого, - сказал Александр Лукашенко в апреле 2020 года. - Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому у нас земля, лес и людские руки - это ресурс, который мы должны использовать рачительно".

Полная локализация и совместные производства

Сегодня линейка продукции холдинга "АМКОДОР" включает преимущественно машины тяжелого и среднего классов. Выбор не случаен: именно такая техника требуется отечественному лесопромышленному комплексу. На предприятии производятся и малогабаритные машины для работ по уходу за молодняком. Выпускают в Беларуси и легкие харвестеры, но уже на базе другого промышленного гиганта - Минского тракторного завода. Таким образом, предприятия дополняют друг друга, исключая дублирования производства и ненужную конкуренцию.
Развивается и техническая составляющая лесозаготовительных машин. Специалисты холдинга "АМКОДОР" за два десятка лет приобрели необходимые компетенции для производства самых высокотехнологичных машин, в том числе обладающих интеллектуальной системой управления и высокой степенью локализации. Если в 2014 году она составляла около 60%, то к настоящему времени лесозаготовительная техника приближается к полной локализации.

В Программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы импортозамещение определено ключевым инструментом промышленной и технологической политики, направленным на создание самодостаточной экономики, выпуск востребованной отечественной продукции и укрепления сотрудничества с Россией. Важность достижения технологического суверенитета не раз отмечал глава государства. Например, на совещании о состоянии и задачах развития промышленности в 2024 году: "Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности".
Примером укрепления сотрудничества с Россией можно назвать проект по выпуску лесозаготовительной техники, который реализуют в Карелии на предприятии "АМКОДОР-Онего". Оно специализируется на выпуске колесных харвестеров и форвардеров, а также комплектующих. При этом выпущенные машины сопровождаются комплексным сервисным обслуживанием. Это еще одно требование главы государства применительно ко всем видам отечественной техники. "Без этого никуда: никто технику покупать не будет, если не будет видно, что ее можно подремонтировать, осуществить гарантийное обслуживание", - сказал Президент на недавнем совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами.

БЕЛТА.-0- 
Теги
АМКОДОР Беларусь
Новости рубрики Президент
"Топором никто уже не работает". Лукашенко о востребованности в стране лесозаготовительной техники 
Фото Минобороны РК Лукашенко направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью казахстанских военнослужащих
Фото из архива Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе
Орденом Матери награждены 239 жительниц всех областей и Минска
Фото из архива Лукашенко подписал указ о помиловании 15 осужденных
  • Главная
  • Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    • Главное
    Лукашенко посещает производство лесозаготовительной техники в Логойском районе
    Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 
    Где стены говорят, а камни помнят. К 55-летию со дня открытия мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" 
    Стоматология Беларуси 2026: инновации, технологии и экспертное сообщество
    Топ-новости
    Главные новости за 24 сентября
    Лукашенко об озимых: сеять сейчас надо мгновенно
    Рыженков и замглавы МИД КНДР обсудили открытие посольства и безвиз
    В Беларуси на шесть месяцев вводится лицензирование импорта яблок
    Пресс-конференция об итогах занятости и трудоустройства молодежи летом пройдет сегодня в БЕЛТА
    КГК продлил работу горячей линии по доступности услуг и ценам в стоматологии
    Собственная АЭС и обновленные сети. Как изменилась белорусская энергетика за 25 лет
    От Италии до Приморья. В Минске открылся V Фестиваль искусств белорусов мира
    Дапкюнас: Литва превращает Европу в территорию запретов, списков и идеологического надзора
    Нацбанк принял решение сохранить на октябрь прежние значения расчетных величин стандартного риска
    Политические контакты поспособствуют развитию экономического сотрудничества Беларуси и Пакистана - Каранкевич 
    Проект "Модуль" объединил молодых партийцев Беларуси и зарубежных стран
    Заседание Совета руководителей миграционных органов СНГ состоялось в Санкт-Петербурге
    Беларусь и Россия изменили соглашение о равных правах граждан. Что упростится?
    "Труд аниматора по-настоящему ювелирен". Режиссер Елена Турова о белорусской мультипликации
    Реклама
    С нами интереснее
    тв программа тв программа
    погода погода
    курсы курсы
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.