Ставка Лукашенко на лес сыграла: как Беларусь вопреки санкциям освоила новую отрасль 

Однако Александр Лукашенко традиционно призывает не останавливаться на достигнутом и ставит задачу полностью обеспечить лесную отрасль техникой белорусского производства. "Все лесхозы должны быть обеспечены отечественной многофункциональной лесозаготовительной техникой и поставлять не менее 25 млн кубометров круглой древесины ежегодно", - заявил Президент на заседании VII Всебелорусского народного собрания в прошлом году.

Цифры говорят сами за себя. Напомним, в 2013 году лесозаготовка составила почти 11 млн куб.м древесины, а в 2025-м Президент поставил задачу удвоить этот показатель. Наращивание объемов в таких количествах стало возможным благодаря продуманной стратегии, взвешенным решениям и пониманию, что лес - одно из главных богатств Беларуси. "Лес - это ресурс, сырье для многого, - сказал Александр Лукашенко в апреле 2020 года. - Мы в последнее время многое сделали для того, чтобы использовать этот наш возобновляемый ресурс. У нас нет столько нефти, сколько, допустим, в России, нет природного газа. Поэтому у нас земля, лес и людские руки - это ресурс, который мы должны использовать рачительно".





Полная локализация и совместные производства

Развивается и техническая составляющая лесозаготовительных машин. Специалисты холдинга "АМКОДОР" за два десятка лет приобрели необходимые компетенции для производства самых высокотехнологичных машин, в том числе обладающих интеллектуальной системой управления и высокой степенью локализации. Если в 2014 году она составляла около 60%, то к настоящему времени лесозаготовительная техника приближается к полной локализации.

Производство лесозаготовительной техники в Беларуси - совсем молодое направление, начало которому было положено в двухтысячных. Компетенций в производстве таких машин у белорусских конструкторов не было, работать пришлось с нуля. Первоначальной задачей было создание техники, способной выполнять три главные операции: валку деревьев, очистку от сучьев и раскряжевку ствола. Как результат - около 20 лет назад были представлены первые отечественные форвардер и харвестер производства "АМКОДОР".Импульсом к развитию отечественных лесозаготовительных машин стала задача, которую Президент поставил Министерству промышленности в 2006 году во время рабочей поездки в Ивацевичский район. Речь шла о максимальном обеспечении лесной отрасли и переработке древесины необходимой современной отечественной техникой. Глава государства не исключил и создание совместных предприятий."Лес - это стратегический ресурс нашей страны, и мы не имеем права его так бесхозяйственно использовать, как сегодня, - указал на необходимость ответственного подхода к лесным ресурсам Александр Лукашенко. - Лесная отрасль выходит на передний план. Для нас она становится даже важнее, чем сельское хозяйство".В том же 2006-м были впервые реализованы серийные форвардеры "АМКОДОР-2661". Машины были востребованы не только в Беларуси - в скором времени они работали и в российских лесах. А спустя всего десять лет в первый рейс отправился 800-й отечественный форвардер. Темп производства был набран неслабый.С 2013 года техника для нужд лесной промышленности выпускается на предприятии "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" в Логойском районе - единственном в Беларуси специализированном производителе высокотехнологичной лесозаготовительной техники полного цикла. Производственные мощности предприятия позволяют ежегодно выпускать более ста единиц техники - харвестеров, форвардеров, трелевочных машин. При этом линейка производимой техники постоянно расширяется.Задача, которая 20 лет назад едва ли казалась легковыполнимой, была решена. В 2014 году во время рабочей поездки в Минский район Александр Лукашенко обратил внимание, что в стране создана широкая линейка лесозаготовительной техники. Техническое перевооружение отрасли позволило увеличить лесозаготовку почти до 11 млн куб.м древесины в 2013 году. Президенту тогда продемонстрировали машины, которые выпускались предприятием холдинга "АМКОДОР". Он в целом остался доволен увиденным, однако поручил увеличивать степень локализации, которая на тот момент составляла примерно 60%.Надо отметить, что "АМКОДОР-ЛЕСМАШ" удалось занять узкоспециализированную нишу. Конкуренцию белорусскому производителю составляют такие промышленные гиганты, как американский John Deere, финский Ponsse, японский Komatsu. Техника, выпускавшаяся на этих предприятиях, широко использовалась и в отечественных лесохозяйственных предприятиях. Наверняка были и те, кто задавался вопросом: "Зачем производить у себя, когда можно купить качественные импортные машины?"Время расставило все по своим местам и показало правоту белорусского лидера. Несколько лет назад зарубежные производители остановили экспорт машин и запчастей в Беларусь, а также прекратили их сервисное обслуживание. На выручку работникам леса пришла техника производства "АМКОДОР-ЛЕСМАШ", который стал основным поставщиком лесозаготовительных машин на внутреннем рынке.Сегодня линейка продукции холдинга "АМКОДОР" включает преимущественно машины тяжелого и среднего классов. Выбор не случаен: именно такая техника требуется отечественному лесопромышленному комплексу. На предприятии производятся и малогабаритные машины для работ по уходу за молодняком. Выпускают в Беларуси и легкие харвестеры, но уже на базе другого промышленного гиганта - Минского тракторного завода. Таким образом, предприятия дополняют друг друга, исключая дублирования производства и ненужную конкуренцию.В Программе социально-экономического развития на 2026-2030 годы импортозамещение определено ключевым инструментом промышленной и технологической политики, направленным на создание самодостаточной экономики, выпуск востребованной отечественной продукции и укрепления сотрудничества с Россией. Важность достижения технологического суверенитета не раз отмечал глава государства. Например, на совещании о состоянии и задачах развития промышленности в 2024 году: "Проекты по достижению технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности".Примером укрепления сотрудничества с Россией можно назвать проект по выпуску лесозаготовительной техники, который реализуют в Карелии на предприятии "АМКОДОР-Онего". Оно специализируется на выпуске колесных харвестеров и форвардеров, а также комплектующих. При этом выпущенные машины сопровождаются комплексным сервисным обслуживанием.Это еще одно требование главы государства применительно ко всем видам отечественной техники. "Без этого никуда: никто технику покупать не будет, если не будет видно, что ее можно подремонтировать, осуществить гарантийное обслуживание", - сказал Президент на недавнем совещании о путях ускорения работы по ключевым инвестиционным проектам с зарубежными странами.БЕЛТА.-0-